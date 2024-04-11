В Star Wars Outlaws не будет вышек, открывающих карту

Следующее приключение Ubisoft в открытом мире, Star Wars Outlaws, нарушает как минимум одну из проверенных временем традиций компании: взбираться на вышки для открытия мест интересов на карте.
Так утверждает Брайан Ши из Game Informer, который сообщил в Твиттере, что креативный директор Star Wars Outlaws Джулиан Герайти из Massive Entertainment Ubisoft прямо подтвердил (по словам Ши), что «в открытом мире нет никаких башен, на которые можно подняться, чтобы разблокировать карту».
Что мы будем делать вместо того, чтобы использовать бинокль, орлов или какой-нибудь другой подходящий для вселенной макгаффин, чтобы обыскивать окружающие земли? Ши говорит: «Насколько я понимаю, это просто исследование», имея в виду, что туман, скрывающий карту мира, естественным образом проясняется по мере того, как вы исследуете новые области.
Будут аванпосты у планет, на которые нужно прилететь, чтоб потом смотря на планету тыкать на значки, чтоб распознать.
Значит будет сканирование местности с космоса, посредством взлома каких нибудь спутников. Или нанесение точек интереса, посредством бинокля или ещё какой подобной шляпы. Скорее всего возьмут за основу механику из Immortals Fenyx Rising.
Значит будет какая-нибудь другая всратая дрянь. Повесточники и просто умышленно всирающие игру разрабы обязательно что-нибудь придумают )) Я абсолютно точно убеждён, что уничтожением красоты главной героини, относительно реальной модели, точно не обойдётся.
Да быть того не может
Понятно, скип
Тоже сразу об этом подумал. Я после фар края и асасинов уже не воспринимаю игр без вышек, это высер а не игра.
Просто вышек станет ещё больше, но на вершине каждой из них теперь будет не открыватель карты, а сундук. Иногда - онлайновый или кооперативный сундук, как в эпоху Unity.
Ушла эпоха, юбики перестали пихать в свои игры с открытым миром вышки.
Калл с мочой поменялись местами и вместо вышек пришли аванпосты.