В сеть слили 13 минут геймплея Star Wars Outlaws

Новый геймплей Star Wars Outlaws просочился в сеть. Утечка исходит от известного инсайдера Visceral и, и показывает более 13 минут геймплея и катсцен. Кадры показывают то, что, по-видимому, является началом игры. В самом начале демонстрируется как Кей Весс восстанавливается после аварии и находит свой спидер, чтобы путешествовать по планете. Геймплей, по-видимому, взят из копии для прессы и создателей контента, которые к концу месяца опубликуют предварительные обзоры игры.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.