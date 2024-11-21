Star Wars Outlaws получила крупное обновление, улучшающее стелс, ИИ и многое другое

Ubisoft выпустила обновление 1.4.0 и поделилась его полным списком изменений. Это обновление в основном сосредоточено на исправлении ошибок и проблемах игрового процесса. На PlayStation 5 оно весит 7,44 ГБ, на Xbox Series X|S – 10,18 ГБ и на ПК – 8,83 ГБ.

Патч 1.4.0 вносит заметные изменения в скрытность и боевые действия. Таким образом, теперь у игроков будет больше возможностей выбора. Более того, они смогут использовать скрытность или доставать бластер даже на территориях синдикатов в городах.

Обновление 1.4.0 также вносит улучшения в ИИ противника и улучшения обнаружения. Теперь игроки будут получать уведомления, когда их обнаруживают. Они также смогут выбирать, усиливать или менять тактику, чтобы оставаться скрытными.

Стоит отметить, что у врагов теперь будут слабые места. Теперь игроки могут целиться в них, чтобы вызывать взрывы или заставлять врагов умирать новыми захватывающими способами.

Разработчики также улучшили выражения лиц и анимацию в диалоговых сценах. Мало того, они добавили возможность отключать кинематографическую линзу во время игры. Кроме того, они улучшили видимость далёких огней.

Вы можете ознакомиться с полным списком изменений по ссылке.