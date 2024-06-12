В сеть слили больше 30 минут прохождения Star Wars: Outlaws с детальным исследованием планеты

Приключенческая игра, в которой вы погружаетесь в мир Звёздных Войн с новой стороны. Вы играете за Кэй Весс, смышлёную и отважную авантюристку, которая путешествует по галактике в поисках приключений и денег. Ваш спутник — Никс, ваш верный друг и помощник.

События игры разворачиваются между пятой и шестой частями фильмов Звёздных Войн. Вы посетите разные планеты, как знакомые, так и новые. Во время этого путешествия вы окажетесь в самых разных местах, от пустынных пейзажей до оживлённых городов, где вы найдёте много интересных мест и персонажей. Вы сможете перемещаться по планетам пешком или на специальном поде, который может развивать высокую скорость.

Вы также сможете летать на своём космическом корабле — Trailblazer. На нём вы будете путешествовать между планетами и участвовать в космических битвах. У вас есть возможность использовать гиперпространство, чтобы быстро перемещаться по галактике.

Ваша цель — выполнить самое амбициозное ограбление в своей жизни. Для этого вам нужно противостоять Империи, Синдикатам и Охотникам за головами, а также раскрыть тайны своего прошлого. Вы должны выполнять разные задания, как основные, так и дополнительные. В ходе этих заданий вам предстоит делать выборы, которые повлияют на судьбу Кэй и её друзей. Среди ваших заданий — проникновение в запретные зоны и кража ценных вещей для продажи на чёрном рынке.

В бою вы можете использовать свой бластер, который имеет несколько режимов стрельбы. При желании можно прибегнуть к скрытности, чтобы избежать прямого столкновения с врагами. В этом вам поможет Никс, который может отвлекать врагов или помогать вам другими способами.