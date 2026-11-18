Компания Ubisoft запустила новую масштабную скидочную кампанию на приключенческий экшен Star Wars Outlaws, разработанный студией Massive Entertainment, в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, скидка на игру в рамках текущей распродажи достигла внушительных 80%, что стало новым рекордным показателем для проекта с момента его появления в магазине Valve.

Акция распространяется не только на стандартное издание Star Wars Outlaws, но и на расширенные версии Deluxe и Gold, которые также получили скидку 80%. При этом максимальное издание Ultimate Edition предлагается со скидкой 75%.

Star Wars Outlaws представляет собой приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается во вселенной «Звёздных войн» между событиями фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Главной героиней выступает молодая преступница Кей Весс, которая вместе со своим верным спутником Никсом путешествует по галактике, выполняет опасные задания, взаимодействует с криминальными синдикатами и пытается обрести свободу, совершив одно из крупнейших ограблений во Внешнем Кольце.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 декабря.