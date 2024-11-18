В новом обновлении Star Wars Outlaws переделают укрытия и ощущение оружия, а также добавят врагам слабые места

С выходом Star Wars Outlaws 21 ноября в Steam вместе с первым сюжетным DLC Wild Card, Massive Entertainment готовит своё самое крупное обновление. Обещая масштабные изменения в бою, креативный директор Дрю Рехнер обрисовал некоторые из них в новом посте.

К ним относятся обновлённые характеристики для всего оружия и врагов (при этом выстрелы в голову становятся «более полезными») и слабые места у более сильных врагов, что позволит наносить точные удары. У врагов также будут новые реакции на удары и анимации. Команда также перебрала все аспекты оружия, чтобы настроить звук, пользовательский интерфейс, эффекты и ощущения, что привело к таким изменениям, как переработанная схема стрельбы для винтовки Ashiga ABR-2 Zato Blaster Rifle.

Существующие инструменты получили расширенное применение, например, силовой модуль, уничтожающий врагов в укрытии, и ионный модуль, заставляющий ошеломлённых врагов получать больше урона. Игроки также получат больше времени на практическое использование с брошенным оружием противника и даже смогут вместе с ним карабкаться или исследовать.

Это изменение, которое было очень востребовано, означает, что теперь вы можете делать долгосрочные стратегические выборы, получать больше вознаграждений за то, что направляете оружие противника против него самого, и иметь более разнообразные боевые столкновения.

Система укрытий также улучшена, так как игроки могут вручную менять плечо во время прицеливания. В целом, она должна казаться более «удобной и стабильной» в использовании с более плавной анимацией.

Обновление 1.4 выйдет позже на этой неделе. Star Wars Outlaws доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.