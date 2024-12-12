Star Wars Outlaws получила новое обновление с множеством геймплейных и технических улучшений

Похоже, что для Star Wars Outlaws вышло последнее в этом году обновление, и оно уже доступно на PlayStation 5 (6,76 ГБ), Xbox Series X|S (7,10 ГБ) и PC (Ubisoft Connect - 6,32 ГБ, Steam - 7,5 ГБ).

Согласно патч-ноту, новое обновление для Star Wars Outlaws вносит массу улучшений в игровой процесс, в том числе улучшает ИИ NPC, фиксит баги в квестах, вносит различные обновления в пользовательский интерфейс и повышает общую производительность. Кроме того, патч улучшает работу Frame Generation и DLSS и добавляет новые графические опции на PS5 Pro.

Напоследок, для Никса в игре появилась новая порция халявы в виде шарфа! Его можно получить, пройдя испытание Ubisoft Connect с сегодняшнего дня и до 9 января 2025 года. Чтобы его получить, всего лишь нужно сделать снимок в фоторежиме на Киджими.

В заключение Massive Entertainment сообщила, что им известно о проблеме с мерцанием листвы на PS5 Pro и крашах при посещении города Мирогана среди некоторых игроков на Luna и GeForce Now. Сейчас эти проблемы изучаются и будут устранены как можно скорее, но о сроках выхода патча пока не сообщается.