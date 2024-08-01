Ubisoft ответила на критику внешности главной героини Star Wars Outlaws

Менее чем через месяц состоится релиз долгожданной Star Wars: Outlaws. Вскоре после того, как Ubisoft анонсировала игру, в сети прокатилась волна критики по поводу... внешности главной героини. Игроки обвинили французскую компанию в том, что протагонистка получилась "уродливее", чем актриса, подарившая ей свою внешность. Теперь на всю эту "драму" отреагировала сама Ubisoft.
В интервью изданию The Washington Post креативный директор Star Wars: Outlaws Джулиан Герайти затронул эту тему, сказав, что "геймерам следует успокоиться, поскольку персонаж прекрасен". По его словам, с такими людьми нет смысла дискутировать, так как они " недобросовестные люди", которые в принципе не способны к настоящему диалогу.
В общем, трудно не согласиться со словами Герайти, так как угодить всем одновременно просто невозможно, да и отказываться от рассмотрения данной игры только из-за внешности главной героини просто глупо.
Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа 2024 года. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5.
Как минимум, разраб показал что держит ЦА за "недобросовестных людей".
Вряд ли я смогу понять людей, которые покупают продукты от разрабов с таким отношением к игрокам.
А в чем он не прав? Если ты продолжаешь покупать этот мусор, то ты таковым и являешься. Нормальные люди этот позор от вшивой конторки лет 10 не покупают
Целевая аудитории - люди, которые покупали и будут покупать игры от Ubisoft.
в данном случае фан аудитория будет покупать в любом случае, потому что игр по ЗВ не так уж много выходит, тем более с условно открытым миром. Человек видит Мос Айсли в роликах и ему хочется уже посмотреть как будет реализован этот город и т.д. А мужеподобная героиня ему идет в довесок, от которого невозможно избавиться.
Себя же Убики и описали ) В баню таких поддерживать, надо только рублем голосовать, игноря их игры, дизлайкать трейлеры и т.д...Крч топить их, раз по другому не понимают. Они давно уже ясно дали понять, что им плевать на своих клиентов. Зажрались совсем уже и охреневшими стали. А по факту, живут только за счет былой славы, скатившись ниже плинтуса.
Их конвейерное го*но даже с торрент нет ни какого желания качать какой тут рубль, (последней годной игрой которую я у них купил был Чёрный флаг) после Ориджина эта контора для меня умерла, думал хотя бы ремейк Принца посмотрю но они и тут обосрались.
-Персонаж прекрасен
-Тем временем, персонаж выглядит просто ужасно
Имя актрисы чисто на от е бись приписали, модель ничего общего не имеет.
Где и когда вы мудаки вели хоть с кем-то какой-то там диалог? Признался бы уже честно, что цель надругательства над персонажами это банально повестка
Юбики совсем оборзели
повтори эти слова про Еву из Стеллар блейд)
Ну тут явно даунгрейд произошёл...
Ответ в духе Оруэлла. не способны к диалогу они - а голос своей аудитории и аудитории ЗВ воспринимают как белый шум. Да и в принципе это тоталитаризм - они прекрасно знают, что внешку такую они навязывают публике по идеологическим причинам woke. Но даже в этом честно признаться у них духу не хватает.
Эта жи как в книги 1985 Жорджа Орвила.
да и отказываться от рассмотрения данной игры только из-за внешности главной героини просто глупо
значит я глупый :р
Кстати на фото лицо у нее вообще не то что не женское, а похоже на чеченца кого-то даже....
Надеюсь студия убейсофт наконец произведут солидную оптимизацию после выхода асасина и ЗВ. Не понимаю как можно терпеть к себе такое отношение даже майкрософт закрыли свою внутреннюю сжв помойку, так как сейчас они стали больше думать о прибыли и меньше о своей консоли
сделали мужиковатой еще ок, но почему нос кривой, в будущем врачи не умеют после перелома сращивать хрящи?
Сколько же у них там обиженных жизнью уродов повылезало, что на руководящие посты что в дизайнеры.
Просто функционер yobaсофт в глаза долбится. И диалог с ним вести действительно бессмысленно // Александр Ковалёв
Ну может ему страшненькие нравятся, хз))
Ну да. В любой ситуации, перекатывай бляку обратно. Вы убили беременную женщину. ЭТО ВЫ УБИЛИ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ!!! (Читать голосом Эмиральда).
Прям уродливая? Может, по сравнению с моделью и да. Но если не сравнивать, то вполне норм внешка // Дмитрий Заерко
Просто АААА персонаж.
Такая же стахолюдина как и Аликс из hl-2.
Ну да, других то проблем нет
Персонаж как персонаж, нормальная девчонка. Игра не про аниме тян в бикини так-то. А на вечно обиженных дрочунов и правда не стоит внимание обращать.
надеюсь у тебя будет такая жена....
Просто сравни фото актрисы и персонажа... Сразу ясно станет, что ее намеренно изуродовали в угоду воук повестке.
Ну так и не надо воспринимать, как я думаю, её как свою жену, будущую жену, сестру, бабулю (возможно)), а воспринимать как просто персонажа, не важно, симпатичный или не совсем. Лучше вникать в сюжет, как по мне. А играть одной рукой...ну такое себе, я образно конечно) Тем более это не настоящий человек, а всего лишь графон.
Сюжет всегда связан с главным героем, с его эмоциями, которые мы переживаем. Человек написал - "нормальная девчонка", ну нормальная пусть найдет себе такую же. Это "sarcasm". А героиня не просто "не симпатичная" внешне, она намерено изуродована, "омужичена" по идеологическим причинам.
Дрочерам обидно,что там не сисястая азиатка,печально. // Влад Винчестер
Поддерживаю. Едиственный вопрос из-за обвинений в том, что раньше персонаж выглядел лучше.