Компания Ubisoft запустила новую масштабную скидочную кампанию на приключенческий экшен Star Wars Outlaws, разработанный студией Massive Entertainment, в цифровом магазине Steam.
Согласно информации Steam, скидка на игру в рамках текущей распродажи достигла внушительных 80%, что стало новым рекордным показателем для проекта с момента его появления в магазине Valve.
Акция распространяется не только на стандартное издание Star Wars Outlaws, но и на расширенные версии Deluxe и Gold, которые также получили скидку 80%. При этом максимальное издание Ultimate Edition предлагается со скидкой 75%.
Star Wars Outlaws представляет собой приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается во вселенной «Звёздных войн» между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Главной героиней выступает молодая преступница Кей Весс, которая вместе со своим верным спутником Никсом путешествует по галактике, выполняет опасные задания, взаимодействует с криминальными синдикатами и пытается обрести свободу, совершив одно из крупнейших ограблений во Внешнем Кольце.
Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 декабря.
С модом на ГГ и после всех патчей игра норм.
Даром не нужна
За 4,99 взял бы.
пиратку прошел когда войс взломал. на самом деле хорошая игра, не киберпанк конечно, но на 7\10 уверенно.
но главная распродажа до сих пор проходит в зелёном магазине