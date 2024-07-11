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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 361 оценка

Star Wars Outlaws - самая ожидаемая игра 2024 года среди геймеров по версии IGN Playlist

Gruz_
Новости

В настоящее время Star Wars Outlaws, без преувеличения, является одной из самых ожидаемых игр. На это указывает интерес игроков к игре Ubisoft в IGN Playlist, где игроки отмечают свои пройденные игры и сообщают, какие игры они ждут.

Gamesindustry.biz проанализировал, какие игры на IGN Playlist чаще всего добавляют в список желаний. Первое место заняла Grand Theft Auto 6. В том, что и гроки отдали "золото" игре Rockstar, вряд ли кто-то сомневался. Впрочем, релиз игры запланирован только на 2025 год.

А вот на втором месте - упомянутая выше Star Wars Outlaws. Ее релиз состоится в конце августа, так что людям уже не терпится отправиться в очередное приключение на просторы далекой Галактики.

На третьем месте - Hades 2, на четвертом - PS5-эксклюзив Marvel's Wolverine, а замыкает топ-5 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ремейк Silent Hill 2, Indiana Jones and the Great Circle, Assassin's Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Metroid Prime 4 заняли в рейтинге шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое место.

IGN Playlist - это трекер бэклога и игровой активности, который доступен в сети или через мобильное приложение.

-15
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Punisher1

Рассмешили Ива Гиймо

4
ОТСТУПНИК Style

я тож ожидал эту игру пока не увидел геймплей и новую рожу гг

3
PREDATOR7706

вообще не жду

3
Unicorling

Ну значит я не геймер

2
Oscilograf

не жду вообще

2
lp_4ever

Кроме Кингдом Кума 2 прям ждать в этом году толком и нечего (ну для меня).

2
Саша Борцов

героиня имеет отталкивающую внешность, играть за такую так себе. Да есть большая вероятность классических шаблонов юбисофта. Но на фанатской базе они конечно выплывут, что уж говорить.

1
PolGhost

Как совпало это утверждение с началом активного маркетинга игры. Вот 100% совпадение

0
Starbit

Ign и факты, это то же самое что нынешний убейсофт и качественные игры- две вещи несовместимые. Так что пусть гиймо в уши не впинывают, ради рекламы

0
Челодой моловек 94

Пролаченные новости повсюду

0
Пользователь ВКонтакте

> ижн

Ну понятно, что это за ожидатели // Александр Ковалёв

0
tvorog8088

В этом году из этого списка только Сайлент Хилл и Индиану жду, остальное нафиг не нужно.

-1
Гемор

После провальной презентации СХ, там можно ничего хорошего уже не ждать.

-1
tvorog8088 Гемор

Я шедевр и не жду, получится крепкая бэшечка уровня Один во Тьме и достаточно, разок пройти можно будет, тем более сюжетных игр мало выходит и такая сойдёт.

0
Unicorling

Только спейс марин 2

1
tvorog8088 Unicorling

И её и Бог Войны Рогнарёк на пк и может Кошмарики 3 выйдут и Антил Даун на пк и сюжетная индюшатина может какая будет, сталкер 2 только с озвучкой буду проходить а это уже не в этом году

0
Гемор

я посмотрел по играм, в этом году вообще ниче нет нормального. Если даже такой кал ждут, значит дело плохо

-1
Шедевральный Ubisoft

Как я вижу тех, кто обсирает игры юбисофт, но всё равно продолжает заходить и следить за новостями их игр)

-4
Freund Benno

а причем тут следить за новостями, и игры от юбисофт?

1
Шедевральный Ubisoft Freund Benno

Зачем следить за тем, что тебе не нравится?

-3
tvorog8088

За нормальными новостями, в которые подкидывают вот эту вот дичь.

0
Шедевральный Ubisoft tvorog8088

Ну и зачем ты вошёл комментировать эту дичь?

0
tvorog8088 Шедевральный Ubisoft

По приколу.

0
caliskan

Как же так? Эксперты ПГ сказали что игра кал и провал

-6
tvorog8088

Пипл хавает что им активно подсовывают, что активно впаривают то и покупают, а об остальном и знать не знают, разбираться что там другое есть не хотят, мамка сынульке какую игру купит конечно ту что ей масс рекламой втюхают и ей пофиг что это тупой рескин ассасинов.

0
Freund Benno
по версии IGN Playlist

Тоже веришь всему что в интернете пишут?

-1