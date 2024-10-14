Ubisoft зачем-то пытается удалить видеосравнение деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

В конце августа состоялся релиз масштабного экшена Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft, который, мягко говоря, разочаровал игроков и стал коммерческим провалом. Проект достаточно быстро стал объектом насмешек: игроки высмеивали пустой открытый мир, механику искусственного интеллекта врагов и другие детали игры. Когда казалось, что многие уже забыли про неудачный проект, внезапно издатель начал настоящую "охоту на ведьм". Ubisoft активно удаляет из публичного доступа ролики, в которых сравниваются детали Star Wars: Outlaws с другими играми.
Больше всего по какой-то причине пострадали видео со сравнением Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2. В частности, Ubisoft явно не нравится сцена с демонстрацией смерти от диких животных. Издатель удаляет этот фрагмент с популярных видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав.
Сам фрагмент вы можете увидеть выше, а полная версия сравнения Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2 доступна для просмотра в отдельном посте.
Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей. Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.
Юбики:
ну в данном контексте очевидно почему страйк получили, типа жестокое обращение с животными))
Не душни
Они даже видео удалить не могут, какие игры им выпускать ААА?)
Так у них прав на это нет. А вот права делать нормальные игры – у них, вроде, никто не забирал. Так что тут каламбур в том, что их заявление про «АААА» игры – просто пустой звук, и в пример приводят игры аж 2018 года, где видно сразу, куда и как пошёл бюджет и какую работу проделал разработчик, чтобы подарить игрокам нормальный продукт, за который и можно просить повышенный прайс.
Они сами лишились такого права, когда уволили всех талантливых разработчиков, заменив их на группы всяких меньшинств. У них же состав разработчиков - это 70% глупых людей лгбтк+ которые только и делают что кукарекают на нормальных людей и 30% менеджеров, которые под любым видом пытаются продать кукареканье тех 70%.
Не удивительно что ВСЕ последние игры юби - это полный провал. Только меньшинству нравится.
😂
каламбур в том что те дауны что до недавнего времени боготворили их игры, теперь вдруг стали их хейтить. надоело жрать каки в течении последних десяти лет и наконец одумались или что? убейсофт не делает нормальных игр со времен фар края третьего, что в этой серии что в ассассинах один конвеер выходил после, а больше они ничерта не смогли
Обосранцы всеми силами пытаются выдать гамно за мёд, а всех несогласных отменяют. Ох как же угольный асасин обсерится даже представить страшно😆
Не обсерится! Они сказали будут переделывать! Менять японию на африку, а самурайский меч на дубину из голубого баобаба! До тех пор не выйдет! :)))
как говорится жду не игру, а смешных обзоров на игру
))))))я скорее в это поверю, чем, что они перса на японца переделают)))
Лет десять обсирается и все никак не обосрется
Новый чёрный ассасин ушёл! Но он обещал вернуться, и так не вернулся с длительного рабочего дня))
Эх, любимый RDR. Медведь это далеко не самое страшное, его легко заметить, а вот рысь это жесть. Ее чаще всего замечаешь слишком поздно, и попасть в нее очень сложно. А еще помню, как поплыла через реку за подстреленной птицей, и меня в воде сожрал крокодил. Впечатления на всю оставшуюся.😂
Убисофт, ну... как обычно. Отложили какаху и пытаются прикрыть ее газеткой, чтобы никто не заметил.
тут дело не в том кто тебе засадит, медведь рысь или крокодил, дело в анимации. рокстар не позиционирует свои игры как АААА-проекты, а убейсофт последние свои игры именно так и позиционирует. в итоге рокстар выпускает шедевр хоть и на любилея, а убейсофт выпускает кал на общую аудиторию. впрочем, основной аудитории не привыкать хавать каку от юбиков
А тебе кто засадил, что ты только об этом и думаешь?
кретин, я это в контекте игры, а ты походу этим болен, раз сразу об этом подумал.
РОСКОМНАДЗОР, ТУТ ПРОПАГАДКА ЛГБТ! ЗАБАНЬТЕ ЕГО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЖИЗНЕНО!
Ubisoft сами глупы, и держат свою аудиторию за полных ослов. А в бизнесе так нельзя, рано или поздно подобное заканчивается крахом.
