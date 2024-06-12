В сеть слили больше 30 минут прохождения Star Wars: Outlaws с детальным исследованием планеты

До выхода очередной игры по мотивам культовой киносаги "Звёздные войны" остаётся всего пару месяцев. В экшене Star Wars: Outlaws от Massive Entertainment и Ubisoft игроков ждёт криминальный мир далёкой-далёкой Галактики с уникальными персонажами преступного мира и разнообразными планетами. Недавно разработчики провели подробную демонстрацию игрового процесса проекта, однако для тех, кому этого показалось мало, появилось более получаса реального геймплея.
В сеть попало 30 минут прохождения ещё невышедшей Star Wars: Outlaws. Судя по всему, геймплейный ролик был слит одним из журналистов, которым дали ранний доступ к игре для составления превью. Видео показывает одну из миссий в игре по исследованию планеты. Главная героиня оказалась на месте крушения старого корабля и теперь в его обломках пытается отыскать навигационную карту. В это время на корабль внезапно прибывает враждебная группа рейдеров, и начинается эпичная перестрелка. Полное прохождение этого задания можно оценить в представленном видео выше.
Star Wars: Outlaws будет доступна для игры уже 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
На 18.26 она проходит сквозь животное, никакой реакции. В конце девятнадцатой минуты наносит настолько слабые два удара, что от них никто не вырубится, ну это просто смешно. На двадцатой минуте начинается типичная стелс-миссия из серии Assassin's Creed, только в другой раскраске. Халтура и самоповторы- AAAA от Юбисофт.
откуда больше 30 минут, если ролик на 27 минут?
12:00 (ролик снизу) какая же медленная анимация...
Самое крутое что показали это посадка на планету! это шедевр мля.. сТарфилд сосёт и плачет ))
Всего лишь 27 минут, но ловишь очередной фейспалм от представления типичной чернокожей наёмницы, главарей женщин и того, что каждый второй имперский штурмовик женский, а имперские офицеры со смуглой кожей... Представляю, сколько такого "добра" встретится за 30-60 часов игры XD
Там дерьмува опять будет, и они её не собираются на релизе по крайней мере выпускать в Стим и эпик. Вроде хороший проект но, опять сами себя зарывают
От Стим одно название.. достижения в Юбисторе, сохранения в Юбисторе.. зачем тогда Стим и Эпик?!