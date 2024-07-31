В Star Wars Outlaws будет специальный кинематографический режим, напоминающий оригинальную трилогию фильмов

Massive Entertainment делает все возможное, чтобы Star Wars Outlaws оставалась верной франшизе, от звуковых эффектов до мини-игр, таких как сабакк. Однако в игре также есть специальный режим для придания игры вида кинематографой классики.

Как сообщается в блоге PlayStation, в Outlaws есть кинематографический режим 21:9, который не только обеспечивает «широкоэкранный эффект», но и напоминает линзы, которые использовались для съемок оригинальной трилогии. Поскольку действие происходит между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», имеет смысл воссоздать этот вид. Тем не менее, это приятное дополнение для давних поклонников франшизы.

Другие уникальные дополнения включают режим исследователя, в котором отсутствует желтая краска, направляющая к лестницам, выступам и т. д., что делает платформер более органичным.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.