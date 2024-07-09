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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 359 оценок

Тошару в Star Wars Outlaws можно преодолеть за "4-5 минут без остановок" на спидере

monk70
Новости

Star Wars Outlaws от Massive Entertainment ушла на золото в начале этого месяца после получения нескольких новых подробностей и игрового процесса на Ubisoft Forward. Еще больше информации доступно благодаря последнему превью IGN, в том числе о том, насколько обширной будет одна из лун открытого мира, Тошара.

Масштаб Тошары, описанной как «немного меньше» Татуина, но такого же размера, как Акива, измеряется не тем, насколько она большая, но «сколько времени это займет с точки зрения прохождения на спидере», сказал креативный директор Джулиан Геритти.

«Тошару можно преодолеть за четыре или пять минут без остановок, что звучит не так уж много, но если подумать, это довольно много, и вы всегда будете отвлекаться».

Геритти также повторил, что луна похожа на две-три зоны из Assassin’s Creed Odyssey вместе взятые. Конечно, есть также области для исследования на орбите вокруг планеты (о которых IGN First расскажет подробнее в этом месяце).

Star Wars Outlaws выходит 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
da2dy

Пустыня на 5 минут, попахивает серьезным геймдизайном.

5
vertehwost

на спидере

3
-zotik-

В каждом фильме и игре по зв должна быть пустыня)

2
Шедевральный Ubisoft

Быстрее бы уже вышла. Не знаю во что играть))

1
JustA_NiceGuy

Diablo 4

0
Шедевральный Ubisoft JustA_NiceGuy

Я в такое не играю. Обычно в шутеры или что-то типа АС, RDR2, Avatar, Star Wars Jedi и.т.д

0