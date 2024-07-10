Star Wars Outlaws родилась в "кофейне" на E3

Одной из значимых составляющих ныне почившей выставки E3 были переговоры с известными представителями индустрии. И именно на одной из таких встреч и был сделан первый шаг к разработке Star Wars Outlaws: Disney поговорила с Ubisoft.
В интервью порталу Games Industry Джулиан Герити, глава Massive Entertainment, рассказал интересную историю. На E3 2018 он находился на сцене Ubisoft Forward, представляя The Division 2, а Дэвид Полфельдт, который тогда возглавлял Massive, " болтал" в кафе о возможном сотрудничестве с представителем Disney.
"У них [Disney] был короткий список студий для потенциального сотрудничества и Massive была в этом списке. Кроме того, Дэвид с большим энтузиазмом отнесся к этому сотрудничеству. Я не был уверен, что мы будем работать над "Звездными войнами". Это могли быть и другие диснеевские франшизы. Но в глубине души каждый из нас грезил о том, что однажды мы сможем сделать игру по "Звездным войнам". Это и стало для нас отправной точкой", — говорит Герити.
Star Wars Outlaws - одна из двух крупных игр по лицензии, разработанных в Ubisoft Massive, вторая - вышедшая в декабре прошлого года Avatar: Frontiers of Pandora. В результате шведская студия значительно расширилась и стала сотрудничать с большим количеством соразработчиков.
Команда Massive выросла. Мы наняли кучу людей и из-за "Аватара". Но в целом мы нашли людей с одинаковым ДНК. Человек, отвечающий за управление спидером и кораблем, пришел из Criterion, где работал над Battlefront. Это небольшая индустрия, и люди действительно увлечены работой над "Звездными войнами"
Но, несмотря на расширение, по словам Герити, костяк разработчиков Star Wars Outlaws - это все те же люди, что работали над The Division 2, и они вместе уже более десяти лет. И все же это была новая территория.
На самом деле это было удивительно легко и очень приятно. С самого первого дня мы очень тесно сотрудничали с Lucasfilm Games и вместе создали творческую основу. Это был открытый мир, приключенческий экшен, одиночная игра с архетипом негодяя. В то время мы назвали ее "Архетип негодяя", что в "Звездных войнах" означает "космический пират или разбойник". И с этого момента мы стали изучать дизайн "Звездных войн", визуальные эффекты "Звездных войн", повороты сюжета "Звездных войн", и это заставило всех членов команды подняться на новый уровень.
Мы любим миры, мы любим строить миры, и в "Звездных войнах" есть простота, которая действительно помогла нам повысить уровень игры в целом", - рассказал глава Massive
Что касается временного отрезка для сюжета Star Wars Outlaws, то он также был определен чуть ли не в первый день разработки. Сюжет игры происходит в промежутке между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", что образует своеобразную трилогию.
"В первый же день было решено, что мы будем оригинальной трилогией. Мы остановились в промежутке между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая". И с тех пор я не думал ни о чем другом. Это новая история со знакомыми моментами. Если это история о негодяях, то, скорее всего, вы не встретите в ней того, кому не место в этой истории. Например, Лея вряд ли будет уместна, но Ки'ра, Джабба Хат, Ландо... однозначно. Вы же не хотите, чтобы галактика казалась слишком маленькой, если вы соберете в ней всех героев "Звездных войн" - говорит Герити.
Решение сфокусироваться на оригинальной трилогии наложило отпечаток на весь подход Massive к Outlaws. В неделю команда как минимум раз или два связывалась с Lucasfilm Games и полагалась на держателя лицензии, когда дело доходило до воссоздания образа "Звездных войн" 1970-х годов.
Мы разработали линзу для использования внутри [игрового движка] Snowdrop, объектив камеры, который повторяет кинообъективы 1970-х годов. Так что если присмотреться, есть небольшое искажение. Присутствуют блики от линз. Все это сделано для того, чтобы напомнить вам о линзах оригинальной трилогии с помощью новой технологии. Мы даже сотрудничали с Lucasfilm, чтобы получить данные по камерам для фильма "Изгой один", так что мы были максимально близки к оригинальной трилогии, но через призму современных технологий.
Издательство Ubisoft известно своими масштабными играми с открытым миром, такими как Assassin's Creed и Far Cry. За годы своего существования компания столкнулась с критикой в свой адрес: эти игры похожи друг на друга. По словам Герайти, Massive осознает это, и Outlaws - это игра по "Звездным войнам", а не игра Ubisoft с налетом "Звездных войн".
"Мы очень хорошо понимаем специфику стиля Ubisoft. Massive всегда отличалась от других. The Division и The Division 2 были другими. Изначально Massive была независимой студией, затем студией Activision, так что мы всегда мыслили по-другому. ДНК Massive совершенно уникальна по сравнению с Ubisoft. Но есть много отличных уроков, которые можно извлечь из способа создания игр Ubisoft.
Да и сами "Звездные войны" предлагали несколько иных путей. Я приведу вам один пример. Вместо того чтобы делать древо навыков и улучшений, как в традиционных играх, здесь вы ищете экспертов, создаете в мире отношения между падаваном и мастером, которые ведут вас в приключения, чтобы улучшить вашего персонажа. Все укоренено в людях и мире.
Каждый раз, когда мы делаем игру, на нас оказывается давление, чтобы она получилась действительно хорошей", . Но поскольку для многих из нас это - воплощение детской мечты, возникает дополнительное давление: " нельзя облажаться". Но мы гордимся своей работой". - подытожил Герити
Напомним, что Star Wars Outlaws, это первая игра с открытым миром во франшизе "Звездные войны", которая выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и PC.
Жаль, что не в туалете
Точнее в туалете кофэйни.