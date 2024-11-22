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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 731 оценка

Star Wars: Outlaws показывает провальные цифры в Steam - пиковый онлайн в 800 человек и 69% пользовательского рейтинга

AceTheKing
Новости

Вчера вечером состоялся релиз Star Wars: Outlaws в магазине Steam. Несмотря на то, что у Ubisoft были большие надежды на этот релиз (компания даже подготовила крупный патч 1.4 и выход дополнения в день релиза в Steam) - проект Ubisoft не смог заинтересовать игроков.

Пиковый онлайн игры составил всего лишь 800 человек - это гораздо меньше чем у недавней Assassin's Creed: Mirage, у которой данный показатель составил в районе 8000 человек, и даже чем у предыдущей игры от студии Massive Entertainment - Avatar: Frontiers of Pandora, которая в своё время привлекла 1100 человек.

Учитывая то, что игра получает крайне противоречивые отзывы - маловероятно, что проект сможет как-то улучшить свои показатели. На данный момент пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 69% на основании 71 обзора. Мнение пользователей разделилось: некоторые из них хвалят игру за атмосферу и графику, а другие - ругают за оптимизацию, баги и скучный геймплей.

Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Ожидаемо. Наклепают дерьмище багованое зато в открытом мире и по франшизе звездных войн. А требования чуть ли не как у GTA 6

9
Кей Овальд

Наконец-то "игры" Юбиков перестали хавать.

9
Destroited

Не помог патч, хотя и не удивительно если играешь за крокодила с сиськами

8
PREDATOR7706

Ха

5
Sir Walter

десятикратно переваренный кал

4
Leonardus

Кто хочет играть за унылых фемок в мире унылых фемок все последние игры юбиков крайне повесточный мусор

3
bubenson

Вот не то, не то они выпустили.

2
Denis Kyokushin

Но интереснее всего онлайн нигера

2
Станислав Буянов

У негра онлайн больше будет, это однозначно. Тысяч 10-20 они точно возьмут. Всё-таки серия известная, с кучей поклонников.

Но вот рейтинг там меньше 50% будет, в этом я уверен. А может и до 10-20% дойдёт.

-3
Denis Kyokushin Станислав Буянов

20 тыс мало, это провал

1
DioMeD22 Станислав Буянов

Да я думаю, и больше возьмут. Новая игра в крупнейшей франшизе юбиков, и сразу в Стиме, с ачивками и прочим.

1
Станислав Буянов

Что взять с клованов повесточных? Достаточно сделать было секси-тёлку и результат в разы лучше бы был. Да и чего там говорить, сделали бы редактор персонажа и многие были бы довольны.

2
ZAUSA

А потом купят по большой скидке или вообще бесплатно возьмут, ведь надо же заполнять свои библиотеки мусором.

1
spaMER_ID

Вспоминая как ЕА боролись за лицензию от Дисней, даже урезая транзакции, юбики даже тут болт положили.

Гийвно видимо очень сильно хочет перекупить с братьями акции конторы.

1
Пользователь ВКонтакте

Ну так пик продаж на старте. Кто хотел купил и прошел, чего там сидеть то? // Андрей Абрамов

-1
Wolfenstein

помойка стым рейтинг крутанула за бабло а на накрутку ботов играющих видно не хватило

-2