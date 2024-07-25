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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.6 370 оценок

В Star Wars Outlaws можно будет настроить FOV и отключить размытие движения, глубину резкости, хроматическу аберрацию

monk70
Новости

Поскольку Star Wars Outlaws ушла на золото и выйдет менее чем через месяц, Massive Entertainment описала все включенные специальные возможности. Есть настройки высокой контрастности, ползунки FOV для прицеливания и движения по умолчанию, а также параметры для настройки размытия движения, глубины резкости, хроматической аберрации и дрожания экрана.

Включены субтитры с возможностью изменения размера, цветов и фона, а также поддержка нескольких настроек звука, таких как 5.1, 7.1 и динамики ATMOS. Игроки PS5 также могут заметить, что прицеливание с помощью DualSense возможно наряду с интенсивностью тактильной обратной связи.

Различные игровые возможности включают быстрое перемещение между обнаруженными локациями, автоматический захват уступов, безопасное взбирание (что делает невозможным падение), автоматическое избегание объектов на спидере и многое другое.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

-16
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
no homo

ого. в этой игре можно делать все тоже что и в других играх. шок!

23
NochnoiGid

А давайте назовём стандартные настройки "Специальными возможностями" и будем хвалиться этим?

"Ведущий Пиар-Менеджер". ЗП 1 000 000 $ в секунду.

4
Пользователь ВКонтакте

ого в игре есть настройки, вау // Серега Сигуля

4
Саша Борцов

Дайте настроить внешность главной героини, ироды!

3
Рогал_Дорн

Монк, тебе самому не смешно такую новость публиковать?

1
Верзор

А с рабочего стола можно будет запускать?

1
hpi

Было бы странно без возможности отключить эту дроч.

0
Челодой моловек 94

Что за издевательство?)

0
tvorog8088

Было бы странно еслиб этого не было.

0
Пользователь ВКонтакте

Какие 'невероятные' возможности предоставляет игра. Кажется все остальное будет обычного убейсофт-качества // Лёшик-Наталия Концедаловы

0
MunchkiN 616

потанцевально игра года. а ище можно настроить фов, может кому та нужна на изогнутом монике.

0