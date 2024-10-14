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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 711 оценок

Ubisoft зачем-то пытается удалить видеосравнение деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

Gutsz
Новости

В конце августа состоялся релиз масштабного экшена Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft, который, мягко говоря, разочаровал игроков и стал коммерческим провалом. Проект достаточно быстро стал объектом насмешек: игроки высмеивали пустой открытый мир, механику искусственного интеллекта врагов и другие детали игры. Когда казалось, что многие уже забыли про неудачный проект, внезапно издатель начал настоящую "охоту на ведьм". Ubisoft активно удаляет из публичного доступа ролики, в которых сравниваются детали Star Wars: Outlaws с другими играми.

Больше всего по какой-то причине пострадали видео со сравнением Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2. В частности, Ubisoft явно не нравится сцена с демонстрацией смерти от диких животных. Издатель удаляет этот фрагмент с популярных видеохостингов под предлогом нарушения авторских прав.

Сам фрагмент вы можете увидеть выше, а полная версия сравнения Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2 доступна для просмотра в отдельном посте.

Сравнение физики и деталей в Star Wars: Outlaws и Red Dead Redemption 2

Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей. Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.

154
115
Комментарии: 115
Ваш комментарий
iWZn00b

Юбики:

85
Voland443

ну в данном контексте очевидно почему страйк получили, типа жестокое обращение с животными))

-15
Босс в этой руме

Не душни

0
dwemer101

Они даже видео удалить не могут, какие игры им выпускать ААА?)

53
RavinSakara

Так у них прав на это нет. А вот права делать нормальные игры – у них, вроде, никто не забирал. Так что тут каламбур в том, что их заявление про «АААА» игры – просто пустой звук, и в пример приводят игры аж 2018 года, где видно сразу, куда и как пошёл бюджет и какую работу проделал разработчик, чтобы подарить игрокам нормальный продукт, за который и можно просить повышенный прайс.

15
Салярыч RavinSakara

Они сами лишились такого права, когда уволили всех талантливых разработчиков, заменив их на группы всяких меньшинств. У них же состав разработчиков - это 70% глупых людей лгбтк+ которые только и делают что кукарекают на нормальных людей и 30% менеджеров, которые под любым видом пытаются продать кукареканье тех 70%.
Не удивительно что ВСЕ последние игры юби - это полный провал. Только меньшинству нравится.

12
Гость_01

😂

8
SubaruBrzDream
3
SassyMaelorith RavinSakara

каламбур в том что те дауны что до недавнего времени боготворили их игры, теперь вдруг стали их хейтить. надоело жрать каки в течении последних десяти лет и наконец одумались или что? убейсофт не делает нормальных игр со времен фар края третьего, что в этой серии что в ассассинах один конвеер выходил после, а больше они ничерта не смогли

0
Евгений Кондратенко

Обосранцы всеми силами пытаются выдать гамно за мёд, а всех несогласных отменяют. Ох как же угольный асасин обсерится даже представить страшно😆

41
igor lvov

Не обсерится! Они сказали будут переделывать! Менять японию на африку, а самурайский меч на дубину из голубого баобаба! До тех пор не выйдет! :)))

19
Majester

как говорится жду не игру, а смешных обзоров на игру

12
cthulhu42 igor lvov

))))))я скорее в это поверю, чем, что они перса на японца переделают)))

6
Роцкер

Лет десять обсирается и все никак не обосрется

0
Гость_01 igor lvov

Новый чёрный ассасин ушёл! Но он обещал вернуться, и так не вернулся с длительного рабочего дня))

1
Aellie

Эх, любимый RDR. Медведь это далеко не самое страшное, его легко заметить, а вот рысь это жесть. Ее чаще всего замечаешь слишком поздно, и попасть в нее очень сложно. А еще помню, как поплыла через реку за подстреленной птицей, и меня в воде сожрал крокодил. Впечатления на всю оставшуюся.😂

Убисофт, ну... как обычно. Отложили какаху и пытаются прикрыть ее газеткой, чтобы никто не заметил.

