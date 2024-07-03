Ubisoft и Massive Entertainment объявили, что Star Wars Outlaws ушла на золото. Это означает, что разработка игры завершена и готова к выпуску в обещанный срок.
В сообщении, опубликованном несколько минут назад в Твиттере, Massive Entertainment заявила:
Star Wars Outlaws ушла на золото! Наша команда с нетерпением ждет, когда вы начнете исследовать Внешнее кольцо и жить жизнью контрабандиста — 30 августа уже не за горами!
Помните, что Star Wars Outlaws поставят нас на место Кей Ваас, контрабандистки, которая пытается сделать себе имя, но, несмотря на это, оказывается в центре конфликта, противостоящего нескольким фракциям по всей галактике.
Игра будет доступна 30 августа на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.
А потом уйдёт в небытие.
Современное ушло на золото означает переход к разработке патча первого дня.
юбисофт ну вобщем удачи))
"Ваас" - сестра Вааса из Far Cry 3 что ли?
Шееедевр на подходе. Жопы хейтерни будут взрываться не по детски
Шееедевр на подходе
Всё верно, "Шеееедеевр на подходе"))) а с хейтерни я уже ржу и буду ржать, как Кейдж 😁