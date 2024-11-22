Star Wars: Outlaws показывает провальные цифры в Steam - пиковый онлайн в 800 человек и 69% пользовательского рейтинга

Вчера вечером состоялся релиз Star Wars: Outlaws в магазине Steam. Несмотря на то, что у Ubisoft были большие надежды на этот релиз (компания даже подготовила крупный патч 1.4 и выход дополнения в день релиза в Steam) - проект Ubisoft не смог заинтересовать игроков.

Пиковый онлайн игры составил всего лишь 800 человек - это гораздо меньше чем у недавней Assassin's Creed: Mirage, у которой данный показатель составил в районе 8000 человек, и даже чем у предыдущей игры от студии Massive Entertainment - Avatar: Frontiers of Pandora, которая в своё время привлекла 1100 человек.

Учитывая то, что игра получает крайне противоречивые отзывы - маловероятно, что проект сможет как-то улучшить свои показатели. На данный момент пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 69% на основании 71 обзора. Мнение пользователей разделилось: некоторые из них хвалят игру за атмосферу и графику, а другие - ругают за оптимизацию, баги и скучный геймплей.

Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.