25
SassyMaelorith

тут дело не в том кто тебе засадит, медведь рысь или крокодил, дело в анимации. рокстар не позиционирует свои игры как АААА-проекты, а убейсофт последние свои игры именно так и позиционирует. в итоге рокстар выпускает шедевр хоть и на любилея, а убейсофт выпускает кал на общую аудиторию. впрочем, основной аудитории не привыкать хавать каку от юбиков

-1
Aellie SassyMaelorith

А тебе кто засадил, что ты только об этом и думаешь?

3
SassyMaelorith Aellie

кретин, я это в контекте игры, а ты походу этим болен, раз сразу об этом подумал.
РОСКОМНАДЗОР, ТУТ ПРОПАГАДКА ЛГБТ! ЗАБАНЬТЕ ЕГО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЖИЗНЕНО!

-4
Ahnx

Ubisoft сами глупы, и держат свою аудиторию за полных ослов. А в бизнесе так нельзя, рано или поздно подобное заканчивается крахом.

19
HellowRainbow

Так они этого и добиваются

4
SassyMaelorith
Ubisoft
держат свою аудиторию за полных ослов

а разве не так? больше десятка лет кормит аудитории одни и тем же в новой обертке, при этом аудитория это хавала до последнего. кто игроки после этого? ослы это мягко сказано еще. до последнего скупали всякий конвеерный шлак от юбиков надеясь что чтото изменится.идиoты

0
A E
15
Диванный Боец

Жалко саму игру они удалить не пытаются

13
Константин335

Ну не знаю, мне кажется многие игры если сравнить с РДР 2 они будут хуже

7
WhySoHard

юбисофт заявляли, что их игры - это релизы АААА уровня. А по факту, они не могут ни в чем конкурировать с игрой ААА 2018 года выпуска. Студия юбисофт, год выпуска 2024, АААА качество:))

23
simiola

если сравнить любую игру с юбисофт - юбики обосрутся

3
Константин335 WhySoHard

Да тут дело в том что с РДР 2 вообще не корректно что либо сравнивать, это единичная игра. Если бы сравнили с другой игрой тогда еще нормально было бы. А так даже любую ААА игру возьми и сравни она во всем будет хуже. Не все просто могут позволить такой бюджет игры как у Рокстар

3
Константин335 simiola

А сравнение будет? Или просто на словах

-5
WhySoHard Константин335

да это понятно, но зачем тогда говорить о каком-то мистическом АААА качестве. Если даже посредственная ААА игра создаст конкуренцию этому " произведению игрового искусства". По себе высоту нужно брать, а не просто нести маркетинговый бред. Где юбисофт и даже нормальные ААА релизы... Не говоря уже о АААА вершинах

13
cthulhu42

Закапывайте, закапывайте себя. Молодцы. Всё против игроков делают. Так держать Юби.))

6
bohdan2015

Ну охота не основная в RDR 2) Вон ещё были сравнения:) их куча:D

6
Темный-Властелин

почему то мне игра от юби напоминает инди поделки на анриле

1
KaiNNightroad Темный-Властелин

Но преподносят её как АААА игру)

0
Maksimys Flether

Как будто юбики не понимаю что то что уже попало в интернет из него некогда не пропадёт

6
Big and Fat

Правда в глаз попала.

5
Seifer1986

ахахах хорошо что я это не купил (даже не собирался) XD

..хотя я фанат ЗВ.

4
SassyMaelorith

Фанат ЗВ > фанат ubisoft

1
Johnny Rotten
Причины такого поведения Ubisoft остаются загадкой для многих пользователей.

Пфф, насмешили содомиты. В чем тут загадка то?

3
Tron1k

Они там (Ubisoft) все нежные, им "реализм" убийства животных не нравится такой 😁

1
TastelessGerman

А че, какие права они могут нарушать, сравнивая игры?) Бред вообще

2
Night Strider

религиозные ( у юбиков своя религия веры в нургла)

1
Пользователь ВКонтакте

Тут проблема в площадках , которые удаляют такие видео.
Видео ролики были записаны авторами каналов.
То каким боком тут могут быть авторские права ? // Александр Дельтазавр

2
Пользователь ВКонтакте

Ну так обосрали авторов одного из проектов и такую обиду они вынести не могут // Ярослав Уразов

0
Firеfuck

Калософт себя закапывает всё глубже. Если Ивгеpьмо не покинет компанию со своими братками и друзьями - наверное, компанию уже будет не спасти.

