В Star Wars Outlaws будет специальный кинематографический режим, напоминающий оригинальную трилогию фильмов

Massive Entertainment делает все возможное, чтобы Star Wars Outlaws оставалась верной франшизе, от звуковых эффектов до мини-игр, таких как сабакк. Однако в игре также есть специальный режим для придания игры вида кинематографой классики.
Как сообщается в блоге PlayStation, в Outlaws есть кинематографический режим 21:9, который не только обеспечивает «широкоэкранный эффект», но и напоминает линзы, которые использовались для съемок оригинальной трилогии. Поскольку действие происходит между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», имеет смысл воссоздать этот вид. Тем не менее, это приятное дополнение для давних поклонников франшизы.
Другие уникальные дополнения включают режим исследователя, в котором отсутствует желтая краска, направляющая к лестницам, выступам и т. д., что делает платформер более органичным.
Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
кинематографический режим это когда 90% экрана занимаются черные полосы?)))
Главное чтобы они что-то с той детской графикой сделали. Ибо без слез смотреть не возможно.
Пусть убирают Денуво, посмотрим. Хотя игра от Ubisoft не может быть хорошей по определению.
Тогда зачем "смотреть"?
Так ничего не выходит. На безрыбье.
Приятного вам нытья в комментариях, какой юбисофт плохой.
приятных тебе дизлайков, чувак
Пффф ,это красное зарево от полыхающий пердаков.Гори гори ясно)
Лучше быть задисанным и идти против толпы, чем быть ебу##м стадом, чье мнение формирует биомасса вместе с ютуберами полупокерами.
мне иногда кажется, что "большинство" это боты с коллективным разумом. Они вечно что то хвалят и хейтят слаженно, толпой, причем своего мнения ни у кого нет, а только какие то общие шаблонные реплики одни на всех типа "ыы юбисофт мусор опять вышки ыы".
Кстати такое впечатление что аудитория игровых сайтов это фанаты двух дегенератов из ixbt )))