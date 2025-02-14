Star Wars Outlaws признали игрой с лучшими визуальными эффектами в 2024 году

Общество специалистов по визуальным эффектам объявило победителей 23-й церемонии вручения премии VES Awards, присуждаемой за лучшие визуальные эффекты в фильмах, сериалах и играх. В последней категории лауреатом стал экшен Star Wars Outlaws: игра опередила роуглайк [REDACTED], дополнение Destiny 2: The Final Shape и ремейк Until Dawn.

В других номинациях отметили фильмы «Планета обезьян: Новое царство» и «Дюна: Часть вторая», мультик «Дикий робот» и сериалы «Сёгун» и «Пингвин». С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Лауреаты VES Awards по итогам 2024 года:

Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Планета обезьян: Новое царство»;

Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Дикий робот»;

Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Сёгун», эпизод «Андзин»;

Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Падение империи»;

Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Пингвин», эпизод «Блажь»;

Лучшие визуальные эффекты в видеоигре — Star Wars Outlaws;

Лучший персонаж в фотореалистичном фильме — Робби Уильямс в «Быть лучше: История Робби Уильямса»;

Лучший персонаж в анимационном фильме — Роз в «Диком роботе»;

Лучшая модель в фотореалистичном или анимационном фильме — космическая станция «Возрождение» в «Чужой: Ромул»;

Лучшая виртуальная операторская работа — Арракис в «Дюне: Часть вторая»;

Лучшие практические эффекты в фотореалистичном проекте — безопасное оружие на съёмках сериала «Пингвин»;

Лучшее окружение в фотореалистичном фильме — котловина вокруг города Арракин в «Дюне: Часть вторая»;

Лучшее окружение в анимационном фильме — лес в «Диком роботе»;

Лучшее окружение в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — Осака в сериале «Сёгун»;

Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме — атомные взрывы и езда на песчаных червях в «Дюне: Часть вторая»;

Лучшие эффекты симуляции в анимационном фильме — «Дикий робот»;

Лучшие эффекты симуляции в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — «Сёгун», оползень в эпизоде «Приручённые»;

Лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме — езда на песчаных червях, Гьеди Прайм и финальная битва в «Дюне: Часть вторая»;

Лучшая композиция и освещение в сериале — «Пингвин», эпизод «После закрытия».

В январе агрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2024 года. Лучшей лентой признали «Дюну: Часть вторая», шоу — «Сёгуна».

А в начале февраля были объявлены победители премии «Сатурн», которую вручают фильмам и сериалам в жанре научной фантастики, фэнтези и хоррора. Лучшими полнометражными картинами за 2024 год назвали вторую «Дюну», «Битлджус Битлджус» и «Чужой: Ромул», а среди шоу отличились Fallout, «Дом Дракона» и «Извне».