2
cthulhu42

Мне кажется проблема горазда глубже. Они и так, за последние лет пять столько братков своих поувольняли и стало только хуже.

0
RavinSakara

Им надо прихватить с собой всю SJW помойку и вычистить всю инклюзивность под чистую. Если не они это сделают – то уже китайцы сделают, когда купят их за бесценок.

3
Majester

Я желаю им успехов, чтоб как можно закопали себя глубже.

ps, Первый Assassins creed до сих пор в памяти, действительно на тот момент качество количество анимаций непревзойденное, игра была инновацией.

1
Kenn1y

В RDR2 слишком заморочились, у них даже в лагерях такая вариативность диалог, плюс многие персонажи и миссии прошлые обсуждают, не представляю, сколько обычному человеку нужно времени, чтобы ее пройти, играя по часу в день это просто ни о чем.

2
Man of clay

Эффект Стрейзанд))

2
Темный-Властелин

может быть, хоть игра мало кому всрaлaсь

0
Пользователь ВКонтакте

Позорники) // Константин Гугуев

2
Haysen

Сравнение какой-либо игры с РДР-2 это уже классика, негативная реакция компании на такой контент показывает лишь их собственную несостоятельность. Детский сад какой-то.

2
And00001

Просто рдр2 ААА сморчок, по сравнению с великими АААА современными шедеврами конторы Иви Гузно, надо же как то имидж сохранять(сарказм)

2
FRentertainment2

Не правильно сравнивают. Игры юбисофт нужно сравнивать со старыми играми рокстар. С теми, которые морально устарели уже, с гта вайс сити например. Тогда у игр юбисофт появятся хоть какие-то шансы).

2
ZAUSA

А есть доказательства, что это делает Ubisoft, а то история со S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl учит не доверять просто так такой информации?

1
В_о_л_ь_к_а

История со сталкер учит только одному - не доверять разработчикам сталкер. Но это всё не важно. Судить будем в итоге по делам.

7
ZAUSA В_о_л_ь_к_а

Я про блокировку якобы от них, а не о самой игре.

1
Anglerfish

Да как бы толпе хомячков пруфы не нужны, особенно когда речь идёт о "любимых" Юбиках.

1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Сычёв

1
Пользователь ВКонтакте

// Alexander Green

-1
Mikhail Donskoy

Ну вообще на видео сравнение некорректное. Эта сцена с медведем из основной или побочной (точно не помню) миссии. Она заранее полностью срежиссирована, это не случайное нападение медведя на персонажа. Хотя это не исключает того факта, что в SW Outlaws смерть выглядит совсем убого

1
Kypощyп

Как игравший в рдр2 спешу заявить, что тебя так может отмудохать любой хищник в игре. Меня так пума задрала слетев с дерева на голову, а я сориентироваться не успел. Ещё если тупить будешь, то волк может в горло вцепиться.

14
Евгений Кондратенко

Ага, только в RDR 2 это полностью интерактивная сцена на движке в отличие от пососных анимаций из sw outlaws

5
Majester

Там была миссия с медведем, но в целом это рядовая схватка с диким зверем.

Игра в принципе сделана так, что я не понимал где катсцена а где игра, такого плавного перехода ни в одной игре не видел.

Юбики это в принципе дно дна, имея 20тыщ работников они даже на чуть не могут приблизиться к играм рокстар

5
taotahu1992

В РДР2 это полностью интерактивная сцена

1
Надежный Т Т Kypощyп

Крутой ролик. Всё-таки я за нее засяду, три года как куплена. Так и не прошел.

1
simiola

Зато у юбисофт команда разрабов инклюзивная из всех цветов радуги! так что не смейте критиковать м купите все их игры на всех платформах ради будудещо лгбт персон и противников белых угнетателей спермобаков!

1
JustA_NiceGuy

Зачем сравнивать, когда и так понятно. Ubisoft делает игры в два раза быстрее, чем Rockstar. А причина проста: У Ubisoft руки чешутся сделать по больше игр, чтобы охватить максимальную аудиторию и им не очень интересно делать игры на века. К тому же ситуация с акциями выглядит радикально между этими двумя компаниями. У первой всё идёт на спад, а вторая может работать хоть вечность, ведь и у неё всё стабильно.

