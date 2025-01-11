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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 805 оценок

Star Wars Outlaws продавалась в 2024 году хуже, чем Star Wars Jedi Survivor

Gruz_
Новости

По данным VGC, последнее творение Ubisoft, Star Wars Outlaws, заняло 47-е место в списке самых продаваемых игр 2024 года в В Европе. Для сравнения, гораздо более старая игра серии, Star Wars Jedi: Survivor, достигла гораздо большего количества проданных копий. В том числе, конечно, и из-за не самых высоких оценок как рецензентов, так и самих игроков.

В частности, на сайте Metacritic можно увидеть, что средний рейтинг игры составил 75/100 и 5,3/10 соответственно. По данным Steamdb, на платформе Valve в последние дни игре с трудом удается собрать более тысячи человек в один день.

С момента выхода игры Ubisoft предприняла множество попыток привлечь поклонников к Star Wars Outlaws. Было выпущено несколько обновлений, улучшающих технические аспекты игры и более неудобные моменты геймплея. Один из лучших примеров - стелс-секции, которые, по мнению многих, были недостаточно проработаны. Одновременно с этим игра стала доступна в Steam и к ней выпустили дополнение под названием Wild Card, но и это не сильно улучшило ситуацию.

Напомним, что Star Wars Outlaws - не единственный провальный проект французской компании. Не так давно было объявлено о прекращении поддержки и увольнении значительной части ответственных за разработку сетевого шутера XDefiant. К тому же накануне стало известно об очередной задержке релиза Assassin's Creed Shadows.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Ahnx

Некрасивая и неженственная баба в штанах и не будет продаваться.

9
ViksOne

Star Wars Outlaws как не будит во что играть куплю офку, гляну

2
Kostya Bashmakov

women🤣 вместо главного героя

2
Dark1994

Ахахха, лохи.

1
Dj NordSound

Потому шо ето дерьмо нахрен никому не нужно!

0
Аналиус

скоро как всегда, случайно сольют без денуво exe файл.
что бы хоть люди на торенте качали игру))

0
MrGrave

Потому что Jedi Survivor - это одна из тех игр, которые хочется купить после прохождения на пиратке. Для современных игр - вообще нонсенс. Чего не скажешь про Outlaws.

0
Scorpion_GamePlay

За тыщу купил бы, а они за 5к продать. Ахахаха

0