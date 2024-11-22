Star Wars: Outlaws показывает провальные цифры в Steam - пиковый онлайн в 800 человек и 69% пользовательского рейтинга

Вчера вечером состоялся релиз Star Wars: Outlaws в магазине Steam. Несмотря на то, что у Ubisoft были большие надежды на этот релиз (компания даже подготовила крупный патч 1.4 и выход дополнения в день релиза в Steam) - проект Ubisoft не смог заинтересовать игроков.
Пиковый онлайн игры составил всего лишь 800 человек - это гораздо меньше чем у недавней Assassin's Creed: Mirage, у которой данный показатель составил в районе 8000 человек, и даже чем у предыдущей игры от студии Massive Entertainment - Avatar: Frontiers of Pandora, которая в своё время привлекла 1100 человек.
Учитывая то, что игра получает крайне противоречивые отзывы - маловероятно, что проект сможет как-то улучшить свои показатели. На данный момент пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 69% на основании 71 обзора. Мнение пользователей разделилось: некоторые из них хвалят игру за атмосферу и графику, а другие - ругают за оптимизацию, баги и скучный геймплей.
Star Wars: Outlaws доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ожидаемо. Наклепают дерьмище багованое зато в открытом мире и по франшизе звездных войн. А требования чуть ли не как у GTA 6
Наконец-то "игры" Юбиков перестали хавать.
Не помог патч, хотя и не удивительно если играешь за крокодила с сиськами
Ха
десятикратно переваренный кал
Кто хочет играть за унылых фемок в мире унылых фемок все последние игры юбиков крайне повесточный мусор
Вот не то, не то они выпустили.
Но интереснее всего онлайн нигера
У негра онлайн больше будет, это однозначно. Тысяч 10-20 они точно возьмут. Всё-таки серия известная, с кучей поклонников.
Но вот рейтинг там меньше 50% будет, в этом я уверен. А может и до 10-20% дойдёт.
20 тыс мало, это провал
Да я думаю, и больше возьмут. Новая игра в крупнейшей франшизе юбиков, и сразу в Стиме, с ачивками и прочим.
Что взять с клованов повесточных? Достаточно сделать было секси-тёлку и результат в разы лучше бы был. Да и чего там говорить, сделали бы редактор персонажа и многие были бы довольны.
А потом купят по большой скидке или вообще бесплатно возьмут, ведь надо же заполнять свои библиотеки мусором.
Вспоминая как ЕА боролись за лицензию от Дисней, даже урезая транзакции, юбики даже тут болт положили.
Гийвно видимо очень сильно хочет перекупить с братьями акции конторы.
Ну так пик продаж на старте. Кто хотел купил и прошел, чего там сидеть то? // Андрей Абрамов
помойка стым рейтинг крутанула за бабло а на накрутку ботов играющих видно не хватило