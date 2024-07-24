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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.6 370 оценок

В сеть слили 13 минут геймплея Star Wars Outlaws

monk70
Новости

Новый геймплей Star Wars Outlaws просочился в сеть. Утечка исходит от известного инсайдера Visceral и, и показывает более 13 минут геймплея и катсцен. Кадры показывают то, что, по-видимому, является началом игры. В самом начале демонстрируется как Кей Весс восстанавливается после аварии и находит свой спидер, чтобы путешествовать по планете. Геймплей, по-видимому, взят из копии для прессы и создателей контента, которые к концу месяца опубликуют предварительные обзоры игры.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

-12
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Гемор

Игра юбисофт, поэтому смело пропущу. Не играю в игоры от этой конторы. Да и графон тут какой-то убогий.

2
agula98

Да там можно и не сливать и так понятно что очередной опенворлд треш от юбисофт выходит

1
KrokodukDundy

Однако в сеттинге звёздных войн, а сеттинг для фаната может преукрасить многое. Я бы как минимум 1 раз в пиратку сыграл, может интересно будет.

5
JustA_NiceGuy

И почему треш? Как попугай будешь повторять это?

1
bysaturn JustA_NiceGuy

Презентация это всегда лучшая часть игры. Тут презентация была поносной. Так что всё вполне понятно.

-1
KrokodukDundy bysaturn

Ну... В теории презентацию могут сделать неумелые маркетологи, а игра в тоже время может быть не плохой.

0
Tsssss

Надеюсь звук работы движка этого парящего драндулета можно будет сделать тише ))

0
Avtor-avtora

Три цели, три выстрела , три ваншота - феноменальная сложность ))

0
Sprintin

ну а че? в рдр2 то же так можно делать, собственно это от туда слизали.

3
ckott4

геймпад гейминг

0
VIGITAL1 Sprintin

Это ещё у Сема Фишера тема была.

0
DemandingRufus

VISCERAL- полностью согласен. Ну как это можно хвалить? Игра с графикой для PS3 и c отвратительнейшим геймплеем.

0
Саша Борцов

Квадратная рожа главной героини с мужскими скулами и мужская фигура отрезанными сиськами это просто конечно вверх безумия. Сделали бы ее лучше каким-нибудь инопланетянином, а не инвалидом...

0
Саша Борцов

оригинальная девушка с цыганской свадьбы даже поженственнее будет....

0
VIGITAL1

Кто говорит что графен кал...ну уж получше чем в элден ринг.Ой это другое,конечно же.

0
Лидер_Мур

Так это графика с приставки, там всегда мыло, на пк будет все ништяк, особенно в 2к или 4к

0
Случайный Игрок

Как обычно графоний порезали)

0
Egik81

Как-то все по детски смотрится и модели персонажей и окружающая обстановка и анимация. Для инди студии я бы сказал это было бы высший пилотаж. НО не для тех кто делал Ассасинов.

0
SGate

А русская озвучка будет?

0
MunchkiN 616

юбисофт довольно крутые. открытые миры классные наполненные все движется и шевелится. иллюзия живого мира по крайней мее в трейлере.

0
SardonicThade

да, ролевой системе и сами обсидианы или лариан бы позавидовали

0
Лидер_Мур

а мне понравилось, сразу дают транспорт, сразу оказываешься в городе в очень даже атмосферном, поиграю обязательно)

графика на пк будет куда лучше, чем на приставках, особенно в повышенном разрешении!

-1
Ahnx

Эту игру может спасти только отсутствие Денуво. Иначе она провалится с треском.

Ubisoft нужно готовиться считать убытки.

-2