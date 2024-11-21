Star Wars: Outlaws получила первое сюжетное дополнение и вышла в Steam

Сегодня компания Ubisoft объявила, что для Star Wars Outlaws стало доступно первое сюжетное дополнение Wild Card, позволяя игрокам продолжить своё путешествие по галактике. Игра также вышла в Steam

В Star Wars Outlaws: Wild Card Кей нанимается для проникновения на турнир по сабакку с высокими ставками. Когда она пересекается с печально известным крупным игроком Лэндо Калриссианом, она вскоре узнает, что разыгрывается другая игра. Игроки должны выполнить задания Gunsmith и The High Roller из базовой игры, прежде чем можно будет играть в сюжетное дополнение

Star Wars Outlaws: Wild Card будет автоматически доступна и бесплатна для владельцев Star Wars Outlaws Season Pass или доступна для отдельной покупки. С выходом Star Wars Outlaws: Wild Card владельцы Season Pass также получат Hunter’s Legacy Bundle и Cartel Ronin Bundle с дополнительными нарядами для Кей и Никс, а также косметическими средствами для спидера Кей и её корабля Первопроходец.

В рамках поддержки игры командой, последнее обновление 1.4.0 приносит с собой ряд улучшений.

Star Wars Outlaws уже доступна на Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и ПК с Windows, включая Ubisoft Connect, Epic Games Store и Amazon Luna.