Star Wars Outlaws получила возрастной рейтинг в Бразилии

Следуя рейтингам в Южной Корее и Австралии, игра Star Wars Outlaws от Massive Entertainment получила рейтинг в Бразилии. Учитывая, что Ubisoft анонсировала свою следующую презентацию 10 июня, кажется более вероятным, чем когда-либо, объявление даты релиза.
Что касается предполагаемой классификации, в ней говорится, что игра «не рекомендуется детям до 14 лет». Никаких подробностей относительно его содержания, кроме «насилия», нет, но, учитывая, что Star Wars Jedi: Survivor получила от ESRB рейтинг «T для подростков», трудно представить Outlaws что-то более откровенное. Опять же, южнокорейский GRAC присвоил ей оценку 19+, что эквивалентно рейтингу ESRB «M для взрослых», так что время покажет.
Star Wars Outlaws находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие происходит между «Империей наносит ответный удар» и «Возвращением джедая». В центре сюжета — преступница Кей Весс, организующая масштабное ограбление во Внешнем Кольце. Insider Gaming утверждает, что запуск состоится где-то в первой половине года, то есть самое позднее 31 июня.
Видимо нежные молодые корейцы не знакомы с насилием и государство их от него очень бережёт. А бравых латинских ребят в 14 уже не удивить тем, что они и сами уже устраивают:)))