ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 367 оценок

Ubisoft не перенесет релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику геймплея

Simple Jack
Новости

Ubisoft не планирует переносить релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику последнего геймплейного трейлера игры. Экшен выйдет 30 августа 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S, как и рассчитывала компания.

17 июля издание IGN опубликовало 10-минутный геймплейный ролик Star Wars: Outlaws, который раскритиковали геймеры. Видео получило множество дизлайков (17 тыс.), почти вдвое превышающее количество лайков (9 тыс.). Игрокам не понравилась устаревшая графика, искусственный интеллект врагов, концепция заданий и плохая оптимизация.

Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге заявил, что вскоре компания покажет «высококачественный контент» по Star Wars: Outlaws. По его словам, он позволит игрокам «по-настоящему оценить глубины игрового мира, который является ключевым элементом экшена».

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо добавил, что Star Wars: Outlaws точно понравится геймерам, так как уровень игрового мира в экшене «действительно высок».

Star Wars: Outlaws создавала студия Massive Entertainment — в июле 2024 года экшен отправили «на золото». Главной героиней новинки станет Кей Весс — преступница, которая пытается выжить на просторах Галактики.

Источник  
-15
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
kaka qp0H

какое же кринжовое и.ало у этой циганки =))))))))

8
Eios
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо добавил, что Star Wars: Outlaws точно понравится геймерам, так как уровень игрового мира в экшене «действительно высок».

У них одинаковый стандарт уже сколько лет. Карты действительно интересные, хорошо проработанные, картинка более менее - надо отдать им должное. Но все остальное - посредственно. Не говоря уже о бесячей повестке, которая портит всё нахрен.. Даже проблема с вышками из тех времен кажется детским садом на фоне повесточной проблемы.

5
Саша Борцов

на постере даже не очень понятно это мальчик или девочка. У нее даже сисек нет.

5
Gords

Если бы это была баба, то ей сделали бы мужское лицо.

3
Eios Gords

И одну титьку, раз уж полубаба, гулять так гулять )

1
Wing42

Надеюсь, ЭТО развеет все сомнения. Новый канон, к слову, сохрани, чтобы не потерять.

2
Eios Wing42

Вот в это я бы поиграл ))))))

1
Wing42

Право же, Scum and Bores они свой переносили целую кучу лет, а по геймлею всё равно вышла унылая конская ссанина. Так что вся соль в том, что решение Йобысофта не переносить эту игру из-за её геймплея вполне справедливое, ибо Йобасофт это очень плохой разработчик, который даже не старается.

4
shurasick876

Ой, а чё, никому не интересен геймплей уровня 3го фар края в 2024 году? Нда-а, вот это да.

2
Angel LIFE

А им нужно от этого деньги получить, кал и бони провалилось сильно

0
Agentdead

Ну фар3 прикольный был ес чесно, поэтому хз если сделают похоже то почему бы и нет просто обычно получается хуже.

1
Ahnx

Провальная игра будет.

1
Ziyter7

Ей уже никакой перенос не поможет, тут как и со смутой - что мертвому припарка.

0
Skessa

Какая такая критика геймплея?! Они же только что в своем отчете для акционеров написали дословно, что "The gameplay we presented for our two highly anticipated upcoming premium titles, Star Wars Outlaws and Assassin’s Creed Shadows, was not only praised by players and critics alike but also highlighted the cutting-edge capabilities of our game engines", - то есть, геймплей всем понравился. Ubisoft ведь не обманывает?

0