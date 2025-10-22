ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 981 оценка

Star Wars Outlaws получила очередное обновление на Switch 2 c графическими улучшениями и стабильностью

monk70 monk70

Star Wars Outlaws, приключенческая игра с открытым миром от Ubisoft, получила очередное обновление на Switch 2. Оно не такое уж большое, но оно включает в себя дальнейшие улучшения общей графики, включая повышение качества текстур и повышение стабильности, а также ряд общих исправлений сюжета и пользовательского интерфейса.

Список изменений:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой не срабатывал перк снаряжения «Скрытные убийства восстанавливают здоровье».
  • Повышена стабильность
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой текстуры могли отображаться в низком разрешении после продолжительных игровых сессий.
  • Исправлены некоторые неисправные объекты на Тошаре.
  • Уменьшено «выскакивание» скал при путешествии в «Надежду Джанты» на Тошаре.
  • Улучшено качество текстур.
  • Исправлено мерцание теней при настройке яркости в быстром меню.
  • Улучшен экран доступности при первом запуске игры или для нового пользователя.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой враги не подсвечивались при пометке их тегом «Выброс адреналина».

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

ParanoidRusty

А тупорылый ИИ в этой шляпе уже пофиксили?

2
bnd FX

Крутая ава :D

1