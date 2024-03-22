Star Wars Outlaws получила геймплейное видео на выставке Future Games Show

Star Wars Outlaws вернулась, чтобы показать себя с коротким геймплейным видео на весенней выставке Future Games Show. У Star Wars Outlaws пока нет официальной даты выхода. Однако мы знаем, что она находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series.
Согласно официальному описанию, разработанная Massive Entertainment, «она позволяет вам исследовать разные планеты галактики, как знаковые, так и новые».
«Вы можете рискнуть всем, играя за Кей Весс, многообещающую преступницу, ищущую свободу и возможность начать новую жизнь со своим партнером Никсом. Если вы готовы рискнуть, галактика полна возможностей».
Короче говоря, нас ожидает огромный открытый мир с многолюдными городами, космическими путешествиями и так далее.
все выглядит круто, но есть нюанс
Где?
Ubisoft