Умберли Гонсалес готова вернуться к роли Кей Весс из Star Wars: Outlaws, но уже на большом экране

В преддверии выхода долгожданной игры Star Wars: Outlaws, которая обещает погрузить геймеров в новые приключения в легендарной вселенной, всё больше внимания привлекает Умберли Гонсалес — актриса, подарившая свою внешность и голос главной героине Кей Весс. Как стало известно амбиции Гонсалес не ограничиваются виртуальным миром — она уже строит планы на покорение большого экрана в роли своего персонажа.

В интервью изданию VGC Гонсалес не скрывала своего энтузиазма относительно возможности сыграть Кей Весс в кинематографической адаптации:

Безусловно. Соприкоснувшись с этим миром [«Звёздных войн»], я осознала, что у меня есть навыки, чтобы воплотить эту же роль, но уже появившись в кадре. Я чувствую своего рода прекрасную ответственность, но также думаю, что если уж мне выпадет шанс присоединиться к какой-либо франшизе, я бы с честью приняла возможность стать частью именно этой.

Интересно, что амбиции Гонсалес не являются чем-то новым в мире Star Wars. В последние годы наметилась тенденция к использованию реальных актёров в качестве прототипов для игровых персонажей. К примеру, Джанина Гаванкар воплотила образ Иден Версио в Star Wars: Battlefront 2, а Камерон Монахэн подарил свою внешность и актёрское мастерство Кэлу Кестису в дилогии Star Wars Jedi. Однако, несмотря на актёрский опыт Гаванкар и Монахэна, ни один из них пока не получил шанса перенести свой образ на большой экран.

Тем не менее, энтузиазм Умберли Гонсалес и её готовность продолжить работу над образом Кей Весс вне виртуального мира заслуживают внимания. Ведь кто, как не актриса, полностью воплотившая персонажа в игре, сможет наиболее достоверно перенести его на большой экран?