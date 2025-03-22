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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 859 оценок

Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград на Game Audio Network Guild Awards

Gruz_ Gruz_

Премия Game Audio Network Guild Awards (G.A.N.G) присуждается за выдающиеся достижения в области музыки, звукового дизайна, диалогов и многого другого - все, что радует слух, когда вы садитесь с контроллером за ПК или консолью.

Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград среди всех игр, номинированных на премию, победив в номинациях «Лучшая главная тема» ( в паре с Helldivers II), «Лучшая оригинальная песня», «Лучший альбом оригинального саундтрека», «Творческие и технические достижения в музыке» и «Музыка года».

Среди других победителей - Astro Bot, Helldivers II, Senua's Saga: Hellblade II и другие игры 2024 года. Полный список номинантов здесь, а победителей - на сайте Variety.

-30
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
OPen man

ресурс который продвигает юбисофтщину. не. не буду перехолдить по всяким левым ссылкам.

11
SoRaS3
-1
askazanov

За что она там получила??! Игра полный кал! Удалил после 4 часов игры.

10
bubenson

Нормальную контору gang'ом не назовут.

4
Пользователь ВКонтакте

какое же позорище эти премии... // Вячеслав Мазовецкий

0
sa1958

Ну вот....

0
vegas99

Как раз сейчас прохожу на пс5 про. Игра очень понравилась, незнаю что там было на релизе, но сейчас всё хорошо. Хейтеры идут лесом

0
WerGC

заслужено если не учитывать толпу

0
Janekste

Печально, что такой проходняк ещё какие-то награды получает. В игре ни одна механика не работает должным образом. Элементарно система репутации не имеет смысла, а ведь её рекламировали как чуть ли не главную фишку игры. Типа ты сам бандит, кругом все бандиты... следи за репутацией. Кого предать, с кем дружить? Всё так вкусно звучит. А как в игру заходишь, понимаешь, что система не работает. Угробил репутацию и сразу же восстановил её простейшим дополнительным заданием. Итак во всём. Все элементы игры сделаны для галочки. Со стороны выглядят красиво и вкусно. Но как только начинаешь пользоваться ими, понимаешь, что ничего не работает должным образом. Всё сделано для галочки. Это печально. Одно радует. Эта игра чуть лучше Старфилда... Точка.

0
tvorog8088

Вот что животворящие чумоданы делают)))

-1
Max Rolens

Игра, которая не зашла даже фатам ЗВ, а они те ещё ...

-1
Rorschach93

комедия

-1
HubertJFarnsworth

Сами себе награды вручают))

-2
ViksOne

Купил месяц назад gold издание за 29$, пару дней назад начал играть, наиграл 10 часов, попал на 2 - ю планету, пока всё заходит. Багов в игре не было т.к. уже починили.

-4
V1RuS.pr||0

А чё в неё на смартфоне можно было гонять?

1
My life is a game

так и не прошел это дополнение которое в ноябре выходило
единственный продукт юбисофт который жалею, что купил
думал что мне, фанату ЗВ, понравится, но игра на 4-5 из 10

-11