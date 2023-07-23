Star Wars Outlaws позволит игрокам поработать на Джаббу Хатта и даже предать его

На выставке San Diego Comic-Con компания Ubisoft Motive раскрыла некоторые новые подробности игры Star Wars Outlaws. В беседе с IGN режиссер Джулиан Герайти рассказал, что игроки смогут побывать на Татуине и даже выполнять задания Джаббы Хатта. Можно даже предать его, хотя это чревато последствиями. Но разработчики пока не стали раскрывать подробности
Что касается Тошары, показанной в дебютном геймплее, то она вдохновлена африканской саванной с открытыми равнинами, которые отлично подходят для передвижения на спидере.
Мы начинаем с биома, в данном случае с биома юго-восточной Африки, в качестве источника вдохновения, а затем привносим в него что-то свое, чтобы он стал немного чужим. Если вспомнить первые кадры, может быть, не первые, но первые кадры Татуина. Красивая, узнаваемая архитектура, но два солнца. Для нас это огромная гора и вырезанный в ней, в янтаре горы, кристаллический материал - город, и эти выходы оранжевого, очень отражающего материала. Это и придает ему инопланетный характер. Знакомо, но свежо.
Мэтт Мартин, старший креативный директор компании Lucasfilm, напомнил о правиле "80/20", которое предполагает создание мест, на 80% знакомых с реальным миром. Остальные 20 процентов - инопланетные, и в случае с Тошарой их можно увидеть на примере кристаллических выступов и города.
Когда мы впервые задумались о том, куда перенести Кей. Lucasfilm Games предложила нам создать собственные локации, и Тошара родилась из этой задачи. Как Massive создаст этот открытый мир? Этот улей отбросов и злодеев.
Что касается Татуина, то Герайти сказал: "Если закрыть глаза и дать людям возможность выбора, куда пойти на Татуине? В Мос-Эйсли. И конкретно в один притон в Мос-Эйсли. Возможность заключается в том, что вы сможете увидеть все закоулки и укромные уголки.
Хотя команда разработчиков не сообщила, на скольких планетах можно будет путешествовать, ранее она уже рассказывала, что каждая из них по размеру примерно равна двум-трем зонам из Assassin's Creed Odyssey. Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
А потом бегать по всей галактике от Бобы Фетта? Хотелось бы на самом деле, но это ж убисофт. Так далеко они точно не зайдут.
чую какой то подвох, не может быть все так хорошо
Подвох убисофт всегда один - эффектные анонсы и трейлеры, имеющие мало общего с конечным продуктом.
Вроде бы и игры выглядят так как показывают, но у них всегда есть большой нюанс. Поэтому игры у них больше не покупаю :) Потестят пару лет, наполнят контентом, если к выходу в стим на игру привстанет, тогда возьму. Интересно, как будет выглядеть захват вышек и форпостов в этой игре?)
В том-то и проблема. Трейлеры добросовестно показывают фишки игры. Все фишки игры, которые вы увидите в течении первых часов. А после им просто нечего вам предложить.
Как будет не знаю, но знаю точно, что уже к середине игры вам это вусмерть надоест.
Чувствуете? Гринд, много гринда с внутри игровым магазином.
Первая локация это обучающая, типа туториал.
А где новости про Старфилд?????