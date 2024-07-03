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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 356 оценок

Star Wars Outlaws ушла на золото

monk70
Новости

Ubisoft и Massive Entertainment объявили, что Star Wars Outlaws ушла на золото. Это означает, что разработка игры завершена и готова к выпуску в обещанный срок.

В сообщении, опубликованном несколько минут назад в Твиттере, Massive Entertainment заявила:

Star Wars Outlaws ушла на золото! Наша команда с нетерпением ждет, когда вы начнете исследовать Внешнее кольцо и жить жизнью контрабандиста — 30 августа уже не за горами!

Помните, что Star Wars Outlaws поставят нас на место Кей Ваас, контрабандистки, которая пытается сделать себе имя, но, несмотря на это, оказывается в центре конфликта, противостоящего нескольким фракциям по всей галактике.

Игра будет доступна 30 августа на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

-1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Korn atom

А потом уйдёт в небытие.

10
Egik81

Современное ушло на золото означает переход к разработке патча первого дня.

1
Гемор

юбисофт ну вобщем удачи))

0
Mystik_86

"Ваас" - сестра Вааса из Far Cry 3 что ли?

0
Божественный Ubisoft

Шееедевр на подходе. Жопы хейтерни будут взрываться не по детски

-8
AndruhaGruz

Шееедевр на подходе

0
Божественный Ubisoft AndruhaGruz

Всё верно, "Шеееедеевр на подходе"))) а с хейтерни я уже ржу и буду ржать, как Кейдж 😁

1