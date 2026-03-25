Star Wars Outlaws взломан - спустя два года после долгого ожидания с момента релиза в 2024 году

Для игры Star Wars Outlaws вышел метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора. Обход защиты сразу же позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel. Игра оставалась не взломанной с августа 2024 года.

Star Wars Outlaws — приключенческая игра во вселенной Star Wars, где вы играете за авантюристку Кей Весс и её напарника Никса, путешествуя по галактике между событиями V и VI эпизодов. Герои исследуют знакомые и новые планеты, перемещаясь пешком, на спидере или на корабле Trailblazer с возможностью гиперпрыжков. Цель Кей — провернуть самое дерзкое ограбление, сталкиваясь с Империей, синдикатами и охотниками за головами. Игрокам предстоит выполнять основные и побочные задания, принимая решения, влияющие на сюжет. В бою можно использовать разные режимы бластера или действовать скрытно, полагаясь на помощь Никса.