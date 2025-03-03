Star Wars Outlaws установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam

Ubisoft запустила грандиозную распродажу в Steam, где игры издательства можно приобрести со скидками до 85%. В их числе и Star Wars Outlaws, которую теперь можно купить за половину стоимости.
Это привело к росту онлайна, но цифры остаются скромными — 1 марта в игре находилось 3 397 игрока, что стало новым рекордом с момента её выхода на площадке в ноябре 2024 года.
Несмотря на скидки, игроки по-прежнему критикуют проект. В отзывах жалуются на плохую оптимизацию, скучный стелс и долгие загрузки. Однако сюжет и проработанные пейзажи мира «Звёздных войн» хвалят.
Star Wars Outlaws вышла в августе 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series.
Как так? Мне ведь на сайте обладатели 4090 доказывали, что у лагушатников всё хорошо с оптимизацией.
есть категория людей, которая думает, что на их 10-летнем железе всё должно летать, а на 4090 конечно всё норм
Показатель – сколько на самом деле стоят поделки Ubisoft. А они грезят об 100$ за копию игры, ну-ну...