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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 835 оценок

Star Wars Outlaws признали игрой с лучшими визуальными эффектами в 2024 году

Simple Jack

Общество специалистов по визуальным эффектам объявило победителей 23-й церемонии вручения премии VES Awards, присуждаемой за лучшие визуальные эффекты в фильмах, сериалах и играх. В последней категории лауреатом стал экшен Star Wars Outlaws: игра опередила роуглайк [REDACTED], дополнение Destiny 2: The Final Shape и ремейк Until Dawn.

В других номинациях отметили фильмы «Планета обезьян: Новое царство» и «Дюна: Часть вторая», мультик «Дикий робот» и сериалы «Сёгун» и «Пингвин». С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Лауреаты VES Awards по итогам 2024 года:

  • Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Планета обезьян: Новое царство»;
  • Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме — «Дикий робот»;
  • Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Сёгун», эпизод «Андзин»;
  • Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме — «Падение империи»;
  • Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале — «Пингвин», эпизод «Блажь»;
  • Лучшие визуальные эффекты в видеоигре — Star Wars Outlaws;
  • Лучший персонаж в фотореалистичном фильме — Робби Уильямс в «Быть лучше: История Робби Уильямса»;
  • Лучший персонаж в анимационном фильме — Роз в «Диком роботе»;
  • Лучшая модель в фотореалистичном или анимационном фильме — космическая станция «Возрождение» в «Чужой: Ромул»;
  • Лучшая виртуальная операторская работа — Арракис в «Дюне: Часть вторая»;
  • Лучшие практические эффекты в фотореалистичном проекте — безопасное оружие на съёмках сериала «Пингвин»;
  • Лучшее окружение в фотореалистичном фильме — котловина вокруг города Арракин в «Дюне: Часть вторая»;
  • Лучшее окружение в анимационном фильме — лес в «Диком роботе»;
  • Лучшее окружение в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — Осака в сериале «Сёгун»;
  • Лучшие эффекты симуляции в фотореалистичном фильме — атомные взрывы и езда на песчаных червях в «Дюне: Часть вторая»;
  • Лучшие эффекты симуляции в анимационном фильме — «Дикий робот»;
  • Лучшие эффекты симуляции в сериале, рекламе или видеоигровом ролике — «Сёгун», оползень в эпизоде «Приручённые»;
  • Лучшая композиция и освещение в фотореалистичном фильме — езда на песчаных червях, Гьеди Прайм и финальная битва в «Дюне: Часть вторая»;
  • Лучшая композиция и освещение в сериале — «Пингвин», эпизод «После закрытия».

В январе агрегатор Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2024 года. Лучшей лентой признали «Дюну: Часть вторая», шоу — «Сёгуна».

А в начале февраля были объявлены победители премии «Сатурн», которую вручают фильмам и сериалам в жанре научной фантастики, фэнтези и хоррора. Лучшими полнометражными картинами за 2024 год назвали вторую «Дюну», «Битлджус Битлджус» и «Чужой: Ромул», а среди шоу отличились Fallout, «Дом Дракона» и «Извне».

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-46
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Vuqar1992

Я даже комментировать это не буду

13
Wing42
16
Danny Lamb

Ну если накатить вот такой мод, то героиня уже не вызывает раздражения

-1
Kenn1y

По эффектам она явно проигрывает FFVIIR и Stellar Blade.

10
Jensen

Графика хороша. Больше всего понравился момент когда Кей вырубает штурмовиков голой рукой.

4
Scorpion_GamePlay

Ахахаха

1
caliskan

Да графон годный на ультрах и много красивых локаций

0
-Zion-
и много красивых локаций

Не много. Первая планета ток норм, виды красивые и растительность. Остальные такое себе прям.

0
Шрек и осел vs CD Project

Западный мир

0
WerGC

в графическом плане к игре нет претензий

0
Олег Дудин

Так вот почему Юбики терпят убытки. Все бабки ушли на чемоданы. 🤣

0
vvvjust

Второй хеллблейд посмеялся

0
Janekste

В целом визуально игра, конечно, красивая плюс минус с оговорками. Но чтоб эту игру назвать прям лучшей по визуальным эффектам, скажу так, это надо быть не очень здоровым... Либо эта игра должна быть единственной, которую ты видел за всю свою жизнь.

0
Floww

Заслуженно, картинка и эффекты там и впрямь великолепны. Да и в целом игра шикарная, ей бы чуть меньше глупых багов, чуть больше оптимизона и в два раза больше бюджета - был бы вообще 100% шедевр. Но даже так - одна из лучших игр по ЗВ и года )

-13
Freund Benno

Ей бы сюжет нормальный, адекватные диалоги, и анимации нпц не устаревшие на 15 лет.

4
Punisher1 Freund Benno

Да анимации рукопашного боя это треш в игре потешные слов нет

2