Star Wars Outlaws установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam

Ubisoft запустила грандиозную распродажу в Steam, где игры издательства можно приобрести со скидками до 85%. В их числе и Star Wars Outlaws, которую теперь можно купить за половину стоимости.

Это привело к росту онлайна, но цифры остаются скромными — 1 марта в игре находилось 3 397 игрока, что стало новым рекордом с момента её выхода на площадке в ноябре 2024 года.

Несмотря на скидки, игроки по-прежнему критикуют проект. В отзывах жалуются на плохую оптимизацию, скучный стелс и долгие загрузки. Однако сюжет и проработанные пейзажи мира «Звёздных войн» хвалят.

Star Wars Outlaws вышла в августе 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.