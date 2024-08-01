Ubisoft более подробно расписала системные требования приключенческого экшена Star Wars Outlaws

До выхода Star Wars Outlaws осталось чуть меньше месяца, а подробности о ней продолжают поступать все быстрее и быстрее. Теперь Ubisoft раскрыла, какие технические характеристики потребуются для PC-версии игры с открытым миром.

На обновленной странице магазина Ubisoft появились более подробные требования к ПК для игры, и вам понадобится как минимум SSD (и 65 Гб свободного места на нем), независимо от того, на каких настройках вы будете играть. Также необходимо 16 ГБ оперативной памяти.

На минимальных настройках, которые позволят запустить игру в 1080p и 30 FPS, вам потребуется либо Ryzen 5 3600, либо i7-8700K, а также GeForce 1660 или RX 5600XT. С другой стороны, для ультра настроек, чтобы запустить игру в 4K и 60 FPS, вам потребуется Ryzen 7 5800X3D или i7-12700K, а также GeForce RX 4800 или Radeon RX 7900 XTX.

Ознакомиться с полными системными требованиями вы можете ниже.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа для PC, PS5 и Xbox Series X/S.