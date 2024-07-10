Star Wars Outlaws вдохновлена сюжетом Mass Effect 2 и картой Assassin's Creed Odyssey

В интервью IGN повествовательный директор Навид Хавари и другие известные личности, участвовавшие в разработке Star Wars Outlaws, рассказали о вселенной игры и источниках вдохновения. Mass Effect 2 и Assassin’s Creed Odyssey — двн игры, упомянутые в концепции нового проекта с открытым миром.
Обсуждая сюжет Star Wars Outlaws, подчеркивая поиск Кей Весс команды для совершения масштабного космического ограбления и ее борьбу за удаление «метки смерти» с преступного синдиката Зерек Беш, Хавари упомянул о вдохновении, стоящем за этим: «Я люблю Mass Effect 2. Это одна из моих любимых игр. Она оказала большое влияние».
Хавари также упомянул еще одну игру Ubisoft, которая повлияла на карту Outlaws: «Assassin’s Creed Odyssey была одной из игр, на которую мы смотрели, создавая эту. На карте есть разные зоны, в Тошаре есть две или три такие зоны».
Хавари объяснил, что команда придерживалась четкого подхода к Outlaws, объединив путешествие Кей с широким, разветвленным повествованием на протяжении всей разработки. Были упомянуты даже фильмы Акиры Куросавы, ставшие источником вдохновения для Ghost of Tsushima.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и ПК.
Так это почти Horizon получается)
Если что-то взять от ас одиси, то будет вонять житким собачьим фекалием.
Ещё большего оскорбления сложно придумать.