Star Wars Outlaws получила крупное обновление, улучшающее стелс, ИИ и многое другое

Ubisoft выпустила обновление 1.4.0 и поделилась его полным списком изменений. Это обновление в основном сосредоточено на исправлении ошибок и проблемах игрового процесса. На PlayStation 5 оно весит 7,44 ГБ, на Xbox Series X|S – 10,18 ГБ и на ПК – 8,83 ГБ.
Патч 1.4.0 вносит заметные изменения в скрытность и боевые действия. Таким образом, теперь у игроков будет больше возможностей выбора. Более того, они смогут использовать скрытность или доставать бластер даже на территориях синдикатов в городах.
Обновление 1.4.0 также вносит улучшения в ИИ противника и улучшения обнаружения. Теперь игроки будут получать уведомления, когда их обнаруживают. Они также смогут выбирать, усиливать или менять тактику, чтобы оставаться скрытными.
Стоит отметить, что у врагов теперь будут слабые места. Теперь игроки могут целиться в них, чтобы вызывать взрывы или заставлять врагов умирать новыми захватывающими способами.
Разработчики также улучшили выражения лиц и анимацию в диалоговых сценах. Мало того, они добавили возможность отключать кинематографическую линзу во время игры. Кроме того, они улучшили видимость далёких огней.
Вы можете ознакомиться с полным списком изменений по ссылке.
Теперь играбельно?
Пока еще нет так как главный баг не пофиксили, дерьмува осталась.
Да там с играбельностью ок и местами даже круто. Там сценаристы всё обос*али, а это патчами не исправить(
Дэнува там ни на что не влияет, игра вообще процессор сильно не напрягает
Да я про другое дружище )))
он имел в виду чтобы спиратить дали уже
а как dlc Wild Card начать?
Они все еще пытаются))))