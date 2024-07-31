ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 374 оценки

В Star Wars Outlaws будет специальный кинематографический режим, напоминающий оригинальную трилогию фильмов

monk70
Новости

Massive Entertainment делает все возможное, чтобы Star Wars Outlaws оставалась верной франшизе, от звуковых эффектов до мини-игр, таких как сабакк. Однако в игре также есть специальный режим для придания игры вида кинематографой классики.

Как сообщается в блоге PlayStation, в Outlaws есть кинематографический режим 21:9, который не только обеспечивает «широкоэкранный эффект», но и напоминает линзы, которые использовались для съемок оригинальной трилогии. Поскольку действие происходит между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», имеет смысл воссоздать этот вид. Тем не менее, это приятное дополнение для давних поклонников франшизы.

Другие уникальные дополнения включают режим исследователя, в котором отсутствует желтая краска, направляющая к лестницам, выступам и т. д., что делает платформер более органичным.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

-5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Floww

кинематографический режим это когда 90% экрана занимаются черные полосы?)))

2
Egik81

Главное чтобы они что-то с той детской графикой сделали. Ибо без слез смотреть не возможно.

0
Ahnx

Пусть убирают Денуво, посмотрим. Хотя игра от Ubisoft не может быть хорошей по определению.

0
spaMER_ID

Тогда зачем "смотреть"?

0
Ahnx spaMER_ID

Так ничего не выходит. На безрыбье.

0
VIGITAL1

Приятного вам нытья в комментариях, какой юбисофт плохой.

-5
Саша Борцов

приятных тебе дизлайков, чувак

3
VIGITAL1 Саша Борцов

Пффф ,это красное зарево от полыхающий пердаков.Гори гори ясно)

-1
Ubisoft Fan Boy

Лучше быть задисанным и идти против толпы, чем быть ебу##м стадом, чье мнение формирует биомасса вместе с ютуберами полупокерами.

-3
Floww

мне иногда кажется, что "большинство" это боты с коллективным разумом. Они вечно что то хвалят и хейтят слаженно, толпой, причем своего мнения ни у кого нет, а только какие то общие шаблонные реплики одни на всех типа "ыы юбисофт мусор опять вышки ыы".

0
Floww Ubisoft Fan Boy

Кстати такое впечатление что аудитория игровых сайтов это фанаты двух дегенератов из ixbt )))

1