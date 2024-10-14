Ubisoft зачем-то пытается удалить видео сравнение деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

В конце августа состоялся релиз масштабного экшена Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft, который, мягко говоря, разочаровал игроков и стал коммерческим провалом. Проект достаточно быстро стал объектом насмешек: игроки высмеивали пустой открытый мир, механику искусственного интеллекта врагов и другие детали игры. Когда казалось, что многие уже забыли про неудачный проект, внезапно издатель начал настоящую "охоту на ведьм". Ubisoft активно удаляет из публичного доступа ролики, в которых сравниваются детали Star Wars: Outlaws с другими играми.
Больше всего по какой-то причине пострадали видео со сравнением Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2. В частности, Ubisoft явно не нравится сцена с демонстрацией смерти от диких животных. Издатель удаляет этот фрагмент с популярных видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав.
Сам фрагмент вы можете увидеть выше, а полная версия сравнения Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2 доступна для просмотра в отдельном посте.
Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей. Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.
Юбики:
Они даже видео удалить не могут, какие игры им выпускать ААА?)
Ubisoft сами глупы, и держат свою аудиторию за полных ослов. А в бизнесе так нельзя, рано или поздно подобное заканчивается крахом.
Так они этого и добиваются
Обосранцы всеми силами пытаются выдать гамно за мёд, а всех несогласных отменяют. Ох как же угольный асасин обсерится даже представить страшно😆
Не обсерится! Они сказали будут переделывать! Менять японию на африку, а самурайский меч на дубину из голубого баобаба! До тех пор не выйдет! :)))
как говорится жду не игру, а смешных обзоров на игру
Жалко саму игру они удалить не пытаются
Ну не знаю, мне кажется многие игры если сравнить с РДР 2 они будут хуже
юбисофт заявляли, что их игры это релизы АААА уровня. А по факту, они не могут ни в чем конкурировать с игрой ААА 2018 года выпуска. Студия юбисофт, год выпуска 2024, АААА качество:))
если сравнить любую игру с юбисофт - юбики обосрутся
Да тут дело в том что с РДР 2 вообще не корректно что либо сравнивать, это единичная игра. Если бы сравнили с другой игрой тогда еще нормально было бы. А так даже любую ААА игру возьми и сравни она во всем будет хуже. Не все просто могут позволить такой бюджет игры как у Рокстар
А сравнение будет? Или просто на словах
да это понятно, но зачем тогда говорить о каком мистическом АААА качестве. Если даже посредственная ААА игра создаст конкуренцию этому " произведению игрового искусства". По себе высоту нужно брать, а не просто нести маркетинговый бред. Где юбисофт и даже нормальные ААА релизы... Не говоря уже о АААА вершинах
Калософт себя закапывает всё глубже. Если Ивгеpьмо не покинет компанию со своими братками и друзьями - наверное, компанию уже будет не спасти.
Эх, любимый RDR. Медведь это далеко не самое страшное, его легко заметить, а вот рысь это жесть. Ее чаще всего замечаешь слишком поздно, и попасть в нее очень сложно. А еще помню, как поплыла через реку за подстреленной птицей, и меня в воде сожрал крокодил. Впечатления на всю оставшуюся.😂
Убисофт, ну... как обычно. Отложили какаху и пытаются прикрыть ее газеткой, чтобы никто не заметил.
А есть доказательства, что это делает Ubisoft, а то история со S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl учит не доверять просто так такой информации?
История со сталкер учит только одному - не доверять разработчикам сталкер. Но это всё не важно. Судить будем в итоге по делам.
Я про блокировку якобы от них, а не о самой игре.
А че, какие права они могут нарушать, сравнивая игры?) Бред вообще
// Андрей Сычёв
Тут проблема в площадках , которые удаляют такие видео.
Видео ролики были записаны авторами каналов.
То каким боком тут могут быть авторские права ? // Александр Дельтазавр
Ну вообще на видео сравнение некорректное. Эта сцена с медведем из основной или побочной (точно не помню) миссии. Она заранее полностью срежиссирована, это не случайное нападение медведя на персонажа. Хотя это не исключает того факта, что в SW Outlaws смерть выглядит совсем убого
Как игравший в рдр2 спешу заявить, что тебя так может отмудохать любой хищник в игре. Меня так пума задрала слетев с дерева на голову, а я сориентироваться не успел. Ещё если тупить будешь, то волк может в горло вцепиться.
Ага, только в RDR 2 это полностью интерактивная сцена на движке в отличие от пососных анимаций из sw outlaws
Там была миссия с медведем, но в целом это рядовая схватка с диким зверем.
Игра в принципе сделана так, что я не понимал где катсцена а где игра, такого плавного перехода ни в одной игре не видел.
Юбики это в принципе дно дна, имея 20тыщ работников они даже на чуть не могут приблизиться к играм рокстар
В РДР2 это полностью интерактивная сцена
Зато у юбисофт команда разрабов инклюзивная из всех цветов радуги! так что не смейте критиковать м купите все их игры на всех платформах ради будудещо лгбт персон и противников белых угнетателей спермобаков!
Зачем сравнивать, когда и так понятно. Ubisoft делает игры в два раза быстрее, чем Rockstar. А причина проста: У Ubisoft руки чешутся сделать по больше игр, чтобы охватить максимальную аудиторию и им не очень интересно делать игры на века. К тому же ситуация с акциями выглядит радикально между этими двумя компаниями. У первой всё идёт на спад, а вторая может работать хоть вечность, ведь и у неё всё стабильно.
ахахах хорошо что я это не купил (даже не собирался) XD
..хотя я фанат ЗВ.
Да смысл сравнивать другие игры с рдр2. Там потратили огромное количество денег и усилий на всю эту проработку. Если каждую игру так прорабатывать, то они все проваливаться будут и бюджет будет сейчас лямов под 400-500. Это единичный продукт, который вряд ли когда то повторят, если только нейросети не научатся это делать
Тем временем юбики делают квадрупл парашу
Round