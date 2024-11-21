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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 731 оценка

Star Wars: Outlaws получила первое сюжетное дополнение и вышла в Steam

monk70
Новости

Сегодня компания Ubisoft объявила, что для Star Wars Outlaws стало доступно первое сюжетное дополнение Wild Card, позволяя игрокам продолжить своё путешествие по галактике. Игра также вышла в Steam

В Star Wars Outlaws: Wild Card Кей нанимается для проникновения на турнир по сабакку с высокими ставками. Когда она пересекается с печально известным крупным игроком Лэндо Калриссианом, она вскоре узнает, что разыгрывается другая игра. Игроки должны выполнить задания Gunsmith и The High Roller из базовой игры, прежде чем можно будет играть в сюжетное дополнение

Star Wars Outlaws: Wild Card будет автоматически доступна и бесплатна для владельцев Star Wars Outlaws Season Pass или доступна для отдельной покупки. С выходом Star Wars Outlaws: Wild Card владельцы Season Pass также получат Hunter’s Legacy Bundle и Cartel Ronin Bundle с дополнительными нарядами для Кей и Никс, а также косметическими средствами для спидера Кей и её корабля Первопроходец.

В рамках поддержки игры командой, последнее обновление 1.4.0 приносит с собой ряд улучшений.

Star Wars Outlaws получила крупное обновление, улучшающее стелс, ИИ и многое другое

Star Wars Outlaws уже доступна на Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и ПК с Windows, включая Ubisoft Connect, Epic Games Store и Amazon Luna.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Destroited

Лучше бы она рожу по симпатичнее получила.

5
Русик_96

не в красоте счастье ты сам не аполон

0
Mystik_86

Немаловажным будет сообщить, что игра получила еще и скидку в 25% для всех версий. Но это все еще дорого.

3
Аристов--Черный
печально известным крупным игроком Лэндо Калриссианом

Чего? Чем Лэндо вдруг печально известен стал? Он рубит пальцы всем проигравшим? Загоняет соперников в долги и превращает в рабов?

Или всё ещё хуже - путает местоимения небинарных фриков?:)))

0
digitalkid

Он же вроде всю компашку имперцам сдал в фильме. Если я не путаю ничего.

0
Mazaxati

Теперь ждём мод на коррекцию еблета главной героине на чина площадках, на нексусе такое банят.....

0
JustA_NiceGuy

За $52.49 можно купить несколько старых, но хороших игр. Подожду скидки в 80% и тогда может быть, я подумаю купить эту.

0
Nimlis

Ожидаем’с, когда получит Crack🏴‍☠️

-1
Kostya Bashmakov

и где играбельный персонаж мужчина

кал какой то

-4