Так они этого и добиваются
а разве не так? больше десятка лет кормит аудитории одни и тем же в новой обертке, при этом аудитория это хавала до последнего. кто игроки после этого? ослы это мягко сказано еще. до последнего скупали всякий конвеерный шлак от юбиков надеясь что чтото изменится.идиoты
Жалко саму игру они удалить не пытаются
Ну не знаю, мне кажется многие игры если сравнить с РДР 2 они будут хуже
юбисофт заявляли, что их игры - это релизы АААА уровня. А по факту, они не могут ни в чем конкурировать с игрой ААА 2018 года выпуска. Студия юбисофт, год выпуска 2024, АААА качество:))
если сравнить любую игру с юбисофт - юбики обосрутся
Да тут дело в том что с РДР 2 вообще не корректно что либо сравнивать, это единичная игра. Если бы сравнили с другой игрой тогда еще нормально было бы. А так даже любую ААА игру возьми и сравни она во всем будет хуже. Не все просто могут позволить такой бюджет игры как у Рокстар
А сравнение будет? Или просто на словах
да это понятно, но зачем тогда говорить о каком-то мистическом АААА качестве. Если даже посредственная ААА игра создаст конкуренцию этому " произведению игрового искусства". По себе высоту нужно брать, а не просто нести маркетинговый бред. Где юбисофт и даже нормальные ААА релизы... Не говоря уже о АААА вершинах
Закапывайте, закапывайте себя. Молодцы. Всё против игроков делают. Так держать Юби.))
Ну охота не основная в RDR 2) Вон ещё были сравнения:) их куча:D
почему то мне игра от юби напоминает инди поделки на анриле
Но преподносят её как АААА игру)
Как будто юбики не понимаю что то что уже попало в интернет из него некогда не пропадёт
Правда в глаз попала.
ахахах хорошо что я это не купил (даже не собирался) XD
..хотя я фанат ЗВ.
Фанат ЗВ > фанат ubisoft
Пфф, насмешили содомиты. В чем тут загадка то?
Они там (Ubisoft) все нежные, им "реализм" убийства животных не нравится такой 😁
А че, какие права они могут нарушать, сравнивая игры?) Бред вообще
религиозные ( у юбиков своя религия веры в нургла)
Тут проблема в площадках , которые удаляют такие видео.
Видео ролики были записаны авторами каналов.
То каким боком тут могут быть авторские права ? // Александр Дельтазавр
Ну так обосрали авторов одного из проектов и такую обиду они вынести не могут // Ярослав Уразов
Калософт себя закапывает всё глубже. Если Ивгеpьмо не покинет компанию со своими братками и друзьями - наверное, компанию уже будет не спасти.
Мне кажется проблема горазда глубже. Они и так, за последние лет пять столько братков своих поувольняли и стало только хуже.
Им надо прихватить с собой всю SJW помойку и вычистить всю инклюзивность под чистую. Если не они это сделают – то уже китайцы сделают, когда купят их за бесценок.
Я желаю им успехов, чтоб как можно закопали себя глубже.
ps, Первый Assassins creed до сих пор в памяти, действительно на тот момент качество количество анимаций непревзойденное, игра была инновацией.
В RDR2 слишком заморочились, у них даже в лагерях такая вариативность диалог, плюс многие персонажи и миссии прошлые обсуждают, не представляю, сколько обычному человеку нужно времени, чтобы ее пройти, играя по часу в день это просто ни о чем.
Эффект Стрейзанд))
может быть, хоть игра мало кому всрaлaсь
Позорники) // Константин Гугуев
Сравнение какой-либо игры с РДР-2 это уже классика, негативная реакция компании на такой контент показывает лишь их собственную несостоятельность. Детский сад какой-то.
Просто рдр2 ААА сморчок, по сравнению с великими АААА современными шедеврами конторы Иви Гузно, надо же как то имидж сохранять(сарказм)
Не правильно сравнивают. Игры юбисофт нужно сравнивать со старыми играми рокстар. С теми, которые морально устарели уже, с гта вайс сити например. Тогда у игр юбисофт появятся хоть какие-то шансы).
А есть доказательства, что это делает Ubisoft, а то история со S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl учит не доверять просто так такой информации?
История со сталкер учит только одному - не доверять разработчикам сталкер. Но это всё не важно. Судить будем в итоге по делам.
Я про блокировку якобы от них, а не о самой игре.
Да как бы толпе хомячков пруфы не нужны, особенно когда речь идёт о "любимых" Юбиках.
// Андрей Сычёв
// Alexander Green
Ну вообще на видео сравнение некорректное. Эта сцена с медведем из основной или побочной (точно не помню) миссии. Она заранее полностью срежиссирована, это не случайное нападение медведя на персонажа. Хотя это не исключает того факта, что в SW Outlaws смерть выглядит совсем убого
Как игравший в рдр2 спешу заявить, что тебя так может отмудохать любой хищник в игре. Меня так пума задрала слетев с дерева на голову, а я сориентироваться не успел. Ещё если тупить будешь, то волк может в горло вцепиться.
