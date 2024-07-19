Ubisoft не перенесет релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику геймплея

Ubisoft не планирует переносить релиз Star Wars: Outlaws, несмотря на критику последнего геймплейного трейлера игры. Экшен выйдет 30 августа 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S, как и рассчитывала компания.

17 июля издание IGN опубликовало 10-минутный геймплейный ролик Star Wars: Outlaws, который раскритиковали геймеры. Видео получило множество дизлайков (17 тыс.), почти вдвое превышающее количество лайков (9 тыс.). Игрокам не понравилась устаревшая графика, искусственный интеллект врагов, концепция заданий и плохая оптимизация.

Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге заявил, что вскоре компания покажет «высококачественный контент» по Star Wars: Outlaws. По его словам, он позволит игрокам «по-настоящему оценить глубины игрового мира, который является ключевым элементом экшена».

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо добавил, что Star Wars: Outlaws точно понравится геймерам, так как уровень игрового мира в экшене «действительно высок».

Star Wars: Outlaws создавала студия Massive Entertainment — в июле 2024 года экшен отправили «на золото». Главной героиней новинки станет Кей Весс — преступница, которая пытается выжить на просторах Галактики.