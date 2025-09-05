Ubisoft представила релизный трейлер экшен-приключения Star Wars Outlaws для Switch 2

Издательство Ubisoft представило релизный трейлер экшен-приключения Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2, которая ранее была доступна только для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

По словам разработчиков из Massive Entertainment, игра была полностью оптимизирована для новой консоли Nintendo, поэтому в нее можно играть не только дома, но и в дороге.

В Star Wars Outlaws игроки берут на себя роль начинающей воровки Кей Весс, ищущую свободу и возможность начать новую жизнь вместе со своим спутником Никсом. Только вот все идет наперекосяк, в результате чего Кей оказывается в списке самых разыскиваемых преступников галактики. Теперь ей предстоит сражаться, воровать и с помощью ухищрений прокладывать себе путь среди преступных синдикатов галактики.