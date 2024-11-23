Star Wars Outlaws вошла в число бестселлеров в Steam, но игроков по-прежнему очень мало

Star Wars Outlaws, новинка от Ubisoft, «добилась успеха» в Steam, попав в список бестселлеров. Впрочем, данные по количеству активных игроков показали, что интерес к игре довольно низкий - количество игроков значительно ниже, чем можно было бы ожидать для «бестселлера».
По данным SteamDB, на протяжении последних 24 часов в онлайне находились только 1 645 человек (сейчас 1 075). Это удивительно низкие показатели для игры, которая входит в десятку самых покупаемых игр в Steam. Стоит признать, что с момента предыдущей новости это число выросло, хотя и незначительно.
Стоит отметить, что позиция в списке бестселлеров Steam не всегда отражает количество проданных копий. Рейтинг составляется на основе выручки, а не количества проданных копий. То есть другие товары в списке могут приносить меньший доход, что позволяет Star Wars Outlaws занимать более высокие позиции, даже несмотря на относительно небольшое количество игроков. Время покажет, сможет ли игра сохранить свои позиции в чартах бестселлеров. Но нельзя не признать, что это еще один удар под дых для Ubisoft.
Согласно отчетам, в первый месяц было продано примерно 1 миллион копий игры, но в дальнейшем ее продажи застопорились. Ubisoft предлагает ранний доступ игрокам, купившим специальное издание. Однако ошибка и последующие обновления удалили сохраненные файлы раннего доступа, полностью сведя на нет все преимущества, которые игроки приобрели за реальные деньги.
Впрочем, тут надо отдать должное Ubisof. Несмотря на то что продажи игры не оправдали ожиданий, сами разработчики подтвердили, что и дальше будут работать над улучшением качества игры.
Да, при одновременном пике в 1к людей игра точно хорошо продалась, ну а как же)
бестселлер не иначе.
Большинство продаж пришлось на момент выхода в Юбисофт коннект, как будто не понятно, вам объяснять еще простые вещи надо
Чел, игра не окупила свои затраты, знаешь почему? Потому что игра КАЛ.
Ну я не играл в нее так что делать выводов не могу. В отличии от вас, уверен тоже не играли, но просто так хейтите игру
Да, просто так, что аж разрабы сами признают косяки и убирают тот же обязательный стелс в миссиях)
Полсностью оправдываю то что игра признана бестселлером, это реально первая игра где ты играешь за стремного крокодила непонятного гендера и ориентации во вселенной ЗВ, таких инопланетных тварей там даже в фильмах и сериалах еще не было ЩЕДЕВРЬ же че тут думать.
А как коррелирует низкое количество игроков и присутствие в списке бестселлеров? // Иван Марков
Ну либо хватают по скидке, но не запускают, либо рейтинг подкручен // Александр Ковалёв
"бестселлер" от английского "bestseller" — "best sell" — "лучшая продажа". Т. е. если игра продалась большим тиражом, то это уже бестселлер. А играют в неё люди или она просто лежит, роли не играет. В общем это означает, что Star Wars Outlaws много кто купил, но мало кто играет. // Максим Завадич
Либо рейтинг подкручен. // Александр Ковалёв
А, спасибо за справку. // Иван Марков
Да не нужна здесь никакая подкрутка, что ты заладил. Люди на релизе массово скупили игру, наиграли больше 2 ч., не могут вернуть деньги и забросили. Всё. // Максим Завадич
очередные карусели с цифрами и терминами, что бы написать статьи в котаку и игн что это успех. Онлайна нет, продаж нет "БЕСТССЕЛЕР"
Сделайте ее бесплатной и сразу рейтинг поднимете. Ненадолго конечно, но все же.
Хорошее предложение. Передам руководству Ubisoft.
Основная выручка с предзаказов,только оленей,которые предзаказывают у Ubisoft всё меньше.Гиймо должен молиться на стримеров,которые покупают это дерьмо и стримят в раннем доступе.Не сомневаюсь,что афросамурай выйдет и обделается с оптимизацией,завоют оскорблённые японцы...или ещё какая-нибудь фигня,а Ubisoft будет извиняться,это уже классика.)
бестселлер без игроков? А что так можно было?
Я думал игру купят больше людей, совсем чет жаркое зрелище для такой компании
скоро поиграем заценим длц)