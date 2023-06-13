В Star Wars: Outlaws будут "плотные" и "живые" города с большим кол-вом активностей ©

Геймплей Star Wars: Outlaws вызвал ожидания некоторых геймеров, для которых продукция Ubisoft является одной из самых интересных, представленных в рамках недавних презентаций.



Редакция Eurogamer взяла интервью у разработчиков, которые сначала объяснили, почему они считают Star Wars: Outlaws "первой игрой по "Звездным войнам" в открытом мире". - несмотря на то, что всего несколько недель назад дебютировала Star Wars Jedi: Survivor.



Навид Хавари, директор по повествованию, и Матиас Карлсон, режиссер, подчеркивают, что речь идет о совершенно другом "открытом мире", и что в создаваемой ими постановке мы получаем полную свободу геймплея, что подробно показано в последних кадрах - героиня, сидящая в баре, получает новое задание, прыгает на глайдер, добирается до корабля и может беспрепятственно продолжить свое путешествие или миссию.





Во время интервью ключевые представители проекта указали на три отличительных элемента Star Wars: Outlaws - "плотные" и "живые" города с "большим количеством активности", "огромные, таинственные, потрясающие открытые пространства" и космос, который, по словам Ubisoft, предоставит "очень прибыльные, но рискованные возможности".



На опубликованных кадрах мы увидели несколько локаций, но команда стремится "сделать игру настолько цельной, насколько это возможно". Ожидается, что игроки будут свободно путешествовать по планетам во время игрового процесса, принимая участие в нескольких различных мероприятиях и сюжетных линиях.



Star Wars: Outlaws предложит "сильную историю с сильным характером". - игра сосредоточена исключительно на одиночной игре. Ubisoft подтвердила, что в трейлере показаны знакомые персонажи (Хан Соло, Джабба Хатт), но игра наполнена "множеством удивительных персонажей".