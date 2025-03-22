Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград на Game Audio Network Guild Awards

Премия Game Audio Network Guild Awards (G.A.N.G) присуждается за выдающиеся достижения в области музыки, звукового дизайна, диалогов и многого другого - все, что радует слух, когда вы садитесь с контроллером за ПК или консолью.
Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград среди всех игр, номинированных на премию, победив в номинациях «Лучшая главная тема» ( в паре с Helldivers II), «Лучшая оригинальная песня», «Лучший альбом оригинального саундтрека», «Творческие и технические достижения в музыке» и «Музыка года».
Среди других победителей - Astro Bot, Helldivers II, Senua's Saga: Hellblade II и другие игры 2024 года. Полный список номинантов здесь, а победителей - на сайте Variety.
ресурс который продвигает юбисофтщину. не. не буду перехолдить по всяким левым ссылкам.
За что она там получила??! Игра полный кал! Удалил после 4 часов игры.
Нормальную контору gang'ом не назовут.
какое же позорище эти премии... // Вячеслав Мазовецкий
Ну вот....
Как раз сейчас прохожу на пс5 про. Игра очень понравилась, незнаю что там было на релизе, но сейчас всё хорошо. Хейтеры идут лесом
заслужено если не учитывать толпу
Печально, что такой проходняк ещё какие-то награды получает. В игре ни одна механика не работает должным образом. Элементарно система репутации не имеет смысла, а ведь её рекламировали как чуть ли не главную фишку игры. Типа ты сам бандит, кругом все бандиты... следи за репутацией. Кого предать, с кем дружить? Всё так вкусно звучит. А как в игру заходишь, понимаешь, что система не работает. Угробил репутацию и сразу же восстановил её простейшим дополнительным заданием. Итак во всём. Все элементы игры сделаны для галочки. Со стороны выглядят красиво и вкусно. Но как только начинаешь пользоваться ими, понимаешь, что ничего не работает должным образом. Всё сделано для галочки. Это печально. Одно радует. Эта игра чуть лучше Старфилда... Точка.
Вот что животворящие чумоданы делают)))
Игра, которая не зашла даже фатам ЗВ, а они те ещё ...
комедия
Сами себе награды вручают))
Купил месяц назад gold издание за 29$, пару дней назад начал играть, наиграл 10 часов, попал на 2 - ю планету, пока всё заходит. Багов в игре не было т.к. уже починили.
А чё в неё на смартфоне можно было гонять?
так и не прошел это дополнение которое в ноябре выходило
единственный продукт юбисофт который жалею, что купил
думал что мне, фанату ЗВ, понравится, но игра на 4-5 из 10