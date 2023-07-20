Star Wars: Outlaws в значительной степени опирается на фильмы "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" ©

Прошло уже больше месяца с момента широкой презентации Star Wars: Outlaws на Ubisoft Forward. Многие поклонники "Звездных войн" с нетерпением ожидают выхода этой песочницы, в которой им предстоит путешествовать по галактике в поисках приключений, разворачивающихся между пятым и шестым эпизодами кинематографической саги.

Недавно Джулиан Герайти, креативный директор Star Wars: Outlaws, дал интервью Edge, в котором в рассказал об эффектах. Как выяснилось, "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" наложат на игру не только сюжетную печать.

Герайти рассказал, что в грядущей игре будут использованы, в частности, виньетирование - недоэкспонирование краев кадра, или зернистость пленки - едва заметный "шум", присутствующий в изображении. Таким образом разработчики хотят подчеркнуть, что события происходят между эпизодами оригинальной трилогии, в которой также присутствовали эти эффекты: "Все эти вещи очень тонкие, но в совокупности они дают игрокам более кинематографичные впечатления".

Подобная обработка присутствовала и в оригинальной Mass Effect и действительно придавала игре определенную атмосферу. Однако не все игроки являются поклонниками таких особенностей и часто ищут способы их отключения (например, No Vignette Mod для RDR2). Те, кто не любит подобные вещи, также могут рассчитывать на то, что в Outlaws они будут опциональными.