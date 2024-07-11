Star Wars Outlaws - самая ожидаемая игра 2024 года среди геймеров по версии IGN Playlist

В настоящее время Star Wars Outlaws, без преувеличения, является одной из самых ожидаемых игр. На это указывает интерес игроков к игре Ubisoft в IGN Playlist, где игроки отмечают свои пройденные игры и сообщают, какие игры они ждут.
Gamesindustry.biz проанализировал, какие игры на IGN Playlist чаще всего добавляют в список желаний. Первое место заняла Grand Theft Auto 6. В том, что и гроки отдали "золото" игре Rockstar, вряд ли кто-то сомневался. Впрочем, релиз игры запланирован только на 2025 год.
А вот на втором месте - упомянутая выше Star Wars Outlaws. Ее релиз состоится в конце августа, так что людям уже не терпится отправиться в очередное приключение на просторы далекой Галактики.
На третьем месте - Hades 2, на четвертом - PS5-эксклюзив Marvel's Wolverine, а замыкает топ-5 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ремейк Silent Hill 2, Indiana Jones and the Great Circle, Assassin's Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Metroid Prime 4 заняли в рейтинге шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое место.
IGN Playlist - это трекер бэклога и игровой активности, который доступен в сети или через мобильное приложение.
Рассмешили Ива Гиймо
я тож ожидал эту игру пока не увидел геймплей и новую рожу гг
вообще не жду
Ну значит я не геймер
не жду вообще
Кроме Кингдом Кума 2 прям ждать в этом году толком и нечего (ну для меня).
героиня имеет отталкивающую внешность, играть за такую так себе. Да есть большая вероятность классических шаблонов юбисофта. Но на фанатской базе они конечно выплывут, что уж говорить.
Как совпало это утверждение с началом активного маркетинга игры. Вот 100% совпадение
Ign и факты, это то же самое что нынешний убейсофт и качественные игры- две вещи несовместимые. Так что пусть гиймо в уши не впинывают, ради рекламы
Пролаченные новости повсюду
> ижн
Ну понятно, что это за ожидатели // Александр Ковалёв
В этом году из этого списка только Сайлент Хилл и Индиану жду, остальное нафиг не нужно.
После провальной презентации СХ, там можно ничего хорошего уже не ждать.
Я шедевр и не жду, получится крепкая бэшечка уровня Один во Тьме и достаточно, разок пройти можно будет, тем более сюжетных игр мало выходит и такая сойдёт.
Только спейс марин 2
И её и Бог Войны Рогнарёк на пк и может Кошмарики 3 выйдут и Антил Даун на пк и сюжетная индюшатина может какая будет, сталкер 2 только с озвучкой буду проходить а это уже не в этом году
я посмотрел по играм, в этом году вообще ниче нет нормального. Если даже такой кал ждут, значит дело плохо
Как я вижу тех, кто обсирает игры юбисофт, но всё равно продолжает заходить и следить за новостями их игр)
а причем тут следить за новостями, и игры от юбисофт?
Зачем следить за тем, что тебе не нравится?
За нормальными новостями, в которые подкидывают вот эту вот дичь.
Ну и зачем ты вошёл комментировать эту дичь?
По приколу.
Как же так? Эксперты ПГ сказали что игра кал и провал
Пипл хавает что им активно подсовывают, что активно впаривают то и покупают, а об остальном и знать не знают, разбираться что там другое есть не хотят, мамка сынульке какую игру купит конечно ту что ей масс рекламой втюхают и ей пофиг что это тупой рескин ассасинов.
Тоже веришь всему что в интернете пишут?