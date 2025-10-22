Star Wars Outlaws получила очередное обновление на Switch 2 c графическими улучшениями и стабильностью

Star Wars Outlaws, приключенческая игра с открытым миром от Ubisoft, получила очередное обновление на Switch 2. Оно не такое уж большое, но оно включает в себя дальнейшие улучшения общей графики, включая повышение качества текстур и повышение стабильности, а также ряд общих исправлений сюжета и пользовательского интерфейса.
Список изменений:
- Исправлена ошибка, из-за которой не срабатывал перк снаряжения «Скрытные убийства восстанавливают здоровье».
- Повышена стабильность
- Исправлена ошибка, из-за которой текстуры могли отображаться в низком разрешении после продолжительных игровых сессий.
- Исправлены некоторые неисправные объекты на Тошаре.
- Уменьшено «выскакивание» скал при путешествии в «Надежду Джанты» на Тошаре.
- Улучшено качество текстур.
- Исправлено мерцание теней при настройке яркости в быстром меню.
- Улучшен экран доступности при первом запуске игры или для нового пользователя.
- Исправлена ошибка, из-за которой враги не подсвечивались при пометке их тегом «Выброс адреналина».
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
А тупорылый ИИ в этой шляпе уже пофиксили?
Крутая ава :D