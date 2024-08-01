Ubisoft ответила на критику внешности главной героини Star Wars Outlaws

Менее чем через месяц состоится релиз долгожданной Star Wars: Outlaws. Вскоре после того, как Ubisoft анонсировала игру, в сети прокатилась волна критики по поводу... внешности главной героини. Игроки обвинили французскую компанию в том, что протагонистка получилась "уродливее", чем актриса, подарившая ей свою внешность. Теперь на всю эту "драму" отреагировала сама Ubisoft.

В интервью изданию The Washington Post креативный директор Star Wars: Outlaws Джулиан Герайти затронул эту тему, сказав, что "геймерам следует успокоиться, поскольку персонаж прекрасен". По его словам, с такими людьми нет смысла дискутировать, так как они " недобросовестные люди", которые в принципе не способны к настоящему диалогу.

В общем, трудно не согласиться со словами Герайти, так как угодить всем одновременно просто невозможно, да и отказываться от рассмотрения данной игры только из-за внешности главной героини просто глупо.

Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа 2024 года. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и PS5.