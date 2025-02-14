Star Wars Outlaws признали игрой с лучшими визуальными эффектами в 2024 году

Общество специалистов по визуальным эффектам объявило победителей 23-й церемонии вручения премии VES Awards, присуждаемой за лучшие визуальные эффекты в фильмах, сериалах и играх. В последней категории лауреатом стал экшен Star Wars Outlaws: игра опередила роуглайк [REDACTED], дополнение Destiny 2: The Final Shape и ремейк Until Dawn.
В других номинациях отметили фильмы «Планета обезьян: Новое царство» и «Дюна: Часть вторая», мультик «Дикий робот» и сериалы «Сёгун» и «Пингвин». С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.
Лауреаты VES Awards по итогам 2024 года:
- Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Планета обезьян: Новое царство»;
- Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Дикий робот»;
- Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Сёгун», эпизод «Андзин»;
- Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Падение империи»;
- Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Пингвин», эпизод «Блажь»;
- Лучшие визуальные эффекты в видеоигре — Star Wars Outlaws;
- Лучший персонаж в фотореалистичном фильме — Робби Уильямс в «Быть лучше: История Робби Уильямса»;
- Лучший персонаж в анимационном фильме — Роз в «Диком роботе»;
- Лучшая модель в фотореалистичном или анимационном фильме — космическая станция «Возрождение» в «Чужой: Ромул»;
- Лучшая виртуальная операторская работа — Арракис в «Дюне: Часть вторая»;
- Лучшие практические эффекты в фотореалистичном проекте — безопасное оружие на съёмках сериала «Пингвин»;
- Лучшее окружение в фотореалистичном фильме — котловина вокруг города Арракин в «Дюне: Часть вторая»;
- Лучшее окружение в анимационном фильме — лес в «Диком роботе»;
- Лучшее окружение в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — Осака в сериале «Сёгун»;
- Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме — атомные взрывы и езда на песчаных червях в «Дюне: Часть вторая»;
- Лучшие эффекты симуляции в анимационном фильме — «Дикий робот»;
- Лучшие эффекты симуляции в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — «Сёгун», оползень в эпизоде «Приручённые»;
- Лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме — езда на песчаных червях, Гьеди Прайм и финальная битва в «Дюне: Часть вторая»;
- Лучшая композиция и освещение в сериале — «Пингвин», эпизод «После закрытия».
В январе агрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2024 года. Лучшей лентой признали «Дюну: Часть вторая», шоу — «Сёгуна».
А в начале февраля были объявлены победители премии «Сатурн», которую вручают фильмам и сериалам в жанре научной фантастики, фэнтези и хоррора. Лучшими полнометражными картинами за 2024 год назвали вторую «Дюну», «Битлджус Битлджус» и «Чужой: Ромул», а среди шоу отличились Fallout, «Дом Дракона» и «Извне».
Я даже комментировать это не буду
Ну если накатить вот такой мод, то героиня уже не вызывает раздражения
По эффектам она явно проигрывает FFVIIR и Stellar Blade.
Графика хороша. Больше всего понравился момент когда Кей вырубает штурмовиков голой рукой.
Ахахаха
Да графон годный на ультрах и много красивых локаций
Не много. Первая планета ток норм, виды красивые и растительность. Остальные такое себе прям.
Западный мир
в графическом плане к игре нет претензий
Так вот почему Юбики терпят убытки. Все бабки ушли на чемоданы. 🤣
Второй хеллблейд посмеялся
В целом визуально игра, конечно, красивая плюс минус с оговорками. Но чтоб эту игру назвать прям лучшей по визуальным эффектам, скажу так, это надо быть не очень здоровым... Либо эта игра должна быть единственной, которую ты видел за всю свою жизнь.
Заслуженно, картинка и эффекты там и впрямь великолепны. Да и в целом игра шикарная, ей бы чуть меньше глупых багов, чуть больше оптимизона и в два раза больше бюджета - был бы вообще 100% шедевр. Но даже так - одна из лучших игр по ЗВ и года )
Ей бы сюжет нормальный, адекватные диалоги, и анимации нпц не устаревшие на 15 лет.
Да анимации рукопашного боя это треш в игре потешные слов нет