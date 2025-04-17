В сети раньше времени оказался трейлер с датой релиза дополнения A Pirates Fortune для Star Wars Outlaws

Трейлер и дата выхода следующего дополнения к Star Wars Outlaws просочились в сеть раньше официального анонса. В четверг ​​в сети появился трейлер длиной примерно в одну минуту, который кто-то смог найти и поделиться. Ubisoft быстро удалила трейлер с разных площадок, но его сразу же загрузили на сторонние платформы.

В конце трейлера было объявлено, что Star Wars Outlaws: A Pirates Fortune выйдет 15 мая.

Отправляйтесь в таинственное приключение с Кей и Никс, чтобы исследовать систему Хепи и узнать, что требуется, чтобы стать настоящим лидером. Объединитесь с легендарным пиратом Хондо Онакой и сразитесь со Стингером Таш и ее рейдерами Рокана, проникнув в гробницу Хепи, чтобы раскрыть секреты и скрытые сокровища, которые она хранит.



По пути вы обнаружите Торговую лигу Миюки, которая предлагает новые награды для Первопроходца в обмен на контрабанду опасных грузов по всей галактике.

В рамках обновления вместе с A Pirate’s Fortune все игроки получат в подарок косметические предметы, вдохновленные Star Wars: Skeleton Crew, в том числе наряд для Никс, трофей для спидера и безделушку как для спидера, так и для Первопроходца.

Официальное раскрытие информации состоится завтра, 18 апреля, в рамках Star Wars Celebration.