Ubisoft не перенесет релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику геймплея

Ubisoft не планирует переносить релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику последнего геймплейного трейлера игры. Экшен выйдет 30 августа 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S, как и рассчитывала компания.
17 июля издание IGN опубликовало 10-минутный геймплейный ролик Star Wars: Outlaws, который раскритиковали геймеры. Видео получило множество дизлайков (17 тыс.), почти вдвое превышающее количество лайков (9 тыс.). Игрокам не понравилась устаревшая графика, искусственный интеллект врагов, концепция заданий и плохая оптимизация.
Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге заявил, что вскоре компания покажет «высококачественный контент» по Star Wars: Outlaws. По его словам, он позволит игрокам «по-настоящему оценить глубины игрового мира, который является ключевым элементом экшена».
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо добавил, что Star Wars: Outlaws точно понравится геймерам, так как уровень игрового мира в экшене «действительно высок».
Star Wars: Outlaws создавала студия Massive Entertainment — в июле 2024 года экшен отправили «на золото». Главной героиней новинки станет Кей Весс — преступница, которая пытается выжить на просторах Галактики.
какое же кринжовое и.ало у этой циганки =))))))))
У них одинаковый стандарт уже сколько лет. Карты действительно интересные, хорошо проработанные, картинка более менее - надо отдать им должное. Но все остальное - посредственно. Не говоря уже о бесячей повестке, которая портит всё нахрен.. Даже проблема с вышками из тех времен кажется детским садом на фоне повесточной проблемы.
на постере даже не очень понятно это мальчик или девочка. У нее даже сисек нет.
Если бы это была баба, то ей сделали бы мужское лицо.
И одну титьку, раз уж полубаба, гулять так гулять )
Надеюсь, ЭТО развеет все сомнения. Новый канон, к слову, сохрани, чтобы не потерять.
Вот в это я бы поиграл ))))))
Право же, Scum and Bores они свой переносили целую кучу лет, а по геймлею всё равно вышла унылая конская ссанина. Так что вся соль в том, что решение Йобысофта не переносить эту игру из-за её геймплея вполне справедливое, ибо Йобасофт это очень плохой разработчик, который даже не старается.
Ой, а чё, никому не интересен геймплей уровня 3го фар края в 2024 году? Нда-а, вот это да.
А им нужно от этого деньги получить, кал и бони провалилось сильно
Ну фар3 прикольный был ес чесно, поэтому хз если сделают похоже то почему бы и нет просто обычно получается хуже.
Провальная игра будет.
Ей уже никакой перенос не поможет, тут как и со смутой - что мертвому припарка.
Какая такая критика геймплея?! Они же только что в своем отчете для акционеров написали дословно, что "The gameplay we presented for our two highly anticipated upcoming premium titles, Star Wars Outlaws and Assassin’s Creed Shadows, was not only praised by players and critics alike but also highlighted the cutting-edge capabilities of our game engines", - то есть, геймплей всем понравился. Ubisoft ведь не обманывает?