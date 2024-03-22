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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 250 оценок

Star Wars Outlaws получила геймплейное видео на выставке Future Games Show

monk70
Новости

Star Wars Outlaws вернулась, чтобы показать себя с коротким геймплейным видео на весенней выставке Future Games Show. У Star Wars Outlaws пока нет официальной даты выхода. Однако мы знаем, что она находится в разработке для ПК, PS5 и Xbox Series.

Согласно официальному описанию, разработанная Massive Entertainment, «она позволяет вам исследовать разные планеты галактики, как знаковые, так и новые».

«Вы можете рискнуть всем, играя за Кей Весс, многообещающую преступницу, ищущую свободу и возможность начать новую жизнь со своим партнером Никсом. Если вы готовы рискнуть, галактика полна возможностей».

Короче говоря, нас ожидает огромный открытый мир с многолюдными городами, космическими путешествиями и так далее.

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