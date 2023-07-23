Star Wars Outlaws позволит игрокам поработать на Джаббу Хатта и даже предать его ©

На выставке San Diego Comic-Con компания Ubisoft Motive раскрыла некоторые новые подробности игры Star Wars Outlaws. В беседе с IGN режиссер Джулиан Герайти рассказал, что игроки смогут побывать на Татуине и даже выполнять задания Джаббы Хатта. Можно даже предать его, хотя это чревато последствиями. Но разработчики пока не стали раскрывать подробности

Что касается Тошары, показанной в дебютном геймплее, то она вдохновлена африканской саванной с открытыми равнинами, которые отлично подходят для передвижения на спидере.

Мы начинаем с биома, в данном случае с биома юго-восточной Африки, в качестве источника вдохновения, а затем привносим в него что-то свое, чтобы он стал немного чужим. Если вспомнить первые кадры, может быть, не первые, но первые кадры Татуина. Красивая, узнаваемая архитектура, но два солнца. Для нас это огромная гора и вырезанный в ней, в янтаре горы, кристаллический материал - город, и эти выходы оранжевого, очень отражающего материала. Это и придает ему инопланетный характер. Знакомо, но свежо.

Мэтт Мартин, старший креативный директор компании Lucasfilm, напомнил о правиле "80/20", которое предполагает создание мест, на 80% знакомых с реальным миром. Остальные 20 процентов - инопланетные, и в случае с Тошарой их можно увидеть на примере кристаллических выступов и города.

Когда мы впервые задумались о том, куда перенести Кей. Lucasfilm Games предложила нам создать собственные локации, и Тошара родилась из этой задачи. Как Massive создаст этот открытый мир? Этот улей отбросов и злодеев.

Что касается Татуина, то Герайти сказал: "Если закрыть глаза и дать людям возможность выбора, куда пойти на Татуине? В Мос-Эйсли. И конкретно в один притон в Мос-Эйсли. Возможность заключается в том, что вы сможете увидеть все закоулки и укромные уголки.

Хотя команда разработчиков не сообщила, на скольких планетах можно будет путешествовать, ранее она уже рассказывала, что каждая из них по размеру примерно равна двум-трем зонам из Assassin's Creed Odyssey. Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.