Star Wars Outlaws продавалась в 2024 году хуже, чем Star Wars Jedi Survivor

По данным VGC, последнее творение Ubisoft, Star Wars Outlaws, заняло 47-е место в списке самых продаваемых игр 2024 года в В Европе. Для сравнения, гораздо более старая игра серии, Star Wars Jedi: Survivor, достигла гораздо большего количества проданных копий. В том числе, конечно, и из-за не самых высоких оценок как рецензентов, так и самих игроков.

В частности, на сайте Metacritic можно увидеть, что средний рейтинг игры составил 75/100 и 5,3/10 соответственно. По данным Steamdb, на платформе Valve в последние дни игре с трудом удается собрать более тысячи человек в один день.

С момента выхода игры Ubisoft предприняла множество попыток привлечь поклонников к Star Wars Outlaws. Было выпущено несколько обновлений, улучшающих технические аспекты игры и более неудобные моменты геймплея. Один из лучших примеров - стелс-секции, которые, по мнению многих, были недостаточно проработаны. Одновременно с этим игра стала доступна в Steam и к ней выпустили дополнение под названием Wild Card, но и это не сильно улучшило ситуацию.

Напомним, что Star Wars Outlaws - не единственный провальный проект французской компании. Не так давно было объявлено о прекращении поддержки и увольнении значительной части ответственных за разработку сетевого шутера XDefiant. К тому же накануне стало известно об очередной задержке релиза Assassin's Creed Shadows.