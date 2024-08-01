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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 374 оценки

Умберли Гонсалес готова вернуться к роли Кей Весс из Star Wars: Outlaws, но уже на большом экране

Lunersun
Новости

В преддверии выхода долгожданной игры Star Wars: Outlaws, которая обещает погрузить геймеров в новые приключения в легендарной вселенной, всё больше внимания привлекает Умберли Гонсалес — актриса, подарившая свою внешность и голос главной героине Кей Весс. Как стало известно амбиции Гонсалес не ограничиваются виртуальным миром — она уже строит планы на покорение большого экрана в роли своего персонажа.

В интервью изданию VGC Гонсалес не скрывала своего энтузиазма относительно возможности сыграть Кей Весс в кинематографической адаптации:

Безусловно. Соприкоснувшись с этим миром [«Звёздных войн»], я осознала, что у меня есть навыки, чтобы воплотить эту же роль, но уже появившись в кадре. Я чувствую своего рода прекрасную ответственность, но также думаю, что если уж мне выпадет шанс присоединиться к какой-либо франшизе, я бы с честью приняла возможность стать частью именно этой.

Интересно, что амбиции Гонсалес не являются чем-то новым в мире Star Wars. В последние годы наметилась тенденция к использованию реальных актёров в качестве прототипов для игровых персонажей. К примеру, Джанина Гаванкар воплотила образ Иден Версио в Star Wars: Battlefront 2, а Камерон Монахэн подарил свою внешность и актёрское мастерство Кэлу Кестису в дилогии Star Wars Jedi. Однако, несмотря на актёрский опыт Гаванкар и Монахэна, ни один из них пока не получил шанса перенести свой образ на большой экран.

Тем не менее, энтузиазм Умберли Гонсалес и её готовность продолжить работу над образом Кей Весс вне виртуального мира заслуживают внимания. Ведь кто, как не актриса, полностью воплотившая персонажа в игре, сможет наиболее достоверно перенести его на большой экран?

-9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Трололололо XD
Безусловно. Соприкоснувшись с этим миром («Звёздных войн»), я осознала, что у меня есть навыки, чтобы воплотить эту же роль, появившись в кадре.

Учитывая каких бомжей сейчас берут в ЗВ, то это будет даже не удивительно, чего только стоит один

6
СнопакДоминатор

Придержи коней малыха. Мы ещё игру не видели. Возможен такой вариант, что после выхода игры вообще не захотят видеть на экране.

6
ZackSnyder

как ее лицо можно было так изуродовать в игре...???

3
qDan

Как нефиг делать

0
Scorpion_GamePlay

а у меня ютуб с часу ночи не работает.

1
ImmaculateFaruq

У меня вообще ютуб в 0 ушёл. Тупо черный экран с прогрузами. Любое видео, любое разрешение. YouTube - Rip ????

1
0ncnjqybr
кто, как не актриса, полностью воплотившая персонажа в игре, сможет наиболее достоверно перенести его на большой экран?

Наивная. Ее банально никто не узнает.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

уж не слишком ли эта ноунейм замухрышка, просто озвучившая гг, на себя берет?

0
BluntZebulon
подарившая свой голос и внешность главной героине

Она могла и в моушене поучаствовать

-1
Snake Snaake Snaaaaaake BluntZebulon

она в нём не учавствовала

0
qDan

У оригинального ЛукасАрта была традиция делать игры с частично или полностью живыми актёрами - серии Rebel Assault и Тёмные силы. Вот в такой схеме Гонсалес могла бы попробовать блеснуть талантом и ничего страшного не случилось бы.

Однако не понятно - с какого бабая озвучка вдруг стала признаком качественной актёрской игры. Та же Мэгги Робертсон, не бьёт кулаком в грудь и не пытается пролезть в экранизации Обителей Зла.

Однако, если девчушка хочет добровольного позора и унижения ("успешный" опыт актёров номерных фильмов её явно не напрягает), то флаг ей в руки.

0
Andrey Nikiforov

Если её так же стрёмно загремируют, смотреть не буду!👎

0