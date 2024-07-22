Ubisoft выделили рекордный бюджет на продвижение Star Wars: Outlaws и ожидают 5 миллионов проданных копий

Уже совсем скоро французская компания Ubisoft выпустит свою первую за много лет игру по культовой франшизе "Звездные войны". Для создания экшена Star Wars: Outlaws была привлечена самая большая и опытная команда разработчиков, а также был выделен немалый бюджет на её продвижение. В рамках последней сессии разговоров с инвесторами руководитель издательства Ив Гиймо раскрыл ожидания компании от этого релиза.
Глава Ubisoft официально подтвердил, что на создание и продвижение Star Wars: Outlaws была выделена рекордная для компании сумма. Точные цифры он называть отказался, но отметил, что у игры самый большой маркетинговый бюджет среди всех игр, выпущенных ими до сих пор. Это был ответ на беспокойства некоторых инвесторов, которые переживали за рекламу проекта такого уровня.
Также Ив Гиймо сообщил ожидаемые продажи будущего экшена. В первые месяцы после релиза Star Wars: Outlaws компания планирует продать около пяти миллионов копий игры.
Мы ожидаем сильного запуска Star Wars: Outlaws. Это одна из самых ожидаемых игр в индустрии в этом году, и это отражает действительно сильные позитивные настроения в сообществе, а также тот факт, что мы проводим самую масштабную маркетинговую кампанию, которая когда-либо проводилась для игр Ubisoft.
Примечательно, что компания установила более низкий порог ожидания продаж Star Wars: Outlaws, чем хотели держатели акций. Крупные инвесторы ожидали, что продажи игры могут легко достичь 10 миллионов копий, что непросто, учитывая высокий уровень конкуренции как на ПК, так и на консолях.
И непременно провалится.😉 // Антон Белов
вряд ли, фанаты ЗВ жрут все подряд
То есть инвесторы беспокоятся не о качестве проекта, куда они вкладывали свои деньги, но о том, в каких порциях и сколь интенсивно будет осуществляться промывка мозгов потанцевальных покупателей. Ясно. Понятно.
Хотели увидеть донную индустрию? Индустрию, прозябающую в кромешном мраке, который никогда не развеет свет разумности? Вот, пожалуйста, увидели.
Инвесторы беспокоятся о своей прибыли. В остальном им глубоко пофиг - кто, кому и за что промывает мозги.
а где по другому? абсолютно любой товар так пиарится, запудривая тебе мозги. так было всегда и везде и во всём
только в отличии от продуктов питания и гигиены (которые могут навредить, если они умолчали о чём то вредном в составе), то игра тебе вообще никак не навредит
поэтому хз в чём обман вообще
посмотрел стрим - решил надо тебе оно или нет - купил играешь
Но нужно же понимать разницу между дорогим товаром и дорогой рекламой херни
Ясен пень. каждый день новости строчат)))
Мда. Пламя Джаханнама все ближе.
Я еще помню времена, когда вещь, которую делают для продажи, продавалась потому, что она сделана хорошо и приносит пользу приобретающему. Сейчас все по-другому.
ну на релизе вряд ли, а за год-два на изи продадут и больше
у них вряд ли крупные игры вообще мЕньшим количеством продаются