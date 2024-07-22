Ubisoft выделили рекордный бюджет на продвижение Star Wars: Outlaws и ожидают 5 миллионов проданных копий

Уже совсем скоро французская компания Ubisoft выпустит свою первую за много лет игру по культовой франшизе "Звездные войны". Для создания экшена Star Wars: Outlaws была привлечена самая большая и опытная команда разработчиков, а также был выделен немалый бюджет на её продвижение. В рамках последней сессии разговоров с инвесторами руководитель издательства Ив Гиймо раскрыл ожидания компании от этого релиза.

Глава Ubisoft официально подтвердил, что на создание и продвижение Star Wars: Outlaws была выделена рекордная для компании сумма. Точные цифры он называть отказался, но отметил, что у игры самый большой маркетинговый бюджет среди всех игр, выпущенных ими до сих пор. Это был ответ на беспокойства некоторых инвесторов, которые переживали за рекламу проекта такого уровня.

Также Ив Гиймо сообщил ожидаемые продажи будущего экшена. В первые месяцы после релиза Star Wars: Outlaws компания планирует продать около пяти миллионов копий игры.

Мы ожидаем сильного запуска Star Wars: Outlaws. Это одна из самых ожидаемых игр в индустрии в этом году, и это отражает действительно сильные позитивные настроения в сообществе, а также тот факт, что мы проводим самую масштабную маркетинговую кампанию, которая когда-либо проводилась для игр Ubisoft.

Примечательно, что компания установила более низкий порог ожидания продаж Star Wars: Outlaws, чем хотели держатели акций. Крупные инвесторы ожидали, что продажи игры могут легко достичь 10 миллионов копий, что непросто, учитывая высокий уровень конкуренции как на ПК, так и на консолях.