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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
5.9 1 061 оценка

Ubisoft рассчитывала на огромный успех Star Wars Outlaws и готовила 6 дополнений вместо двух

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По информации надежного инсайдера по вселенной Star Wars, известного под ником FivesWalker, изначальный план по поддержке игры Star Wars Outlaws предполагал выпуск шести сюжетных расширений, а не двух, как вышло в реальности. Причина - руководство Ubisoft было уверено, что проект станет "НАМНОГО более успешным", чем это случилось на деле.

Ожидалось, что Star Wars Outlaws будет гораздо успешнее, чем получилось в итоге. Изначально планировалось 6 дополнений, одно из которых должно было быть напрямую связано с новеллой. И да, даже планировалось продолжение.

Star Wars Outlaws столкнулась с неоднозначной реакцией: технические шероховатости на старте совпали с культурной войной из-за внешности главной героини и общей усталостью от песочниц. Со временем геймеры стали пересматривать свое мнение, оценив приключения Кей и Никса, но спасти положение это уже не смогло.

Ранее уже сообщалось, что сиквел Outlaws был отменен из-за низких продаж. Новость о шести запланированных DLC - еще одно подтверждение того, насколько катастрофическим для издателя оказалось расхождение между ожиданиями и реальностью. Теперь фанатам остается лишь гадать, какие еще приключения готовили для Кей и ее маленького спутника.

Слухи
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Юбисофт уже очень давно оторваны от реальности, и лишь последние месяцы вроде как начали неуверенно к ней возвращаться.

3
Рикочико

Сейчас прохожу. На фоне Андромеды играется немного получше. И не такой уж треш как го*нили в момент релиза.

И парадоксально что Андромеду сейчас кто-то даже хвалит.

1
Аристов--Черный
Причина - руководство Ubisoft было уверено, что проект станет "НАМНОГО более успешным", чем это случилось на деле.

А на что опирается их уверенность? Что позволило считать что этот выкидыш двух гнилых контор станет любим публикой? Глубокое понимание индустрии и запросов игроков? Армия талантливых разработчиков и вагон технических решений? Гипножаба как главный маркетолог? А может идеальные отчёты о разработке убедили, что самим смотреть на проект не надо и всё будет здорово?

Это ведь не первый раз, когда это самое руководство "уверенно в успехе" откровенного дерьма. Эти люди некомпетентны.

GayFish

Лет 15 назад такая посредственная игра может и принесла гораздо больше денег, но за это время над франшизой ЗВ настолько сильно надругались, что даже шедевр по этой франшизе не заинтересует много людей.