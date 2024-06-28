Ubisoft подтвердила, что в Star Wars Outlaws не будет микротранзакций на релизе

После того как улеглась пыль вокруг споров о Star Wars Outlaws и миссии Джаббы Хатта, а игроки узнали, что смогут потратить немного больше, чтобы получить доступ к DLC и сезонному пропуску, многие захотели узнать, будут ли в игре другие микротранзакции за небольшие предметы, такие как косметика или настраиваемые детали. Поэтому журналисты напрямую спросили Ubisoft.
На старте Star Wars Outlaws позволит игрокам приобрести сезонный пропуск и Ultimate Bundle отдельно, если они не купили Ultimate Edition. Других внутриигровых покупок на данный момент не планируется.
Хотя фраза 'на данный момент' открывает дверь для потенциальных микротранзакций в дальнейшем, похоже, что этот тип контента пока не рассматривается для приключений Кей и Никса, которые выйдут 30 августа. Другими словами, ваших потраченных кредитов будет вполне достаточно для уже доступных возможностей кастомизации, по крайней мере на первое время.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и PC.
"На релизе" ключевое слово))
Как правило такой ответ означает что они будут в патче.
в первом
сезонный пропуск...в сингл игре? Чта? Я где-то спал 500 лет и вдруг проснулся во времена "Идиократии"?
А потом скажут, что на релизе лишь часть игры, остальное в DLC и по подписке.
ключевое слово на релизе
а они будут позже
В патче первого дня завезут,технически то уже не "На релизе" будет ))
Чт за развод, там микротранзакции уже включены в зависимости от издания.
Какой ещё бля сезонный пропуск?! Для синглплеерной игры? Так верните мне пожалуйста мой 2007...
за Императора!!!
Какой дурик это вообще покупает? Если тут есть такие, напишите, зачем вы это делаете))
есть такие мамонты, которые в сингл игре покупают шкурки, даже в ассассине ресурсы покупают, которые трейнером накрутить можно
потом делают игры с обязательным подключением к инету чтоб немамонты не накручивали ресы пек-пек-пек.
ну в консолях я бывало покупал что-то в ac Valhalla, там баланс убитый был в угоду магазина обрезали толи кожу или что-то, а других ресурсов было дофига. Я купил баф на всю игру чтобы эти шкуры падали в течении всей игры, там трейнеры не установишь