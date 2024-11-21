Star Wars: Outlaws получила первое сюжетное дополнение и вышла в Steam

Сегодня компания Ubisoft объявила, что для Star Wars Outlaws стало доступно первое сюжетное дополнение Wild Card, позволяя игрокам продолжить своё путешествие по галактике. Игра также вышла в Steam
В Star Wars Outlaws: Wild Card Кей нанимается для проникновения на турнир по сабакку с высокими ставками. Когда она пересекается с печально известным крупным игроком Лэндо Калриссианом, она вскоре узнает, что разыгрывается другая игра. Игроки должны выполнить задания Gunsmith и The High Roller из базовой игры, прежде чем можно будет играть в сюжетное дополнение
Star Wars Outlaws: Wild Card будет автоматически доступна и бесплатна для владельцев Star Wars Outlaws Season Pass или доступна для отдельной покупки. С выходом Star Wars Outlaws: Wild Card владельцы Season Pass также получат Hunter’s Legacy Bundle и Cartel Ronin Bundle с дополнительными нарядами для Кей и Никс, а также косметическими средствами для спидера Кей и её корабля Первопроходец.
В рамках поддержки игры командой, последнее обновление 1.4.0 приносит с собой ряд улучшений.
Star Wars Outlaws уже доступна на Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и ПК с Windows, включая Ubisoft Connect, Epic Games Store и Amazon Luna.
Лучше бы она рожу по симпатичнее получила.
не в красоте счастье ты сам не аполон
Немаловажным будет сообщить, что игра получила еще и скидку в 25% для всех версий. Но это все еще дорого.
Чего? Чем Лэндо вдруг печально известен стал? Он рубит пальцы всем проигравшим? Загоняет соперников в долги и превращает в рабов?
Или всё ещё хуже - путает местоимения небинарных фриков?:)))
Он же вроде всю компашку имперцам сдал в фильме. Если я не путаю ничего.
Теперь ждём мод на коррекцию еблета главной героине на чина площадках, на нексусе такое банят.....
За $52.49 можно купить несколько старых, но хороших игр. Подожду скидки в 80% и тогда может быть, я подумаю купить эту.
Ожидаем’с, когда получит Crack🏴☠️
и где играбельный персонаж мужчина
кал какой то