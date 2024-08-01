Умберли Гонсалес готова вернуться к роли Кей Весс из Star Wars: Outlaws, но уже на большом экране

В преддверии выхода долгожданной игры Star Wars: Outlaws, которая обещает погрузить геймеров в новые приключения в легендарной вселенной, всё больше внимания привлекает Умберли Гонсалес — актриса, подарившая свою внешность и голос главной героине Кей Весс. Как стало известно амбиции Гонсалес не ограничиваются виртуальным миром — она уже строит планы на покорение большого экрана в роли своего персонажа.
В интервью изданию VGC Гонсалес не скрывала своего энтузиазма относительно возможности сыграть Кей Весс в кинематографической адаптации:
Безусловно. Соприкоснувшись с этим миром [«Звёздных войн»], я осознала, что у меня есть навыки, чтобы воплотить эту же роль, но уже появившись в кадре. Я чувствую своего рода прекрасную ответственность, но также думаю, что если уж мне выпадет шанс присоединиться к какой-либо франшизе, я бы с честью приняла возможность стать частью именно этой.
Интересно, что амбиции Гонсалес не являются чем-то новым в мире Star Wars. В последние годы наметилась тенденция к использованию реальных актёров в качестве прототипов для игровых персонажей. К примеру, Джанина Гаванкар воплотила образ Иден Версио в Star Wars: Battlefront 2, а Камерон Монахэн подарил свою внешность и актёрское мастерство Кэлу Кестису в дилогии Star Wars Jedi. Однако, несмотря на актёрский опыт Гаванкар и Монахэна, ни один из них пока не получил шанса перенести свой образ на большой экран.
Тем не менее, энтузиазм Умберли Гонсалес и её готовность продолжить работу над образом Кей Весс вне виртуального мира заслуживают внимания. Ведь кто, как не актриса, полностью воплотившая персонажа в игре, сможет наиболее достоверно перенести его на большой экран?
Учитывая каких бомжей сейчас берут в ЗВ, то это будет даже не удивительно, чего только стоит один
Придержи коней малыха. Мы ещё игру не видели. Возможен такой вариант, что после выхода игры вообще не захотят видеть на экране.
как ее лицо можно было так изуродовать в игре...???
Как нефиг делать
а у меня ютуб с часу ночи не работает.
У меня вообще ютуб в 0 ушёл. Тупо черный экран с прогрузами. Любое видео, любое разрешение. YouTube - Rip ????
Наивная. Ее банально никто не узнает.
уж не слишком ли эта ноунейм замухрышка, просто озвучившая гг, на себя берет?
Она могла и в моушене поучаствовать
она в нём не учавствовала
У оригинального ЛукасАрта была традиция делать игры с частично или полностью живыми актёрами - серии Rebel Assault и Тёмные силы. Вот в такой схеме Гонсалес могла бы попробовать блеснуть талантом и ничего страшного не случилось бы.
Однако не понятно - с какого бабая озвучка вдруг стала признаком качественной актёрской игры. Та же Мэгги Робертсон, не бьёт кулаком в грудь и не пытается пролезть в экранизации Обителей Зла.
Однако, если девчушка хочет добровольного позора и унижения ("успешный" опыт актёров номерных фильмов её явно не напрягает), то флаг ей в руки.
Если её так же стрёмно загремируют, смотреть не буду!👎