Star Wars Outlaws становится все более популярной на Nintendo Switch 2

После бурных споров в преддверии релиза Star Wars Outlaws начинает собирать все больше положительных отзывов. Геймеры отмечают, что проект Ubisoft лучше, чем можно было ожидать, передает атмосферу «Звездных войн» и привносит в вселенную свежий взгляд.

Все чаще хвалят решение отойти от классических джедаев и ситов. В Star Wars Outlaws акцент сделан на истории контрабандистов и криминального мира галактики, что дает возможность посмотреть на знакомый вселенную с более «приземленной», неприкрашенной стороны.

Положительно оценивается также конструкция открытого мира. Локации разнообразны, наполнены мелкими активностями и нарративными деталями, которые придают галактике реалистичности. Одним из преимуществ игры является свобода исследования и естественное сочетание сюжетных миссий с побочными заданиями.

Геймеры также высоко оценивают главную героиню и манеру повествования. Сюжет делает акцент на отношениях, моральных выборах и последствиях своих действий, а не на эпических сражениях за судьбу всей галактики. За счет этого Outlaws значительно выделяется на фоне других игр, действие которых происходит в этом вселенной. Но прежде всего она считается лучшей игрой для портативной консоли Nintendo Switch 2, и все из-за того, что нет новых столь крупных игр.

И хотя в игре есть технические недоработки, с каждым днем становится все более очевидным, что Star Wars Outlaws завоевывает расположение игроков как хорошая, атмосферная игра. Возможно, для Ubisoft это станет важным сигналом – смелое подход к известным брендам не потерял свою актуальность.