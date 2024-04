Star Wars Outlaws попала на обложку Game Informer

В этом месяце Star Wars Outlaws украсила обложку Game Informer. Независимо от вашего знакомства с франшизой, нельзя отрицать влияние, которое «Звездные войны» оказали на поп-культуру. «Оригинальная трилогия» вдохновила бесчисленное множество других средств массовой информации, и все последующие выпуски по тем или иным причинам были примечательны. Но именно «Оригинальную трилогию» разработчик Massive Entertainment – команда, создавшая такие игры, как The Division, The Division 2 и Avatar: Frontiers of Pandora – решила сделать своей игровой площадкой. Журналисты Game Informer отправились в прибрежный город Мальмё в Швеции, чтобы узнать все о приключениях Кей Весс в открытом мире, действие которых происходит в далекой-далекой галактике.

На обложке в этом месяце, предоставленной Massive Entertainment, изображены главные герои истории, Кей Весс и ее компаньон Никс, в кантине, предположительно соглашающиеся на работу. Кантины служат местом сбора людей, которых Кей и Никс ищут в поисках работы. На заднем фоне обложки мы видим одну из преступных группировок, на которую Кей может согласиться работать: Синдикат Пайков.