Ubisoft показала трейлер экшена Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2

В надежде, что приключенческий экшен Star Wars Outlaws понравится пользователям Nintendo Switch 2, Ubisoft показала новый ролик в рамках специального Nintendo Direct, посвященного партнерам.

Вот только жаль, что вместо динамичного геймплея студия сделала ставку на кинематографические эпизоды, чтобы показать, как игра будет работать на портативном железе. Кадры, снятые прямо с консоли, демонстрируют ключевые сюжетные моменты, цель которых - вовлечь игроков в жизнь контрабандистки Кей Вес во время событий между Эпизодом V и Эпизодом VI.

Star Wars Outlaws выйдет на Nintendo Switch 2 уже 4 сентября с сюжетными дополнениями Wild Card и A Pirate's Fortune.