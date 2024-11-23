Star Wars Outlaws вошла в число бестселлеров в Steam, но игроков по-прежнему очень мало

Star Wars Outlaws, новинка от Ubisoft, «добилась успеха» в Steam, попав в список бестселлеров. Впрочем, данные по количеству активных игроков показали, что интерес к игре довольно низкий - количество игроков значительно ниже, чем можно было бы ожидать для «бестселлера».

По данным SteamDB, на протяжении последних 24 часов в онлайне находились только 1 645 человек (сейчас 1 075). Это удивительно низкие показатели для игры, которая входит в десятку самых покупаемых игр в Steam. Стоит признать, что с момента предыдущей новости это число выросло, хотя и незначительно.

Стоит отметить, что позиция в списке бестселлеров Steam не всегда отражает количество проданных копий. Рейтинг составляется на основе выручки, а не количества проданных копий. То есть другие товары в списке могут приносить меньший доход, что позволяет Star Wars Outlaws занимать более высокие позиции, даже несмотря на относительно небольшое количество игроков. Время покажет, сможет ли игра сохранить свои позиции в чартах бестселлеров. Но нельзя не признать, что это еще один удар под дых для Ubisoft.

Согласно отчетам, в первый месяц было продано примерно 1 миллион копий игры, но в дальнейшем ее продажи застопорились. Ubisoft предлагает ранний доступ игрокам, купившим специальное издание. Однако ошибка и последующие обновления удалили сохраненные файлы раннего доступа, полностью сведя на нет все преимущества, которые игроки приобрели за реальные деньги.

Впрочем, тут надо отдать должное Ubisof. Несмотря на то что продажи игры не оправдали ожиданий, сами разработчики подтвердили, что и дальше будут работать над улучшением качества игры.