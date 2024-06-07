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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 336 оценок

В сети появились новые концепт-арты Star Wars: Outlaws

AceTheKing
Новости
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В сети появились концепт-арты к предстоящей игре от издательства Ubisoft и студии Massive Entertainment Star Wars: Outlaws. На них представлены различные локации, которые увидит игрок по ходу прохождения.

В Star Wars: Outlaws игрокам предстоит взять на себя роль Кей Весс, начинающей преступницы, ищущей свободу и средства, чтобы начать новую жизнь. Вместе с Весс игроки будут сражаться, воровать и пытаться обхитрить преступные синдикаты галактики, вступая в ряды самых разыскиваемых преступников галактики. События игры происходят между "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mazaxati

Надеюсь будет на уровне Фолен Ордер...

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Аристов--Черный

Поздновато уже для концептов. Пора скриншоты, постеры и геймплейное видео выдавать, чтобы мы понимали за что не будем платить:))))

0
Шедевральный AC Shadow

Шедевральный Star Wars: Outlaws 😁

-3