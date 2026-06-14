Ubisoft рассчитывала на огромный успех Star Wars Outlaws и готовила 6 дополнений вместо двух

По информации надежного инсайдера по вселенной Star Wars, известного под ником FivesWalker, изначальный план по поддержке игры Star Wars Outlaws предполагал выпуск шести сюжетных расширений, а не двух, как вышло в реальности. Причина - руководство Ubisoft было уверено, что проект станет "НАМНОГО более успешным", чем это случилось на деле.

Ожидалось, что Star Wars Outlaws будет гораздо успешнее, чем получилось в итоге. Изначально планировалось 6 дополнений, одно из которых должно было быть напрямую связано с новеллой. И да, даже планировалось продолжение.

Star Wars Outlaws столкнулась с неоднозначной реакцией: технические шероховатости на старте совпали с культурной войной из-за внешности главной героини и общей усталостью от песочниц. Со временем геймеры стали пересматривать свое мнение, оценив приключения Кей и Никса, но спасти положение это уже не смогло.

Ранее уже сообщалось, что сиквел Outlaws был отменен из-за низких продаж. Новость о шести запланированных DLC - еще одно подтверждение того, насколько катастрофическим для издателя оказалось расхождение между ожиданиями и реальностью. Теперь фанатам остается лишь гадать, какие еще приключения готовили для Кей и ее маленького спутника.