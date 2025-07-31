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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 939 оценок

Ubisoft показала трейлер экшена Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

В надежде, что приключенческий экшен Star Wars Outlaws понравится пользователям Nintendo Switch 2, Ubisoft показала новый ролик в рамках специального Nintendo Direct, посвященного партнерам.

Вот только жаль, что вместо динамичного геймплея студия сделала ставку на кинематографические эпизоды, чтобы показать, как игра будет работать на портативном железе. Кадры, снятые прямо с консоли, демонстрируют ключевые сюжетные моменты, цель которых - вовлечь игроков в жизнь контрабандистки Кей Вес во время событий между Эпизодом V и Эпизодом VI.

Star Wars Outlaws выйдет на Nintendo Switch 2 уже 4 сентября с сюжетными дополнениями Wild Card и A Pirate's Fortune.

31
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
WerGC

желаю отличных продаж и жду вторую часть,го8нотолпа не мешайте

28
Taicho

Так вторую часть отменили

5
WerGC Taicho

да но если будут продажи пeредумают

11
Ziyter7 WerGC

Не передумают, убисофт превращается в банкротсофт.

9
MelodiousTristram

Они даже хотели, Выпускать... Star Wars Outlaws. 2 но отменили, иза низкие,, продаж, жаль игрушку. ❤️

9
WerGC

все из за го8нотолпы

6
Pravdarub

Юбики должны умереть за то что сделали с игр.

4
vikarolton

Круто выглядит😍

1
Rio17

Подделка в мире звёздных войн даром не надо оставьте себе :)