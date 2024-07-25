В Star Wars Outlaws можно будет настроить FOV и отключить размытие движения, глубину резкости, хроматическу аберрацию

Поскольку Star Wars Outlaws ушла на золото и выйдет менее чем через месяц, Massive Entertainment описала все включенные специальные возможности. Есть настройки высокой контрастности, ползунки FOV для прицеливания и движения по умолчанию, а также параметры для настройки размытия движения, глубины резкости, хроматической аберрации и дрожания экрана.

Включены субтитры с возможностью изменения размера, цветов и фона, а также поддержка нескольких настроек звука, таких как 5.1, 7.1 и динамики ATMOS. Игроки PS5 также могут заметить, что прицеливание с помощью DualSense возможно наряду с интенсивностью тактильной обратной связи.

Различные игровые возможности включают быстрое перемещение между обнаруженными локациями, автоматический захват уступов, безопасное взбирание (что делает невозможным падение), автоматическое избегание объектов на спидере и многое другое.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.