В Star Wars Outlaws не будет свободного космического путешествия между планетами; Подробности системы репутации

После выхода сюжетного трейлера Star Wars Outlaws, объявления даты запуска и открытия предварительных заказов Game Informer также опубликовал последний цифровой выпуск с большим количеством новой информации о предстоящей игре.
Для начала Ubisoft Massive пояснила, что в Star Wars Outlaws не будет свободных космических путешествий между планетами. Подобно Starfield от Bethesda, игроки будут прыгать между орбитами планет, которые им разрешено посещать. Креативный директор Джулиан Герайти объяснил:
Что касается планет, мы хотели, чтобы вокруг них была орбита с множеством различных точек интереса, развлечений, сражений, в которых нужно участвовать, и мест для исследования. Орбиты каждой луны или планеты, которые мы создали, должны были быть населены множеством разных объектов, и мы не хотели создавать бесконечное пространство, поэтому вы выполняете гиперпереход с орбиты одной планеты на орбиту другой планеты.
Разработчики добавили, что в космосе будет чем заняться, например, сражаться с пиратами и приземляться на близлежащие космические станции. Все это будет связано с системой репутации, которая является основой Star Wars Outlaws. Ведущий системный дизайнер Матье Делиль сказал:
Если у вас плохая репутация в синдикатах, вас не пустят. Вы можете проникнуть, но если вас поймают, вас выгонят. Однако, если у вас хорошая репутация, например, после того, как вы заработали хорошую репутацию в Синдикате Пайков, вы сможете свободно войти туда, а затем получить доступ к множеству возможностей. Это могут быть рабочие места для синдикатов, торговцы с некоторыми из лучших вещей на продажу, информация, слухи, а также столы сабакк с высокими ставками. Синдикаты — это центры возможностей, к которым вы получаете доступ при наличии подходящего представителя.
Старший системный дизайнер Элис Ренделл добавила:
То, как люди в мире реагируют на Кей, будет варьироваться в зависимости от репутации, но это очень транзакционно. Это не дружба, так что это все еще очень похоже на «Хорошо, Кей может помочь тебе в этот момент?»
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
И почём будут бустеры репутации и опыта чтобы пропустить унылый гринд? Не просто так ведь они вечно про важность репутации болтают, причём в качестве именно её "пропускной" особенности в игре.
Пахнет "пэй-волом"...
Я честно был в волне хайпа когда показали первый трейлер, пока не дошло что юбисофт...
Ну это вполне логично, игра ведь не симулятор. Как минимум сделали самое важное, дают возможность нормально взлететь, посадить и т.д. Сами понимаете, кто в этом плане уже обосрался.
не факт , перед выходом могут объявить что в игре будут так же загрузки при взлёте и посадке , типа для лучшей оптимизации
Загрузки в любом случаи будут либо заставками либо загрузочными экранами. Никто не обещал полноценные планеты, будет просто несколько больших локаций разбросанных типа на разных планетах.
Последнее время перестало приходить 6 - значимый код верификации на почту. Обращался тех-поддержку с этой проблемой, прошел целый месяц ТП Юбисофт молчит. Может есть какие-то, способы отключить ее самостоятельно? Контора юбисофт самая конченная контора.
жалка. значит как в старфилде чета. нельзя в люмом мете пустоты тормознуть и побегать.
Где побегать? В пустом космосе? В Старфилде пустые планеты и все ноют, а если бы добавили ещё и полеты в космосе, тогда бы ещё больше нытья было.
В стратфилде планеты через чур не пустые, это прям бесит, садишься на камень а там через каждые 800-1000 метров точка интереса в виде сарая или базы какой нить или еще какой хрени, а должна быть пустота, зря они так, лучше бы обитаемые планеты проработали лучше и сделали бы там больше городов а на необитаемых сильно порезали бы насыщенность всякого.