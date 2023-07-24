Star Wars Outlaws просто нуждалась в спидере из-за "довольно больших" расстояний ©

В недавнем интервью на Comic Con креативный директор Джулиан Герити рассказал, что открытые локации Star Wars Outlaws, такие как пустынная луна Тошара, настолько велики, что для их преодоления персонажу Кей Весс пришлось подарить собственный спидер.

Есть не только этот шумный город, в случае с Тошарой он называется Мирогана, но и вся дикая природа снаружи, куда игрок и Кей, движимые своими целями, но отвлеченные своим любопытством, могут пойти и исследовать. Но эти расстояния довольно велики, поэтому, чтобы сделать их интересными, доступными, расширить доступ для игрока, мы придумали спидер.

Далее Герити пояснил, что вдохновением для создания внешнего вида и управления спидером "послужило совсем не то, что уже было сделано в "Звездных войнах". Это был мотокросс, причем мотокросс в том смысле, чтобы сделать поездки по-настоящему увлекательными. Захватывающим, полным трюков, скорости, погонь и т.п.".



К счастью, разработчики из Ubisoft Massive также заявили, что планеты в Outlaws не будут генерироваться процедурно, а будут "создаваться вручную". В интервью журналу Edge Герити объяснил, что эти созданные вручную миры не будут размером с целые игры Assassin's Creed. "Это грубая аналогия, но размер одной планеты может быть примерно [эквивалентен] двум зонам в Assassin's Creed Odyssey, например", - сказал он. "Это может быть две или три зоны. Но это не такой эпический подход "воссоздать всю Англию"".



На вопрос о том, смогут ли игроки кастомизировать спидер, перекрашивая или даже наклеивая на него наклейки, он ответил: "Не знаю, как насчет наклеек, но какая-то персонализация будет".