Ubisoft рассчитывала на огромный успех Star Wars Outlaws и готовила 6 дополнений вместо двух

По информации надежного инсайдера по вселенной Star Wars, известного под ником FivesWalker, изначальный план по поддержке игры Star Wars Outlaws предполагал выпуск шести сюжетных расширений, а не двух, как вышло в реальности. Причина - руководство Ubisoft было уверено, что проект станет "НАМНОГО более успешным", чем это случилось на деле.
Ожидалось, что Star Wars Outlaws будет гораздо успешнее, чем получилось в итоге. Изначально планировалось 6 дополнений, одно из которых должно было быть напрямую связано с новеллой. И да, даже планировалось продолжение.
Star Wars Outlaws столкнулась с неоднозначной реакцией: технические шероховатости на старте совпали с культурной войной из-за внешности главной героини и общей усталостью от песочниц. Со временем геймеры стали пересматривать свое мнение, оценив приключения Кей и Никса, но спасти положение это уже не смогло.
Ранее уже сообщалось, что сиквел Outlaws был отменен из-за низких продаж. Новость о шести запланированных DLC - еще одно подтверждение того, насколько катастрофическим для издателя оказалось расхождение между ожиданиями и реальностью. Теперь фанатам остается лишь гадать, какие еще приключения готовили для Кей и ее маленького спутника.
Юбисофт уже очень давно оторваны от реальности, и лишь последние месяцы вроде как начали неуверенно к ней возвращаться.
Сейчас прохожу. На фоне Андромеды играется немного получше. И не такой уж треш как го*нили в момент релиза.
И парадоксально что Андромеду сейчас кто-то даже хвалит.
А на что опирается их уверенность? Что позволило считать что этот выкидыш двух гнилых контор станет любим публикой? Глубокое понимание индустрии и запросов игроков? Армия талантливых разработчиков и вагон технических решений? Гипножаба как главный маркетолог? А может идеальные отчёты о разработке убедили, что самим смотреть на проект не надо и всё будет здорово?
Это ведь не первый раз, когда это самое руководство "уверенно в успехе" откровенного дерьма. Эти люди некомпетентны.
Лет 15 назад такая посредственная игра может и принесла гораздо больше денег, но за это время над франшизой ЗВ настолько сильно надругались, что даже шедевр по этой франшизе не заинтересует много людей.