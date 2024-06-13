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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 350 оценок

Сюжет Star Wars Outlaws проведет вас через ключевые моменты фильмов о "Звездных войнах"

Gruz_
Новости

В силу многих причин Star Wars Outlaws кажется совсем другой игрой по "Звездным войнам". Во-первых, это открытый мир, чего раньше не было в играх по "Звездным войнам". А еще - то, что в этой игре нам предстоит стать настоящим негодяем, а не джедаем или ситхом.

Впрочем, даже если отойти от историй о джедаях, ключевые моменты "Звездных войн" мы все равно переживем. В интервью Gamereactor директор по повествованию Навид Хавари объяснил, как игра связана с общим повествованием "Звездных войн".

По-моему, главное не забывать, что ключевые моменты в путешествии Кея связаны с более широкой историей "Звездных войн", верно? А значит, вы наверняка захотите отразить эти ключевые моменты. Но между ними, особенно с системой репутации, есть много пространства для маневра и много гибкости.

Итак, у нас будет несколько ключевых моментов, но история Кей будет оставаться ее собственной на протяжении всей игры, что выглядит вполне приемлемым сочетанием для фанатов, которые хотят чего-то нового, но при этом осознают, что их история является частью более широкой вселенной "Звездных войн".

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S, тогда как покупатели премиум-изданий получат доступ на три дня раньше.

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Комментарии: 1
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mxorganic

Сколько можно высасывать из пальца, новое придумать не?

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