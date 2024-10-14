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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 705 оценок

Ubisoft зачем-то пытается удалить видео сравнение деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

Gutsz
Новости

В конце августа состоялся релиз масштабного экшена Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft, который, мягко говоря, разочаровал игроков и стал коммерческим провалом. Проект достаточно быстро стал объектом насмешек: игроки высмеивали пустой открытый мир, механику искусственного интеллекта врагов и другие детали игры. Когда казалось, что многие уже забыли про неудачный проект, внезапно издатель начал настоящую "охоту на ведьм". Ubisoft активно удаляет из публичного доступа ролики, в которых сравниваются детали Star Wars: Outlaws с другими играми.

Больше всего по какой-то причине пострадали видео со сравнением Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2. В частности, Ubisoft явно не нравится сцена с демонстрацией смерти от диких животных. Издатель удаляет этот фрагмент с популярных видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав.

Сам фрагмент вы можете увидеть выше, а полная версия сравнения Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2 доступна для просмотра в отдельном посте.

Сравнение физики и деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей. Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.

31
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
iWZn00b

Юбики:

16
dwemer101

Они даже видео удалить не могут, какие игры им выпускать ААА?)

10
Ahnx

Ubisoft сами глупы, и держат свою аудиторию за полных ослов. А в бизнесе так нельзя, рано или поздно подобное заканчивается крахом.

7
HellowRainbow

Так они этого и добиваются

2
Евгений Кондратенко

Обосранцы всеми силами пытаются выдать гамно за мёд, а всех несогласных отменяют. Ох как же угольный асасин обсерится даже представить страшно😆

7
igor lvov

Не обсерится! Они сказали будут переделывать! Менять японию на африку, а самурайский меч на дубину из голубого баобаба! До тех пор не выйдет! :)))

0
Majester

как говорится жду не игру, а смешных обзоров на игру

0
A E
5
Диванный Боец

Жалко саму игру они удалить не пытаются

4
Константин335

Ну не знаю, мне кажется многие игры если сравнить с РДР 2 они будут хуже

3
WhySoHard

юбисофт заявляли, что их игры это релизы АААА уровня. А по факту, они не могут ни в чем конкурировать с игрой ААА 2018 года выпуска. Студия юбисофт, год выпуска 2024, АААА качество:))

3
simiola

если сравнить любую игру с юбисофт - юбики обосрутся

0
Константин335 WhySoHard

Да тут дело в том что с РДР 2 вообще не корректно что либо сравнивать, это единичная игра. Если бы сравнили с другой игрой тогда еще нормально было бы. А так даже любую ААА игру возьми и сравни она во всем будет хуже. Не все просто могут позволить такой бюджет игры как у Рокстар

0
Константин335 simiola

А сравнение будет? Или просто на словах

0
WhySoHard Константин335

да это понятно, но зачем тогда говорить о каком мистическом АААА качестве. Если даже посредственная ААА игра создаст конкуренцию этому " произведению игрового искусства". По себе высоту нужно брать, а не просто нести маркетинговый бред. Где юбисофт и даже нормальные ААА релизы... Не говоря уже о АААА вершинах

0
Firеfuck

Калософт себя закапывает всё глубже. Если Ивгеpьмо не покинет компанию со своими братками и друзьями - наверное, компанию уже будет не спасти.

1
Aellie

Эх, любимый RDR. Медведь это далеко не самое страшное, его легко заметить, а вот рысь это жесть. Ее чаще всего замечаешь слишком поздно, и попасть в нее очень сложно. А еще помню, как поплыла через реку за подстреленной птицей, и меня в воде сожрал крокодил. Впечатления на всю оставшуюся.😂

Убисофт, ну... как обычно. Отложили какаху и пытаются прикрыть ее газеткой, чтобы никто не заметил.

1
ZAUSA

А есть доказательства, что это делает Ubisoft, а то история со S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl учит не доверять просто так такой информации?

0
В_о_л_ь_к_а

История со сталкер учит только одному - не доверять разработчикам сталкер. Но это всё не важно. Судить будем в итоге по делам.

5
ZAUSA В_о_л_ь_к_а

Я про блокировку якобы от них, а не о самой игре.

0
TastelessGerman

А че, какие права они могут нарушать, сравнивая игры?) Бред вообще

0
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Сычёв

0
Пользователь ВКонтакте

Тут проблема в площадках , которые удаляют такие видео.
Видео ролики были записаны авторами каналов.
То каким боком тут могут быть авторские права ? // Александр Дельтазавр

0
Mikhail Donskoy

Ну вообще на видео сравнение некорректное. Эта сцена с медведем из основной или побочной (точно не помню) миссии. Она заранее полностью срежиссирована, это не случайное нападение медведя на персонажа. Хотя это не исключает того факта, что в SW Outlaws смерть выглядит совсем убого

0
Kypощyп

Как игравший в рдр2 спешу заявить, что тебя так может отмудохать любой хищник в игре. Меня так пума задрала слетев с дерева на голову, а я сориентироваться не успел. Ещё если тупить будешь, то волк может в горло вцепиться.

3
Евгений Кондратенко

Ага, только в RDR 2 это полностью интерактивная сцена на движке в отличие от пососных анимаций из sw outlaws

1
Majester

Там была миссия с медведем, но в целом это рядовая схватка с диким зверем.

Игра в принципе сделана так, что я не понимал где катсцена а где игра, такого плавного перехода ни в одной игре не видел.

Юбики это в принципе дно дна, имея 20тыщ работников они даже на чуть не могут приблизиться к играм рокстар

0
taotahu1992

В РДР2 это полностью интерактивная сцена

0
simiola

Зато у юбисофт команда разрабов инклюзивная из всех цветов радуги! так что не смейте критиковать м купите все их игры на всех платформах ради будудещо лгбт персон и противников белых угнетателей спермобаков!

0
JustA_NiceGuy

Зачем сравнивать, когда и так понятно. Ubisoft делает игры в два раза быстрее, чем Rockstar. А причина проста: У Ubisoft руки чешутся сделать по больше игр, чтобы охватить максимальную аудиторию и им не очень интересно делать игры на века. К тому же ситуация с акциями выглядит радикально между этими двумя компаниями. У первой всё идёт на спад, а вторая может работать хоть вечность, ведь и у неё всё стабильно.

0
Seifer1986

ахахах хорошо что я это не купил (даже не собирался) XD

..хотя я фанат ЗВ.

0
caliskan

Да смысл сравнивать другие игры с рдр2. Там потратили огромное количество денег и усилий на всю эту проработку. Если каждую игру так прорабатывать, то они все проваливаться будут и бюджет будет сейчас лямов под 400-500. Это единичный продукт, который вряд ли когда то повторят, если только нейросети не научатся это делать

-9
Majester

Тем временем юбики делают квадрупл парашу

Round

0