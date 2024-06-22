В сеть попал внутренний трейлер Star Wars Outlaws 2022 года

В мае 2024 года появился скриншот того, что, по всей видимости, было трейлером Star Wars: Outlaws на движке. В то время было предположение, что это скриншот из трейлера Ubisoft Forward 2024. Однако это не так. Вместо этого это изображение было из внутреннего трейлера 2022 года, который просочился ранее сегодня.
Трейлер низкого качества, однако вы можете четко увидеть все элементы игрового процесса, которые будут присутствовать в финальной версии. Еще в 2022 году эта игра Star Wars имела кодовое название Project Helix. И, как вы можете видеть, Ubisoft Massive удалось сохранить почти все из нее. В Outlaws будут космические бои, также будет присутствовать кантина, спидербайки и множество окружений и персонажей.
Действие Star Wars Outlaws происходит между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". В этой игре игроки будут исследовать различные планеты по всей галактике, как культовые, так и новые.
Ubisoft выпустит Star Wars: Outlaws 30 августа.
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