Ubisoft зачем-то пытается удалить видео сравнение деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

В конце августа состоялся релиз масштабного экшена Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft, который, мягко говоря, разочаровал игроков и стал коммерческим провалом. Проект достаточно быстро стал объектом насмешек: игроки высмеивали пустой открытый мир, механику искусственного интеллекта врагов и другие детали игры. Когда казалось, что многие уже забыли про неудачный проект, внезапно издатель начал настоящую "охоту на ведьм". Ubisoft активно удаляет из публичного доступа ролики, в которых сравниваются детали Star Wars: Outlaws с другими играми.

Больше всего по какой-то причине пострадали видео со сравнением Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2. В частности, Ubisoft явно не нравится сцена с демонстрацией смерти от диких животных. Издатель удаляет этот фрагмент с популярных видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав.

Сам фрагмент вы можете увидеть выше, а полная версия сравнения Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2 доступна для просмотра в отдельном посте.

Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей. Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.