Star Wars Outlaws продавалась в 2024 году хуже, чем Star Wars Jedi Survivor

По данным VGC, последнее творение Ubisoft, Star Wars Outlaws, заняло 47-е место в списке самых продаваемых игр 2024 года в В Европе. Для сравнения, гораздо более старая игра серии, Star Wars Jedi: Survivor, достигла гораздо большего количества проданных копий. В том числе, конечно, и из-за не самых высоких оценок как рецензентов, так и самих игроков.
В частности, на сайте Metacritic можно увидеть, что средний рейтинг игры составил 75/100 и 5,3/10 соответственно. По данным Steamdb, на платформе Valve в последние дни игре с трудом удается собрать более тысячи человек в один день.
С момента выхода игры Ubisoft предприняла множество попыток привлечь поклонников к Star Wars Outlaws. Было выпущено несколько обновлений, улучшающих технические аспекты игры и более неудобные моменты геймплея. Один из лучших примеров - стелс-секции, которые, по мнению многих, были недостаточно проработаны. Одновременно с этим игра стала доступна в Steam и к ней выпустили дополнение под названием Wild Card, но и это не сильно улучшило ситуацию.
Напомним, что Star Wars Outlaws - не единственный провальный проект французской компании. Не так давно было объявлено о прекращении поддержки и увольнении значительной части ответственных за разработку сетевого шутера XDefiant. К тому же накануне стало известно об очередной задержке релиза Assassin's Creed Shadows.
Некрасивая и неженственная баба в штанах и не будет продаваться.
Star Wars Outlaws как не будит во что играть куплю офку, гляну
women🤣 вместо главного героя
Ахахха, лохи.
Потому шо ето дерьмо нахрен никому не нужно!
скоро как всегда, случайно сольют без денуво exe файл.
что бы хоть люди на торенте качали игру))
Потому что Jedi Survivor - это одна из тех игр, которые хочется купить после прохождения на пиратке. Для современных игр - вообще нонсенс. Чего не скажешь про Outlaws.
За тыщу купил бы, а они за 5к продать. Ахахаха