Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград на Game Audio Network Guild Awards

Премия Game Audio Network Guild Awards (G.A.N.G) присуждается за выдающиеся достижения в области музыки, звукового дизайна, диалогов и многого другого - все, что радует слух, когда вы садитесь с контроллером за ПК или консолью.

Star Wars Outlaws получила наибольшее количество наград среди всех игр, номинированных на премию, победив в номинациях «Лучшая главная тема» ( в паре с Helldivers II), «Лучшая оригинальная песня», «Лучший альбом оригинального саундтрека», «Творческие и технические достижения в музыке» и «Музыка года».

Среди других победителей - Astro Bot, Helldivers II, Senua's Saga: Hellblade II и другие игры 2024 года. Полный список номинантов здесь, а победителей - на сайте Variety.