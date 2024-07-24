В сеть слили 13 минут геймплея Star Wars Outlaws

Новый геймплей Star Wars Outlaws просочился в сеть. Утечка исходит от известного инсайдера Visceral и, и показывает более 13 минут геймплея и катсцен. Кадры показывают то, что, по-видимому, является началом игры. В самом начале демонстрируется как Кей Весс восстанавливается после аварии и находит свой спидер, чтобы путешествовать по планете. Геймплей, по-видимому, взят из копии для прессы и создателей контента, которые к концу месяца опубликуют предварительные обзоры игры.
Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Игра юбисофт, поэтому смело пропущу. Не играю в игоры от этой конторы. Да и графон тут какой-то убогий.
Да там можно и не сливать и так понятно что очередной опенворлд треш от юбисофт выходит
Однако в сеттинге звёздных войн, а сеттинг для фаната может преукрасить многое. Я бы как минимум 1 раз в пиратку сыграл, может интересно будет.
И почему треш? Как попугай будешь повторять это?
Презентация это всегда лучшая часть игры. Тут презентация была поносной. Так что всё вполне понятно.
Ну... В теории презентацию могут сделать неумелые маркетологи, а игра в тоже время может быть не плохой.
Надеюсь звук работы движка этого парящего драндулета можно будет сделать тише ))
Три цели, три выстрела , три ваншота - феноменальная сложность ))
ну а че? в рдр2 то же так можно делать, собственно это от туда слизали.
геймпад гейминг
Это ещё у Сема Фишера тема была.
VISCERAL- полностью согласен. Ну как это можно хвалить? Игра с графикой для PS3 и c отвратительнейшим геймплеем.
Квадратная рожа главной героини с мужскими скулами и мужская фигура отрезанными сиськами это просто конечно вверх безумия. Сделали бы ее лучше каким-нибудь инопланетянином, а не инвалидом...
оригинальная девушка с цыганской свадьбы даже поженственнее будет....
Кто говорит что графен кал...ну уж получше чем в элден ринг.Ой это другое,конечно же.
Так это графика с приставки, там всегда мыло, на пк будет все ништяк, особенно в 2к или 4к
Как обычно графоний порезали)
Как-то все по детски смотрится и модели персонажей и окружающая обстановка и анимация. Для инди студии я бы сказал это было бы высший пилотаж. НО не для тех кто делал Ассасинов.
А русская озвучка будет?
юбисофт довольно крутые. открытые миры классные наполненные все движется и шевелится. иллюзия живого мира по крайней мее в трейлере.
да, ролевой системе и сами обсидианы или лариан бы позавидовали
а мне понравилось, сразу дают транспорт, сразу оказываешься в городе в очень даже атмосферном, поиграю обязательно)
графика на пк будет куда лучше, чем на приставках, особенно в повышенном разрешении!
Эту игру может спасти только отсутствие Денуво. Иначе она провалится с треском.
Ubisoft нужно готовиться считать убытки.