1
Majester

Такая стратегия им боком вышла

Сейчас они тонут.

Они думали люди будут в восторге когда анонсируют 10ассассинов, а люди наоборот прифегели с такого

1
JustA_NiceGuy Majester

Желаю им сменить руководство, пока полностью не обанкротились. Начать заново никогда не поздно.

0
1barac9U7ada7

Действительно ПОЧЕМУ? ХА ХА ХА ХА.

1
Денис Сидоров 5

Неужели юбикам стало стыдно, смотря, как сильно деграднули их игры)))))

1
Unmuted

Эх, компания которая сделала хорошие игры в прошлом (Black Flag, Unity, Rogue, WD 1), теперь делает какую-то дичь, там что нормальные сотрудники все до одного покинули свои посты, или это какой-то саботаж идет изнутри...

1
нагибатель вилок

Бомбануло

1
IZENGREEN

Юбикам просто стыдно за то что выпустили плохую игру

1
vfa19

Потому что надо сравнивать с ГТА Вайс Сити,но даже вайс сити лучше.

1
Темный-Властелин

миссия с вертолетиком уделает всю убисофт

0
Пользователь ВКонтакте

А разве любая игра с открытым миром в сравнении с РДР2 не уйня полная? // Кейт Фостер

1
РикоЧико

Соболезную сотрудникам EA, Ubisoft и прочим периода конца PS3 - середины PS4. Они делали отличные игры.

0
James_sun
Ubisoft зачем-то пытается удалить видео сравнение

Как раз понятно, зачем

0
Олег Дудин

Стыдно Юбикам. Но подобные действия тот ещё зашквар.

0
RUNMAN1989

Сравнили орган с пальцем ))))

0
MalevolentOthwin

**й с трамвайной ручкой

1
Punisher1

Поняли что шлак выпустили и не знаю что теперь с ним делать

0
Dj NordSound

Юбисофт очень далеко да рокстар по графону и физике игры! Так как у Юбисофт все кривое особенно сейчас!

0
Кей Овальд

Юбики такие юбики...

0
ГАЗ-М20
Некоторые контент-мейкеры и блогеры уже открыто заявили, что боятся работать с играми от этого издателя и временно приостановят публикацию материалов по его проектам.

Это хорошо. Юбисофт собственными руками предает себя забвению.

0
vovangt4

Потому что видео показывает что игры убейсофт делает спустя рукава. " и так сойдёт"

0
Sneaky Pete

Юбисофт все дальше и дальше скатываются в забвение

0
Friedrich Woltmann

От юбиков нужно сравнивать игры на денди!

0
SamoGon170

Ну как бы потому-что игра их - позор. Раз в игре шестилетней давности открытый мир намного круче проработан оказался. А то что делают Юбики сейчас это позор в двойне. Как будто спецом вгоняют себя в ещё более худшую ситуацию. Мол сгорел сарай - гори и хата.

0
StAfForD_94

Эхх юбики юбики весь год только и позорятся ещё и это видимо дальше только хуже будет

0
Wing42
Ubisoft зачем-то пытается...

В том нет никаких секретов, ведь самый конченый разработчик и издатель на сегодняшний день это как раз Уебсофт, и все мы прекрасно знаем, зачем Уебсофт что-то "пытается": чтобы обосраться ещё сильнее, ведь недостаточно год за годом делать гoвённые игры, надо ещё в своих действиях соблюдать линию поведения полных мрaзей.
С этим лягушатники успешно справляются.

-2
caliskan

Да смысл сравнивать другие игры с рдр2. Там потратили огромное количество денег и усилий на всю эту проработку. Если каждую игру так прорабатывать, то они все проваливаться будут и бюджет будет сейчас лямов под 400-500. Это единичный продукт, который вряд ли когда то повторят, если только нейросети не научатся это делать

-10
Majester

Тем временем юбики делают квадрупл парашу

Round

0
cthulhu42

Ну тогда хотя бы не надо заявлять, что это очередная самая амбициозная игра 10А качества? Да неее, надо же людям в уши нассать. К тому же Скал н Боунс раза в 2 дороже РДР2 вышел. Но сравнивать их конечно же нельзя)))

2