Star Wars: Outlaws покажет космические бои с "гораздо большими кораблями" ©

Outlaws — это не только первая игра по вселенной «Звездных войн» с открытым миром, но и беспрепятственный полет «земля-космос», так что вы можете сразиться на своем маленьком корабле с пиратами и имперскими истребителями СИД. Однако, если вы настроены амбициозно, креативный директор Джулиан Герити сообщил о гораздо более масштабных космических сражениях.

«Мир открыт для вас, мы пытаемся сделать так, чтобы вы всегда отвлекались на мелочи», — сказал Герити в интервью IGN. «Корабль может пролететь над головой — вы можете проследить за ним до того места, где он приземлится, посмотреть, есть ли там приключение [...], а затем есть космос. Это еще одна граница, которую мы хотели легко разрушить. Прыгайте на свой корабль, отправляйтесь в атмосферу, исследуйте орбиту, участвуйте в перестрелках, от небольших воздушных боев до уничтожения гораздо более крупных кораблей».

Мы увидели проблеск того, с чем мы, возможно, сражаемся, в кинематографическом трейлере мировой премьеры Summer Game Fest. Он начинается с того, что гигантские корабли повстанцев рушатся над планетами, истребители СИД время от времени атакуют указанные корабли, а звездный разрушитель прыгает через гиперпространство на поле битвы.

Мы еще не видели крупных космических сражений, но в разборе геймплея Ubisoft Forward мы видели корабль Кей Весс в действии. Он очень похож на Star Wars: Battlefront 2 от DICE, с поразительно похожим пользовательским интерфейсом и видом от третьего лица. Вы можете увернуться от атак и нацелиться на вражеские корабли с помощью красного квадрата, стреляя лазерами, чтобы попытаться вывести их из строя. Сомнительно, что просто стрельба по звездным разрушителям что-то даст, поэтому, вероятно, будут более сложные способы их уничтожения. Мы не можем просто силой затащить его на саму планету — на этот раз мы контрабандисты.

Когда вы закончите воздушные бои или просто захотите быстро сбежать, вы можете загрузить гипердвигатель и отправиться в другую солнечную систему. Мы также видели это в действии, используя классические визуальные эффекты «Звездных войн».