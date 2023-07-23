В Star Wars Outlaws может появиться система приготовления пищи ©

Вы всегда хотели узнать, что готовят и едят люди в далекой-далекой галактике? Похоже, что в Star Wars Outlaws игроки смогут узнать это сами, как сообщил креативный директор Ubisoft Massive Джулиан Герайти (Julian Gerighty).

Сегодня на выставке San Diego Comic-Con Герайти принял участие в обсуждении подробностей о Татуине и новой локации, созданной командой, - луне Тошара. Поговорив о спидерах и географической эстетике, Джерайти завершил выступление, рассказав о двух возможных сюрпризах, с которыми можно столкнуться на Тошаре:

"Есть пара сюрпризов, которые я не хочу раскрывать", - сказал он. "На Тошаре есть особый хищник, который невероятно крут. Так что если вы боитесь лягушек, возможно, эта игра не для вас. Ничего страшного, это большая редкость. Второй момент — еда невероятно важна для мира "Звездных войн". И если вы любите еду и открывать для себя инопланетные блюда, это будет для вас захватывающим опытом".

Герайти только что подтвердил наличие системы приготовления пищи? Это не точно. Но в наше время так много игр, в том числе с открытым миром, используют систему приготовления пищи, что это не будет шоком. Во вселенной "Звездных войн" еще не было подробных интерактивных сценариев приготовления пищи (если не считать серии официальных поваренных книг), поэтому включение такой системы в Outlaws стало бы серьезным сдвигом, позволяющим аудитории познакомиться с уникальными кухнями, представленными в галактике.