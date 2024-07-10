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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 361 оценка

Star Wars Outlaws вдохновлена сюжетом Mass Effect 2 и картой Assassin's Creed Odyssey

monk70
Новости

В интервью IGN повествовательный директор Навид Хавари и другие известные личности, участвовавшие в разработке Star Wars Outlaws, рассказали о вселенной игры и источниках вдохновения. Mass Effect 2 и Assassin’s Creed Odyssey — двн игры, упомянутые в концепции нового проекта с открытым миром.

Обсуждая сюжет Star Wars Outlaws, подчеркивая поиск Кей Весс команды для совершения масштабного космического ограбления и ее борьбу за удаление «метки смерти» с преступного синдиката Зерек Беш, Хавари упомянул о вдохновении, стоящем за этим: «Я люблю Mass Effect 2. Это одна из моих любимых игр. Она оказала большое влияние».

Хавари также упомянул еще одну игру Ubisoft, которая повлияла на карту Outlaws: «Assassin’s Creed Odyssey была одной из игр, на которую мы смотрели, создавая эту. На карте есть разные зоны, в Тошаре есть две или три такие зоны».

Хавари объяснил, что команда придерживалась четкого подхода к Outlaws, объединив путешествие Кей с широким, разветвленным повествованием на протяжении всей разработки. Были упомянуты даже фильмы Акиры Куросавы, ставшие источником вдохновения для Ghost of Tsushima.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и ПК.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Так это почти Horizon получается)

4
СнопакДоминатор

Если что-то взять от ас одиси, то будет вонять житким собачьим фекалием.

0
antonborisov198
и картой Assassin's Creed Odyssey

Ещё большего оскорбления сложно придумать.

0