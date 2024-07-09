Тошару в Star Wars Outlaws можно преодолеть за "4-5 минут без остановок" на спидере

Star Wars Outlaws от Massive Entertainment ушла на золото в начале этого месяца после получения нескольких новых подробностей и игрового процесса на Ubisoft Forward. Еще больше информации доступно благодаря последнему превью IGN, в том числе о том, насколько обширной будет одна из лун открытого мира, Тошара.
Масштаб Тошары, описанной как «немного меньше» Татуина, но такого же размера, как Акива, измеряется не тем, насколько она большая, но «сколько времени это займет с точки зрения прохождения на спидере», сказал креативный директор Джулиан Геритти.
«Тошару можно преодолеть за четыре или пять минут без остановок, что звучит не так уж много, но если подумать, это довольно много, и вы всегда будете отвлекаться».
Геритти также повторил, что луна похожа на две-три зоны из Assassin’s Creed Odyssey вместе взятые. Конечно, есть также области для исследования на орбите вокруг планеты (о которых IGN First расскажет подробнее в этом месяце).
Star Wars Outlaws выходит 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Пустыня на 5 минут, попахивает серьезным геймдизайном.
на спидере
В каждом фильме и игре по зв должна быть пустыня)
Быстрее бы уже вышла. Не знаю во что играть))
Diablo 4
Я в такое не играю. Обычно в шутеры или что-то типа АС, RDR2, Avatar, Star Wars Jedi и.т.д