Ага, только в RDR 2 это полностью интерактивная сцена на движке в отличие от пососных анимаций из sw outlaws
Там была миссия с медведем, но в целом это рядовая схватка с диким зверем.
Игра в принципе сделана так, что я не понимал где катсцена а где игра, такого плавного перехода ни в одной игре не видел.
Юбики это в принципе дно дна, имея 20тыщ работников они даже на чуть не могут приблизиться к играм рокстар
В РДР2 это полностью интерактивная сцена
Крутой ролик. Всё-таки я за нее засяду, три года как куплена. Так и не прошел.
Зато у юбисофт команда разрабов инклюзивная из всех цветов радуги! так что не смейте критиковать м купите все их игры на всех платформах ради будудещо лгбт персон и противников белых угнетателей спермобаков!
Зачем сравнивать, когда и так понятно. Ubisoft делает игры в два раза быстрее, чем Rockstar. А причина проста: У Ubisoft руки чешутся сделать по больше игр, чтобы охватить максимальную аудиторию и им не очень интересно делать игры на века. К тому же ситуация с акциями выглядит радикально между этими двумя компаниями. У первой всё идёт на спад, а вторая может работать хоть вечность, ведь и у неё всё стабильно.
Такая стратегия им боком вышла
Сейчас они тонут.
Они думали люди будут в восторге когда анонсируют 10ассассинов, а люди наоборот прифегели с такого
Желаю им сменить руководство, пока полностью не обанкротились. Начать заново никогда не поздно.
Действительно ПОЧЕМУ? ХА ХА ХА ХА.
Неужели юбикам стало стыдно, смотря, как сильно деграднули их игры)))))
Эх, компания которая сделала хорошие игры в прошлом (Black Flag, Unity, Rogue, WD 1), теперь делает какую-то дичь, там что нормальные сотрудники все до одного покинули свои посты, или это какой-то саботаж идет изнутри...
Бомбануло
Юбикам просто стыдно за то что выпустили плохую игру
Потому что надо сравнивать с ГТА Вайс Сити,но даже вайс сити лучше.
миссия с вертолетиком уделает всю убисофт
А разве любая игра с открытым миром в сравнении с РДР2 не уйня полная? // Кейт Фостер
Соболезную сотрудникам EA, Ubisoft и прочим периода конца PS3 - середины PS4. Они делали отличные игры.
Как раз понятно, зачем
Стыдно Юбикам. Но подобные действия тот ещё зашквар.
Сравнили орган с пальцем ))))
**й с трамвайной ручкой
Поняли что шлак выпустили и не знаю что теперь с ним делать
Юбисофт очень далеко да рокстар по графону и физике игры! Так как у Юбисофт все кривое особенно сейчас!
Юбики такие юбики...
Это хорошо. Юбисофт собственными руками предает себя забвению.
Потому что видео показывает что игры убейсофт делает спустя рукава. " и так сойдёт"
Юбисофт все дальше и дальше скатываются в забвение
От юбиков нужно сравнивать игры на денди!
Ну как бы потому-что игра их - позор. Раз в игре шестилетней давности открытый мир намного круче проработан оказался. А то что делают Юбики сейчас это позор в двойне. Как будто спецом вгоняют себя в ещё более худшую ситуацию. Мол сгорел сарай - гори и хата.
Эхх юбики юбики весь год только и позорятся ещё и это видимо дальше только хуже будет
В том нет никаких секретов, ведь самый конченый разработчик и издатель на сегодняшний день это как раз Уебсофт, и все мы прекрасно знаем, зачем Уебсофт что-то "пытается": чтобы обосраться ещё сильнее, ведь недостаточно год за годом делать гoвённые игры, надо ещё в своих действиях соблюдать линию поведения полных мрaзей.
С этим лягушатники успешно справляются.
Да смысл сравнивать другие игры с рдр2. Там потратили огромное количество денег и усилий на всю эту проработку. Если каждую игру так прорабатывать, то они все проваливаться будут и бюджет будет сейчас лямов под 400-500. Это единичный продукт, который вряд ли когда то повторят, если только нейросети не научатся это делать
Тем временем юбики делают квадрупл парашу
Round
Ну тогда хотя бы не надо заявлять, что это очередная самая амбициозная игра 10А качества? Да неее, надо же людям в уши нассать. К тому же Скал н Боунс раза в 2 дороже РДР2 вышел. Но сравнивать их конечно же нельзя)))