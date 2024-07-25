В Star Wars Outlaws можно будет настроить FOV и отключить размытие движения, глубину резкости, хроматическу аберрацию

Поскольку Star Wars Outlaws ушла на золото и выйдет менее чем через месяц, Massive Entertainment описала все включенные специальные возможности. Есть настройки высокой контрастности, ползунки FOV для прицеливания и движения по умолчанию, а также параметры для настройки размытия движения, глубины резкости, хроматической аберрации и дрожания экрана.
Включены субтитры с возможностью изменения размера, цветов и фона, а также поддержка нескольких настроек звука, таких как 5.1, 7.1 и динамики ATMOS. Игроки PS5 также могут заметить, что прицеливание с помощью DualSense возможно наряду с интенсивностью тактильной обратной связи.
Различные игровые возможности включают быстрое перемещение между обнаруженными локациями, автоматический захват уступов, безопасное взбирание (что делает невозможным падение), автоматическое избегание объектов на спидере и многое другое.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
ого. в этой игре можно делать все тоже что и в других играх. шок!
А давайте назовём стандартные настройки "Специальными возможностями" и будем хвалиться этим?
"Ведущий Пиар-Менеджер". ЗП 1 000 000 $ в секунду.
ого в игре есть настройки, вау // Серега Сигуля
Дайте настроить внешность главной героини, ироды!
Монк, тебе самому не смешно такую новость публиковать?
А с рабочего стола можно будет запускать?
Было бы странно без возможности отключить эту дроч.
Что за издевательство?)
Было бы странно еслиб этого не было.
Какие 'невероятные' возможности предоставляет игра. Кажется все остальное будет обычного убейсофт-качества // Лёшик-Наталия Концедаловы
потанцевально игра года. а ище можно настроить фов, может кому та нужна на изогнутом монике.