Star Wars Outlaws получила новое обновление с множеством геймплейных и технических улучшений

Похоже, что для Star Wars Outlaws вышло последнее в этом году обновление, и оно уже доступно на PlayStation 5 (6,76 ГБ), Xbox Series X|S (7,10 ГБ) и PC (Ubisoft Connect - 6,32 ГБ, Steam - 7,5 ГБ).
Согласно патч-ноту, новое обновление для Star Wars Outlaws вносит массу улучшений в игровой процесс, в том числе улучшает ИИ NPC, фиксит баги в квестах, вносит различные обновления в пользовательский интерфейс и повышает общую производительность. Кроме того, патч улучшает работу Frame Generation и DLSS и добавляет новые графические опции на PS5 Pro.
Напоследок, для Никса в игре появилась новая порция халявы в виде шарфа! Его можно получить, пройдя испытание Ubisoft Connect с сегодняшнего дня и до 9 января 2025 года. Чтобы его получить, всего лишь нужно сделать снимок в фоторежиме на Киджими.
В заключение Massive Entertainment сообщила, что им известно о проблеме с мерцанием листвы на PS5 Pro и крашах при посещении города Мирогана среди некоторых игроков на Luna и GeForce Now. Сейчас эти проблемы изучаются и будут устранены как можно скорее, но о сроках выхода патча пока не сообщается.
осталось в стиме выкатить скидон в 75-80% и я забираю
Какожор
Уже поздно... игра уже не нужно никому.. как и любые игра от юбиков от 2023 года
Уже поздно. В игры теперь не надо играть, на них только надо хайповать.
Не согласен, любителям франшизы ( как я) игрушка заходит. Ее нужно просто проходить неспеша, вникая в лор и уделяя внимание мелочам и прокачке. Так то достойная вещь.
полностью согласен
отличная игра взял голд и доволен
Туалетную бумагу для губ заодно не взял?