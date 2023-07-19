В Star Wars Outlaws используются технологии, передающие атмосферу оригинальной трилогии "Звездных войн" ©

Действие Star Wars Outlaws происходит между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Именно из-за такого промежутка времени Massive Entertainment и пытается передать атмосферу тех фильмов в своей грядущей игре с открытым миром.

Креативный директор Джулиан Джерайти (Julian Gerighty) рассказал об этом журналу Edge Magazine. По его словам, "действие игры разворачивается между Империей и Джедаями, поэтому [студия] хотела воссоздать это ощущение". Это означало, что Massive должна была создать технологию, способную передать особенности съемки 1970-х годов. Из-за этого изображение Outlaws получило "виньетирование, зернистость пленки, эффект "дыхания" объектива, искривление линзы, [и] легкие блики", что создает эффект от объектива камеры того времени.

По признанию Герайти, все эти особенности едва уловимы, но " в совокупности дают игрокам более кинематографичный эффект". По его словам, в процессе разработки игры каждый элемент проходит "процесс редукции", что позволяет довести его до "основных показателей", тем самым делая "Звездные войны" такими, какими они есть. Это относится также и к технологиям, которые использует главная героиня Кей Весс: они должны выглядеть так, как будто их создали на съемочной площадке почти полувековой давности, но при этом не зацикливаться на какой-то одной эпохе.

Я могу даже придраться к такой мелочи, как дизайн бинокля Кей. В нем можно увидеть элементы, навеянные 70-ми или 80-ми годами, но при этом практически не теряющие своей актуальности.

В тоже время Герайти подчеркнул, что подобное внимание к деталям является непростой задачей, поскольку существуют и другие аспекты, определяющие специфику такой долгосрочной и значимой лицензии.

Невозможно понять те ограничения, ту философию дизайна и те принципы, которые лежат в основе создания нового гаджета, пистолета или существа. Этому нам пришлось научиться.

Релиз Star Wars Outlaws по-прежнему запланирован на 2024 год, поэтому Massive должна еще многое рассказать об игре и о том, как она связана с кинофраншизой, частью которой является.